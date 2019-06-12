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Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter. Общее число задержанных, по данным «ОВД-инфо», увеличилось до 35 человек. Корреспондент «Ведомостей» отмечает, что полиция при задержании действует достаточно жестко.

Навального задержали



Фото: Артем Миндрин / Дождь pic.twitter.com/T4J6zp1Kl9 — Телеканал Дождь (@tvrain) June 12, 2019

В основном полицейские задерживают участников акции, которые пришли с плакатами, и тех, кто за них заступается, уточнил корреспондент. BBC сообщает, что среди задержанных журналисты агентства Reuters, газеты «Коммерсантъ», телеканала «Дождь», издания «Медуза» и других.

Сегодня в Москве проходит акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, который был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Накануне обвинения с журналиста были сняты, поскольку полиция не нашла доказательств его вины. Однако инициаторы акции в поддержку Голунова решили не отказываться от проведения мероприятия и попытались согласовать его в московскими властями. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш, объяснив это тем, что не может в столь короткий срок обеспечить безопасность на мероприятии.

Всего к месту начала акции, по оценке корреспондента «Ведомостей», пришли несколько сотен человек. На бульваре и в переулках в районе метро «Чистые пруды» припаркованы автозаки и автобусы полиции. Полиция напоминает собравшимся, что мероприятие не согласовано, и просит разойтись.

Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова