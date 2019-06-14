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В ЕС рассказали о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России

В ходе выборов в Европарламент из России предпринимались постоянные попытки снизить явку и повлиять на предпочтения избирателей с помощью дезинформации. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Еврокомиссией и отделом внешней политики ЕС, с которым ознакомилась Financial Times.

В документе не говорится, кто стоял за этой кампанией по дезинформации избирателей или как она координировалась. Злоумышленники пропагандировали экстремистские взгляды и пытались усилить разногласия в обществе. В качестве примера приводится использование скандала в австрийском парламенте и пожара в соборе Парижской Богоматери «для демонстрации упадка западных и христианских ценностей в Европе».

Тактика дезинформирования быстро развивается в ответ на те меры, которые предприняли технологические компании, отмечают авторы доклада. До конца года Еврокомиссия намерена оценить, стоит ли ей ужесточать регулирование соцсетей.

Выборы в Европарламент прошли в мае. Альянс проевропейских партий получил большинство на выборах. Евроскептики и ультраправые партии увеличили свое представительство в парламенте, но не смогли набрать критической массы, чего многие опасались.