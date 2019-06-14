Политика

Новости

В Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса

Жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать российские паспорта в Ростовской области, сообщает «Интерфакс». «Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны», – сказал начальник управления МВД по Ростовской области Олег Агарков, приветствуя жителей ДНР и ЛНР.

ТАСС уточняет, что на церемонию приехали чуть более 60 жителей самопровозглашенных республик. По словам одного из источников РБК, близких к МВД, уже одобрены заявления на выдачу паспортов для 1200 жителей Донбасса, всего на рассмотрение поступили документы от 12 000 жителей ДНР и ЛНР.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке. Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

Бывший президент Украины Петр Порошенко связал указ Путина с подготовкой Кремлем «аннексии Донбасса или создания российского анклава на Украине». Действующий украинский лидер Владимир Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.