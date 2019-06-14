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Власти Москвы сообщили о перекрытии улиц из-за марша в поддержку Голунова

В Москве с 15 июня будут перекрыты два участка дороги в связи с маршем в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщается в аккаунте «Московский транспорт» в Twitter.

Первый участок, который будет перекрыт, – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой. Второй участок – от Докучаева переулка до Садового кольца на улице Академика Сахарова. Участки будут перекрыты с 20.00 15 июня до 20.00 16 июня.

В выходные в центре митинг. Выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/ljO4yamZPW — Московский транспорт (@DtRoad) 14 июня 2019 г.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы отметил в Twitter, что удобнее всего добираться до места проведения марша на метро. «Пользуйтесь станциями "Комсомольская" и "Красные Ворота», – подчеркнул ЦОДД.

Акция была согласована властями ранее 14 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Также 14 июня была согласована другая акция в поддержку Голунова, которая запланирована на 23 июня. Ее организаторы – незарегистрированная Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 530 человек.

Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова