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Представитель Нотр-Дама пожаловался на пообещавших пожертвования бизнесменов

Французские миллиардеры, которые обещали пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни цента. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей собора и бизнеса.

«Большие доноры не заплатили. Ни одного центра. Они хотят знать, на что именно будут потрачены их деньги <...>, и не тратить деньги просто на зарплаты работникам», — заявил представитель пресс-службы собора Андре Фино. По его словам, доноры ожидают, когда будет подготовлен план реставрации здания, после чего планируют реализовать его посредством контрактов.

Как пишет AP, механизма для оплаты труда работников, занятых на реставрационных работах, нет и собор обращается к финансированию со стороны благотворительных организаций. Президент занимающегося фандрайзингом фонда «Друзья Нотр-Дам-де-Пари» Мишель Пико рассказал, что 90% пожертвований получены от доноров из США. По его словам, на первый этап реставрационных работ фонд перевел $4,1 млн. Эта сумма включает и пожертвования французских доноров.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены. Французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Среди бизнесменов, обещавших пожертвовать деньги на восстановление собора, была семья французских бизнесменов Пино. Им принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent). Они заявили, что заплатят 100 млн евро. Столько же пообещал гендиректор нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Французский миллиардер Бернар Арно, президент и основной владелец LVMH (Louis Vuitton и Dior), и его семья объявили, что пожертвуют 200 млн евро. Такую же сумму пообещала семья богатейшей женщины мира и наследницы L'Oreal Франсуазы Беттанкур-Майерс.

Представители Пино, Арно, Бетанкур и Total подтвердили AP, что пока не переводили деньги. «Если коротко, мы готовы платить, но при условии, что это будет делаться в договорных рамках», — подчеркнул, в частности, представитель Пино.

От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери