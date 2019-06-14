Новости
Политика
Новости

Представитель Нотр-Дама пожаловался на пообещавших пожертвования бизнесменов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Французские миллиардеры, которые обещали пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, не заплатили ни цента. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на представителей собора и бизнеса.

«Большие доноры не заплатили. Ни одного центра. Они хотят знать, на что именно будут потрачены их деньги <...>, и не тратить деньги просто на зарплаты работникам», — заявил представитель пресс-службы собора Андре Фино. По его словам, доноры ожидают, когда будет подготовлен план реставрации здания, после чего планируют реализовать его посредством контрактов.

Как пишет AP, механизма для оплаты труда работников, занятых на реставрационных работах, нет и собор обращается к финансированию со стороны благотворительных организаций. Президент занимающегося фандрайзингом фонда «Друзья Нотр-Дам-де-Пари» Мишель Пико рассказал, что 90% пожертвований получены от доноров из США. По его словам, на первый этап реставрационных работ фонд перевел $4,1 млн. Эта сумма включает и пожертвования французских доноров.

Вечером 15 апреля в соборе начался пожар. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Причины пожара пока не установлены. Французские следователи считают, что он был непреднамеренным.

Среди бизнесменов, обещавших пожертвовать деньги на восстановление собора, была семья французских бизнесменов Пино. Им принадлежат компании Artemis (владеет аукционным домом Christie's) и Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent). Они заявили, что заплатят 100 млн евро. Столько же пообещал гендиректор нефтяной компании Total Патрик Пуянне. Французский миллиардер Бернар Арно, президент и основной владелец LVMH (Louis Vuitton и Dior), и его семья объявили, что пожертвуют 200 млн евро. Такую же сумму пообещала семья богатейшей женщины мира и наследницы L'Oreal Франсуазы Беттанкур-Майерс.

Представители Пино, Арно, Бетанкур и Total подтвердили AP, что пока не переводили деньги. «Если коротко, мы готовы платить, но при условии, что это будет делаться в договорных рамках», — подчеркнул, в частности, представитель Пино.

От L'Oreal до Total: Кто готов оплатить восстановление собора Парижской Богоматери

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Силуанов объяснил проблемы с финансированием нацпроектов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов считает, что недостаточные темпы финансирования национальных проектов объясняются процедурными вопросами, связанными с проведением конкурсов и заключением соглашений с подрядчиками, передает «Интерфакс».

«Все требует определенного времени, определения порядка финансирования», – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о поручении премьера Дмитрия Медведева проанализировать вопросы финансирования нацпроектов. По словам вице-премьера, речь идет не о неэффективных тратах нацпроектов. «Мы говорим, что пока нацпроекты не так быстро разворачиваются», – добавил он. По его словам, сейчас темпы реализации нацпроектов «нагоняются», как и темпы финансирования.

Силуанов посоветовал главам регионов быстрее принимать региональные проекты, программы, заключать соглашения с подрядчиками, теснее работать с органами местного самоуправления. «Мы могли бы это сделать быстрее, если бы начали более активно решать этот вопрос еще в прошлом году», – сказал вице-премьер.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину отчитаться о мерах, принимаемых для решения вопроса о недопустимо медленном расходовании госсредств на нацпроекты.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Роскомнадзор сообщил о блокировке сайта с данными почти миллиона клиентов банков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор сообщил, что заблокировал доступ к сайту с персональными данными 900 000 клиентов российских банков. Речь идет о форуме phreaker.pro, говорится в сообщении ведомства. Ресурс, на котором можно было платно скачать базы с клиентами банков, внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Российское законодательство требует получения осознанного согласия граждан на обработку их данных, отметил Роскомнадзор. На сайте, который был заблокирован, отсутствовала информация, подтверждающая наличие такого согласия или иных оснований для обработки личных данных.

«Таким образом, администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных», – отмечается в сообщении Роскомнадзора. Там также сообщается, что операторы связи начали ограничивать доступ к форуму на территории России.

Технологии
Новости

TikTok заявил о готовности сотрудничать с российскими властями

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Соцсеть TikTok готова сотрудничать с российскими органами власти, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании. «Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом», – отметили в TikTok. Соцсеть заботится о защите пользователей от злоупотреблений, внедряя соответствующие меры. «Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями», – отметила пресс-служба.

Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «РИА Новости» заявил, что ведомство собирается в этом году проверить TikTok на соблюдение российского законодательства. В свою очередь, пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в четверг, 13 июня, заявил, что ведомство в течение месяца проверит контент TikTok на наличие детской порнографии и прочей запрещенной в России информации. По словам Ампелонского, проверка инициирована из-за большого числа обращений граждан, отраслевых организаций и публикаций в СМИ.

TikTok представляет собой сервис, позволяющий создавать короткие видео с музыкальным сопровождением, проводить прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Власти Москвы сообщили о перекрытии улиц из-за марша в поддержку Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Москве с 15 июня будут перекрыты два участка дороги в связи с маршем в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщается в аккаунте «Московский транспорт» в Twitter.

Первый участок, который будет перекрыт, – от улицы Каланчевской до Докучаева переулка на улице Маши Порываевой. Второй участок – от Докучаева переулка до Садового кольца на улице Академика Сахарова. Участки будут перекрыты с 20.00 15 июня до 20.00 16 июня.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы отметил в Twitter, что удобнее всего добираться до места проведения марша на метро. «Пользуйтесь станциями "Комсомольская" и "Красные Ворота», – подчеркнул ЦОДД.

Акция была согласована властями ранее 14 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Также 14 июня была согласована другая акция в поддержку Голунова, которая запланирована на 23 июня. Ее организаторы – незарегистрированная Либертарианская партия и профсоюз журналистов и работников СМИ.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 530 человек.

Как проходит акция в поддержку журналиста Ивана Голунова

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Индия введет пошлины на товары из США накануне визита Помпео

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Индии введет импортные пошлины на некоторые товары из США. Решение вступит в силу в воскресенье, 16 июня, всего за несколько дней до визита госсекретаря Майка Помпео в Нью-Дели. Это может быть ответом на недавнее решение президента США Дональда Трампа лишить Индию торговых преференций, пишет The Wall Street Journal. Хотя индийские чиновники это отрицают. «Это не ответная мера. Мы ждали год и просто решили сделать это сейчас», – приводит издание слова одного из них.

Торговые отношения между США и Индией стали ухудшаться год назад, когда администрация Трампа ввела пошлины на импорт индийской стали и алюминия в июне 2018 г. В ответ на это Нью-Дели объявил о пошлинах до 120% на импорт ряда американских товаров стоимостью около $220 млн, включая грецкие орехи, яблоки, миндаль и бобы. Но Индия отложила введение пошлин на год в надежде, что США передумают.

Однако в этом июне Вашингтон объявил о выводе Индии из своей программы торговых преференций. Она предназначена для помощи некоторым развитым странам путем беспошлинной торговли определенными товарами. Под эту программу попадало 11% экспорта индийских товаров в США, что эквивалентно $6,3 млрд, по данным Congressional Research Service. Теперь поставки этих индийских товаров, в число которых входят химикаты, автомобильные комплектующие и посуда, облагаются пошлинами до 7%. Таким образом администрация Трампа хочет заставить Индию сделать свой рынок более открытым для американских компаний, в частности для производителей медицинского оборудования и молочной продукции.

Политика
Новости

Главреда и журналиста «Таких дел» оштрафовали за пикеты в поддержку Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Никулинский суд Москвы оштрафовал главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву и руководителя отдела спецпроектов портала Сергея Карпова за пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на сайте издания.

Журналистов задержали утром 8 июня у здания Никулинского суда, где они проводили одиночные пикеты в поддержку Голунова. Суд признал Лотареву и Карпова виновными в нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Они оштрафованы на 10 000 руб.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд 8 июня отправил журналиста под домашний арест. В его поддержку высказались сотни людей – представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие уголовное дело в отношении Голунова сфабрикованным. 11 июня дело против журналиста закрыли «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

На следующий день после освобождения Голунова в центре Москвы прошло шествие в поддержку корреспондента, на котором полиция задержала более 500 человек.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

Политика
Новости

Голунов дал первое интервью после прекращения уголовного дела

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Журналист «Медузы» Иван Голунов дал телеведущей Ксении Собчак первое интервью после того, как с него было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Голунов признался, что получал угрозы до начала преследования и сейчас все еще опасается за свою безопасность. «Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться», – пояснил журналист.

Голунов рассказал, что в день задержания, 6 июня, он шел на встречу с журналистом Ильей Васюниным, чтобы обсудить «вопросы по мэрии Москвы». Журналисты договорились встретиться в «Шоколаднице» на Цветном бульваре, но до кафе Голунов не дошел. Он был задержан людьми в гражданской одежде, которые затолкали его в машину и повезли в УВД по ЗАО Москвы. Там, по словам журналиста, его заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев, не разрешая связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.

Журналист добавил, что был избит одним из задержавших его оперативников по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Инцидент произошел в наркодиспансере, куда Голунова привезли из УВД по ЗАО Москвы для медицинского освидетельствования. Вопросы у Голунова также вызвали понятые, найденные оперативниками, для сопровождения обыска в его квартире. С одним из них сотрудники правоохранительных органов могли быть знакомы, предположил журналист. Он уточнил, что один из оперативников поинтересовался у понятого, одетого в медицинскую маску: «Привет, Серега, ты что, болеешь?» С понятым по имени Сергей здоровались и другие сотрудники УВД по ЗАО Москвы. На вопросы Голунова о знакомстве с понятым оперативник ответил, что увидел его имя в протоколе.

На этой неделе, 11 июня, МВД сняло с Голунова все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. 13 июня президент Владимир Путин по просьбе Колокольцева уволил двух генералов МВД за дело против журналиста – начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. Голунов в интервью Собчак отметил, что не знает, кто мог быть заказчиком дела против него, но последние его расследования касались «черных кредиторов» – микрофинансовых организаций, которые обманом захватывают жилье должников в Москве и Московской области, а также связей управления ФСБ по Москве и Московской области с похоронным бизнесом. Последнее расследование будет опубликовано в течение месяца.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Москвы согласовали запланированный на 23 июня митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, передает ТАСС.

Организаторы митинга, уточнила пресс-служба ведомства, – члены незарегистрированной Либертарианской партии России Ярослав Конвей, Игорь Ефремов и Антон Овчаров. Акция пройдет с 17.00 до 19.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Заявленное число участников – 20 000 человек.

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов на своей странице в Twitter написал, что бумаги, подтверждающей согласование митинга, у партии пока нет.

Заявку на митинг Либертарианская партия подавала совместно с профсоюзом журналистов и работников СМИ 10 июня. 13 июня партия объявляла, что московские власти отказываются согласовать акцию. Сопредседатель профсоюза Антон Карлинер также рассказал «МБХ медиа», что акция согласована, но отметил, что у него нет документа, который бы подтверждал это.

Ранее 14 июня власти Москвы согласовали также акцию в поддержку Голунова, которая запланирована на 16 июня. Ее инициаторы – председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла акция в поддержку Голунова, которая не была согласована. В ходе нее, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны почти 530 человек.

6 июня полиция задержала Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Голунов не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности с расследованием похоронного бизнеса в Москве. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца. Однако 11 июня с журналиста сняли все обвинения и освободили.

Финансы
Новости

Набиуллина назвала вредным ограничение сроков владения санированными банками

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что законодательное ограничение регулятора в сроках владения санированными банками было бы чрезмерным или даже вредным. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что ЦБ сейчас готовит к продаже санированные банки. Например, «Открытие» может быть продано в 2021 г. «Законодательное ограничение, на мой взгляд, здесь излишне, а может быть, даже вредно», – подчеркнула председатель ЦБ. Она добавила, что если и вводить ограничение, то оно должно распространяться не только на владение банками, но и на любые другие нестратегические активы. «У нас большая доля государства не только в банковском секторе, хочу заметить», – сказала Набиуллина.

По мнению председателя ЦБ, введение конкретных сроков владения санированными банками приведет к снижению их цены. «Инвесторы будут предполагать, что, несмотря на конъюнктурные условия, собственник будет продавать актив. Это, конечно, приведет к тому, что давление на понижение цены этого актива будет возрастать. И мы вынуждены будем платить большой дисконт», – пояснила Набиуллина.

Продажа всегда зависит от конъюнктуры, продолжила она. «У нас нет желания ждать блестящей конъюнктуры. Но если мы будем видеть, что это временный какой-то большой провал конъюнктуры, то в это время выходить с продажей ни один разумный собственник не будет. Поэтому определенная гибкость здесь должна быть», – заключила председатель ЦБ.

Ранее президент ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить 5–7 годами срок, в течение которого ЦБ может владеть акциями санированных банков. По его словам, за два года «Центральный банк прикупил или забрал банков на 6,5 трлн руб.». «ЦБ говорит, что это временная мера, но ничего не бывает более постоянного, чем временное», – сказал Костин, объяснив таким образом свое предложение.

ЦБ занялся санацией банков в 2017 г. Тогда на санацию отправились «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Позже ЦБ решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк, а также Московский индустриальный банк.

Экономика
Новости

ЦБ может дважды снизить ключевую ставку до конца года

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила, что ключевая ставка может быть еще два раза снижена до конца 2019 г. «Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 г. Это означает, возможно, одно, а возможно, и два понижения ставки в этом году», – сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

При этом, по словам председателя ЦБ, в следующий раз ставка может быть понижена на одном из трех ближайших заседаний совета директоров регулятора. «Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов», – подчеркнула Набиуллина.

В пятницу, 14 июня, совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5%. Снижение было ожидаемым – такой шаг предсказывали большинство экономистов и аналитиков, опрошенных Bloomberg и Reuters. Регулятор снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 г. При этом ЦБ отметил, что рост экономики в первой половине 2019 г. оказался ниже его ожиданий. В связи с этим регулятор снизил прогноз инфляции в текущем году с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Прогноз по темпам роста ВВП понижен с 1,2–1,7 до 1,0–1,5%.

Политика
Новости

Конституционный суд: Порошенко превысил полномочия при создании комиссии по тарифам

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Решение бывшего президента Украины Петра Порошенко создать комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, неконституционно. К такому выводу пришел Конституционный суд Украины.

Суд посчитал, что комиссия имеет признаки центрального органа исполнительной власти. Согласно Конституции Украины, такой орган может быть создан только кабинетом министров и должен подчиняться ему.

Президент также получил право назначать и увольнять членов комиссии. Однако такие полномочия выходят за пределы конституционной компетенции главы государства, пояснил Конституционный суд.

Деятельность комиссии была связана со многими скандалами, отмечает телеканал «112». Ее обвиняли в принятии решений в интересах Порошенко и его окружения, в том числе при введении формулы «Роттердам +», которая привела к повышению тарифов для населения и промышленности.

Читать ещё
Preloader more
Фото