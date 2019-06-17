Названы регионы с самой высокой распространенностью рака
Самое высокое значение распространенности рака по итогам 2018 г. зафиксировано в Курской области – 3331,1 случая заболевания на 100 000 населения. Об этом говорится в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена.
На втором месте находится Республика Мордовия – 3292,1 случая на 100 000 населения, на третьем месте Краснодарский край – 3235,2 случая на 100 000 населения. В пятерку также вошли Калужская и Псковская области: 3231,4 и 3110,5 случая соответственно.
Минимальные значения распространенности рака были зафиксированы в Дагестане (887,0), Туве (993,1), Чечне (1044,0), Ингушетии (1179,3) и Якутии (1244,8).
Число больных раком в России на конец 2018 г. составило 3,76 млн человек, или 2,6% населения страны. Показатель распространенности злокачественных новообразований по стране составил 2562,1 на 100 000 населения. Это значение выросло на 39,5% за последние 10 лет. Такая динамика связана как с ростом заболеваемости, так и с улучшением диагностики рака, заявили в Минздраве.