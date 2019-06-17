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ООН назвала возможный год снижения численности россиян менее чем до 100 млн человек

Численность населения России может упасть ниже 100 млн человек через 59 лет, т. е. к 2078 г. Об этом свидетельствует демографический доклад ООН, рассчитанный до 2100 г. На документ обратил внимание РБК.

Такое падение – до 99,7 млн человек – следует из пессимистичного варианта прогноза организации. К 2100 г., согласно этому варианту, в России будет проживать 83,7 млн человек.

ООН произвела также расчет медианного и оптимистичного прогнозов. По первому, к 2078 г. численность населения России составит 127,4 млн человек (126,1 млн – к 2100 г.), а по второму – 159,9 млн человек (182,2 млн).

По состоянию на 2019 г. в России проживает 145,8 млн человек, свидетельствуют данные ООН.

Общая численность населения планеты к 2050 г. увеличится с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, прогнозирует ООН. К концу столетия, согласно данным организации, население Земли может достичь 11 млрд человек. В районе 2027 г. Индия может занять первое место по количеству населения, обогнав Китай, отмечается в докладе.