Политика

Новости

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу

Соратник политика Алексея Навального и начальник его штаба Леонид Волков вышел на свободу. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter Навальный и подтвердил в Twitter сам Волков, поблагодарив друзей за поддержку и заботу.

Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток. Вчера, 17 июня, Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста до 8 суток.

До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга. Также в конце мая в отношении Волкова был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП о неуважении к власти.

Акция против пенсионной реформы проходила в нескольких российских городах 9 сентября – в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. Более 1000 человек по всей стране были задержаны за участие в митингах, передавал «ОВД-инфо».