Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Бизнес

Новости

Медведев поручил Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС.

Медведев отметил, что в сообщениях, в которых говорится о росте цен на бензин, упоминается «Газпром нефть». Если речь идет о «просто всплеске» цен, то «это одна ситуация», а если же это «какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения», констатировал премьер. Эти решения, которые нужно принять в случае необходимости, в правительстве неоднократно обсуждали, подчеркнул председатель правительства.

«Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, – ответил на это Козак, – в том числе обсудим и эту историю». Медведев попросил вице-премьера доложить ему итоги проверки.

О том, что бензин дорожает в таких регионах, как Забайкальский край, Тува, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, а также Алтайский и Красноярский края, сообщило 17 июня сибирское издание «Тайга.инфо». В частности, оно отмечало, что литр Аи-95 подорожал на новосибирских заправках «Газпром нефти» в июне с 43,90 до 44,55 руб.

Также СМИ, в том числе ТАСС, писали 17 июня о росте цен на бензин со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes. Согласно им средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России за период с 10 по 14 июня 2019 г. выросли на 11 и 10 коп. – до уровня в 42,33 и 45,5 руб. за литр соответственно. В Дальневосточном федеральном округе, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes, цены на Аи-92 и Аи-95 выросли на 74 и 67 коп. – до 45,84 и 47,51 руб. за литр соответственно.