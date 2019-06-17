Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову
Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
«Леониду Волкову в Мосгорсуде сократили срок ареста до 8 суток. Выходит завтра в 6:10! Ура!» – сообщил Жданов.
Тверской районный суд 10 июня признал Волкова виновным в нарушении правил организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Санкт-Петербурге и арестовал его на 15 суток. До этого в мае Волков был арестован на 20 суток за ведение трансляции с этого митинга.
Акция против пенсионной реформы проходила в нескольких российских городах 9 сентября – в единый день голосования. В большинстве городов она была не согласована. По данным «ОВД-инфо», во время акций протеста по всей стране полицейские задержали более 1000 человек.