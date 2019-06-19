Политика

Новости

Лукашенко лично поручил разрешить двум участницам Pussy Riot въезд в Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко лично поручил разрешить въезд в страну участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной, сообщает «Медиазона». В распоряжении издания оказалась запись беседы Курачевой с главой администрации президента Белоруссии Натальей Кочановой. Секретарь администрации президента сообщила «Медиазоне», что она в курсе состоявшего разговора, но его содержание ей неизвестно.

«Мы мониторим тут всю ситуацию... президент наш узнал про эту ситуацию, что тут какие-то претензии к вам. Так вот, вы знаете, у нас к вам нет никаких претензий. <...> Мы увидели из СМИ, увидел наш президент, говорит: "Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов". Все, нет вопросов, значит, я вам звоню», – сказала Кочанова во время разговора с Курачевой.

Курачева сообщила Кочановой, что в аэропорту Минска им в загранпаспорта поставили штампы о запрете на въезд. На это глава президентской администрации ответила, что вопрос в ближайшее время будет решен, соответствующая задача уже поставлена. «Знаете, как всегда, где-то перетрудились наши органы», – пояснила Кочанова.

Курачева и Никульшина 17 июня летели в Киев с пересадкой в аэропорту Минска. Пограничники сообщили активисткам, что до мая 2020 г. им запрещен въезд на территорию Белоруссии. Однако им все же разрешили сесть на самолет в Киев. В пресс-службе пограничного комитета отказались назвать точные основания для запрета на въезд.

Летом 2018 г. участники Pussy Riot Курачева, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Петр Верзилов во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве выбежали на поле. Свой поступок они объяснили проведением акции «Милиционер вступает в игру».