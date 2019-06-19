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МИД назвал голословными обвинения в адрес россиян из-за крушения Boeing

Обвинения Совместной следственной группы (JIT) в адрес россиян в связи с крушением Boeing в Донбассе голословны. Об этом говорится в заявлении МИД России.

По мнению ведомства, обвинения направлены на дискредитацию России в глазах международной общественности. «Как и в случае с предыдущими пресс-конференциями ССГ [Совместной следственной группы], в этот раз также не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства в подкрепление подобных неправомерных заявлений», – подчеркнуло министерство.

МИД также отверг обвинения в том, что Россия отказывается полноценно сотрудничать с расследованием JIT. «С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию», – подчеркнуло ведомство.

Ранее 19 июня JIT назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По данным JIT, Гиркин был министром обороны самопровозглашенной ДНР, а Дубинский был одним из заместителей Гиркина и возглавлял разведывательную службу ДНР. Пулатов был заместителем Дубинского, а Харченко находился под прямым руководством Дубинского и был командиром военной части.

Подозреваемых будут судить за убийство находившихся на борту Boeing людей. Суд пройдет в марте 2020 г.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.