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Политолог Валерий Соловей написал заявление об уходе из МГИМО

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО. Об этом он написал в Facebook. «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», — подчеркнул он. Политолог отметил, что будет признателен, если впредь его «никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО», где он проработал 11 лет.

Соловей выразил сожаление по поводу расставания с коллегами по институту, «подавляющее большинство которых приличные и милые люди». Он подчеркнул, что «обиднее всего прекращать регулярное общение со студентами». По его словам, в ближайшее время он по заказу «очень крупного европейского издательства» начнет писать книгу и более к преподаванию не вернется. Тему книги он называть не стал.

Пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова подтвердила «Ведомостям» уход Соловья из университета. «Да, действительно, Валерий Соловей покинул должность по собственному желанию», — сказала она. На вопрос о том, действительно ли Соловей покинул университет «по политическим причинам», она отметила, что, несмотря на то что профессор назвал эту причину, он в своем сообщении в Facebook об уходе с должности использовал теплые слова в адрес коллег по МГИМО.

На сайте МГИМО указано, что Соловей был профессором кафедры рекламы и связей с общественностью. Он вел такие курсы, как «PR и реклама в политике», «Основы информационной войны и медиаманипулирования», «Основы государственной политики в информационной сфере».