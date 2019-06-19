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Уголовное дело завели на Урале после обращения жителей к Путину

В Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы жителей села Варна президенту Владимиру Путину на сложности с переходом железнодорожных путей на станции Тамерлан, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Группа жителей направила на прямую линию с президентом видеообращение о том, что село разделено на две части железной дорогой. По их мнению, жители ежедневно подвергаются риску из-за отсутствия оборудованного перехода. Они сообщили, что врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер был в селе и пообещал решить проблему, но попросили главу государства вмешаться в ситуацию.

В материале СК уточняется, что специалисты осмотрели описанное гражданами место, опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, к которой относится проблемная станция. Также проведена беседа с руководством администрации Варненского муниципального района и истребованы документы по техническому оснащению станции.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в семнадцатый раз 20 июня 2019 г. Традиционно накануне эфира организован сбор вопросов к главе государства.