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Бизнесмена Бойко-Великого вызвали на допрос по делу о растрате

Бизнесмена Василия Бойко-Великого допрашивают по уголовному делу о присвоении и растрате. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Аверьянов.

Он не подтвердил задержание Бойко-Великого. По его словам, сейчас проходят следственные действия. Он также не уточнил, в каком статусе по этому делу находится бизнесмен.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Бойко-Великого, председателя правления банка «Кредит-экспресс» Аллу Кабанову и еще нескольких человек задержали по делу о присвоении и растрате. По информации издания, Следственный комитет заинтересовало формирование кредитного портфеля банка – в частности, кредитование связанных сторон. ЦБ отозвал лицензию у «Кредит-экспресса» в мае 2018 г.

Бойко-Великий – основной владелец ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Этой компании принадлежит 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».