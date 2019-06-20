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Путин рассказал о чувстве личной ответственности за коррупцию в стране

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что все дела о коррупции будут расследоваться открыто и гласно, поскольку он чувствует ответственность за происходящие преступления.

«Я чувствую ответственность за это безобразие. А если бы не чувствовал, вы бы ничего не знали, – так же, как это происходит в некоторых странах, как и у нас бывало. Все равно встает альтернатива – часто мне говорят: может, мы это закроем? У меня всегда один ответ: нет. Если мы имеем дело с преступлением, коррупцией, наживой за счет граждан, мы всегда должны это доводить до конца и делать это гласно», – сказал он.

«И мы будем продолжать это делать. Откуда они берутся, эти деньги? Понятно, из коррупционных схем, из бизнеса. Кстати сказать, здесь, как правило, обе стороны виноваты: одни тащат – другие берут. Куда уходят деньги? В доход государства, разумеется», – добавил Путин.

По его словам, чиновники и представители правоохранительной сферы находятся в особом положении – с них всегда будет особый спрос за преступления, связанные с коррупцией.