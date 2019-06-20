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Правительство может запретить вылов косаток не для научных целей

Правительство может запретить вылов косаток и белух для культурно-просветительских целей, а оставить разрешение на вылов морских животных только для научных целей. Об этом рассказал вице-премьер Алексей Гордеев в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, разрешение на вылов косаток и белух могут оставить для народов Крайнего Севера, для которых это является традиционным промыслом.

«Проблема известна. В общем, понятно, из-за чего сложности возникают: только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому интересантов, так сказать, много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением», – прокомментировал ситуацию Путин.

Корреспондентка «России 1» во время прямой линии из Приморья сообщила, что сейчас двух косаток и шесть белух из бухты в Находке везут в район Шантарских островов, откуда их выпустят на свободу.

В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму». Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. В конце мая в Кремле были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство ранее пообещало выпустить морских животных в июле-августе этого года. Три компании, которые занимались отловом косаток и белух, владивостокский суд признал виновными в незаконном отлове косаток и белух. За нарушение правил рыболовства компанию «Сочинский дельфинарий» оштрафовали на 37,6 млн руб., «Белый кит» – на 28,2 млн руб., «Океанариум ДВ» – на 56,4 млн руб.