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Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию за незаконный отлов косаток

Ведомости
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Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 37,6 млн руб. компанию «Сочинский дельфинарий» за нарушения правил рыболовства, сообщает «Интерфакс». Это одна из четырех компаний, обвиняемых в незаконном отлове косаток и белух, которые сейчас содержатся в «китовой тюрьме» в Приморье.

В картотеке суда есть информация о том, что материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства, компании вменяется ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Однако данных о решении суда нет.

По информации агентства, «Сочинский дельфинарий» свою вину не признал. Во время слушания дела компания настаивала на том, что состав правонарушения отсутствует.

Это уже третье решение, которое вынес приморский суд в отношении компании-отловщика. В начале июня Фрунзенский суд Владивостока наложил штраф в размере 28,2 млн руб. на компанию «Белый кит», а в середине месяца по той же статье он признал виновной компанию «Океанариум ДВ». Суд постановил взыскать с нее 56,4 млн руб. Дело четвертой компании «Афалина», которая была обвинена в незаконном отлове животных, также находится во Фрунзенском суде Владивостока.

В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму». Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. В конце мая в Кремле были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле – августе этого года.

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«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

Ведомости
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«Новая газета» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова. Речь идет о главе УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковнике Алексее Дорофееве и его помощнике подполковнике Марате Медоеве. Медоева и Дорофеева «Проект» называл интересантами похоронного бизнеса в Москве и фигурантами расследования Голунова, которое журналист вел накануне своего задержания.

Дорофеев и Медоев, а также их родственники, были соседями по коттеджному поселку «Дачный островок» в Истринском районе, пишет «Новая газета». Поселок занимает 3 га, недвижимостью в нем владели всего 18 человек. Это руководящие силовики из ФСБ и Следственного комитета, в том числе Медоев и Дорофеев. По данным газеты, спустя два месяца после владения большинство силовиков продали свои участки топ-менеджменту Группы ЛСР. Представители ФСБ и администрации Московской области не комментировали эту сделку. Представитель девелопера сослался на то, что она была совершена в интересах частных лиц, а не компании, и информации по ней у застройщика нет.

Также Дорофеев и отец Медоева являются соседями по коттеджному поселку «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища, утверждает «Новая газета». Здесь им принадлежит по дому площадью по 700 кв. м каждый. Они стоят на общем участке и обнесены единым забором. По оценкам экспертов, рыночная стоимость домов Медоевых и Дорофеева в «Лесной бухте» может достигать 65–70 млн руб.

Здесь же в 2014 г. купила дом и участок дочь Игоря Медоева — Эльда. Но в сентябре 2018 г. владельцем участка стала Российская Федерация, указано в выписке Росреестра, которую приводит газета. Третьим соседом Дорофеева и Медоева является Анастасия Мазараки, которой принадлежит дом 860 кв.м. «Новая газета» называет ее родственницей заместителя директора московского ГБУ «Ритуал». Именно эту связь обнаружил Голунов в своем расследовании, пишет газета.

Ранее ФБК Алексея Навального написал о бизнесе, столичной недвижимости семьи Медоевых, которую оценил в 1 млрд руб., и их большом автопарке элитных автомобилей. По данным Навального, Медоев также связан с похоронным бизнесом в столице: в 2017 г. он продал машину Валерию Большакову — человек с таким же именем указан на сайте ГБУ «Ритуал» как «начальник отделения», утверждал оппозиционер.

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Бизнес
Новости

Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции «Домодедово»

Ведомости
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Счетная палата обвинила Росавиацию в срыве сроков реконструкции столичного аэропорта «Домодедово». В результате проведенной модернизации пропускная способность аэропорта снизилась, говорится в докладе ведомства. Доклад подготовлен по итогам проверки эффективности расходования госсредств на реконструкцию «Домодедово» и челябинского аэропорта «Баландино».

Как отмечается в документе, Росавиация и ОАО «Международный аэропорт Домодедово» ведут проект по реконструкции с 2012 г. на основе государственно-частного партнерства. В этот же год Росавиация подписала с «СУ-1» контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Объект необходимо было сдать в эксплуатацию в 2014 г., но он до сих пор не завершен, уточняется в докладе. Контракт с ЗАО «СУ-1» Росавиация расторгла только в конце прошлого года, при том что на тот момент на протяжении двух лет шла процедура банкротства подрядчика, говорится в документе.

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов оценил объем незавершенного строительства по проекту первой ВПП в 1,8 млрд руб. «Гарантийные сроки на оборудование общей стоимостью 677,5 млн руб., приобретенное в 2012–2013 гг., истекли еще в 2015 г.», – приводятся в сообщении его слова.

Несмотря на негативный опыт, в 2014 г. Росавиация снова привлекла «СУ-1» к строительству второй взлетно-посадочной полосы в «Домодедово». Эта полоса должна была заменить выводимую из эксплуатации ВПП-2. Однако этот объект также до сих пор не построен. По информации Счетной палаты, стоимость второго контракта составляет 282 млн руб. ВПП-2 частично разобрали, сократив длину с 3800 до 2400 м, с нее демонтировали оборудование радиотехнического обеспечения полетов. В результате таких действий пропускная способность «Домодедово» снизилась на 35%. Новый построенный терминал не используется по назначению, так как к нему не пристроили перроны. Сроки строительства ВПП-2 и перронов к терминалу были перенесены с 2016 на 2019 г., что привело к подорожанию стоимости работ на 4,1 млрд руб. и 538,4 млн руб. соответственно, пришел к выводу Богомолов.

Как строится аэропорт «Домодедово»

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Массовая драка произошла в Москве возле станции метро «Электрозаводская»

Ведомости
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В Москве около станции метро «Электрозаводская» произошла массовая драка, которая привела к жертвам, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, в драке участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из дерущихся использовал нож, в результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

Причина конфликта неясна. Другие обстоятельства драки выясняются. По данным «Вести.ru», на месте преступления работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Правообладатели предложили удалять домены пиратов из поиска

Ведомости
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В Роскомнадзоре 17 июня прошло закрытое совещание с участием представителей издательского рынка, крупнейших медиахолдингов, операторов связи и интернет-компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. На нем обсуждался новый механизм борьбы с пиратскими сайтами, который предложили правообладатели. По данным газеты, они настаивают на том, чтобы поисковики вносили в реестр для удаления не только ссылки на нелегальный контент, но и доменные имена сайтов, которые несколько раз попались на пиратстве.

Держателем этого реестра является «Медиа-коммуникационный союз». Его представитель подтвердила, что правообладатели поддерживают включение в реестр доменных имен. Против такой инициативы выступают интернет-компании: они считают, что для удаления из поиска доменных имен требуются судебные решения.

В Роскомнадзоре итоги совещания и саму инициативу не комментируют.

В июне Роскомнадзор предложил ввести штрафы для поисковых систем за отказ удалять из выдачи ссылки на сайты, доступ к которым ограничен в России. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России». Компании должны удалять из выдачи сайты, которые размещают пиратский контент, если этот факт установлен судом, а доступ к ресурсу ограничен Роскомнадзором. Штраф за повторный отказ удалять из поисковой выдачи сайт, заблокированный по решению суда, составит от 1 млн до 3 млн руб. вместо нынешних 500 000–700 000 руб. За отказ поисковиков подключаться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, депутаты предложили повысить штраф с 1 млн до 5 млн руб.

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«Коммерсантъ» узнал о подмене реальных продаж бумажными на российском авторынке

Ведомости
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Российский авторынок падает быстрее, чем показывает традиционная статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет «Коммерсантъ». АЕБ сообщало о том, что продажи автомобилей в мае упали на 6,7% до 137 600 машин. Однако, по данным регистраций автомобилей, которые оказались в распоряжении газеты, число продаж упало до 124 500 машин, т. е. на 18%.

Значительное расхождение данных может быть объяснено задержкой машин у перекупщиков, а также покупками, совершаемыми гражданами стран СНГ, предполагают в «Auto-Dealer-СПб». Однако источники издания на рынке утверждают, что основная причина в другом. Дилеры вынуждены завышать продажи на бумаге: работу подразделений в штаб-квартирах оценивают по валовым показателям, от них зависят зарплата и бонусы дилеров. На динамику фактических продаж влияет покупательская способность населения, которая сейчас низка.

На это обратили внимание и в ассоциации дилеров Renault в «Рено Россия». В сети дилеров Renault около 2400 задекларированных автомобилей прошлых периодов: они находятся на складах, но о них уже отчитались в АЕБ. В своем обращении, которое также есть у газеты, дилеры Renault призывают снизить планы продаж, чтобы избежать дальнейшего расхождения реальной статистики и фактических продаж.

Легковых и легких коммерческих автомобилей в России продается все меньше, констатируют и в АЕБ. Стагнация распространилась даже на лидера российского рынка – «АвтоВАЗ» (контролируется Renault). В мае Lada продала 28 739 автомобилей, всего на 0,4% больше, чем в мае 2018 г. Отрицательная динамика у Kia – 19 461 (-1%), Hyundai – 14 891 (-6%), Renault – 10 595 (-13%) и Volkswagen – 8704 (-4%).

Политика
Новости

Трамп объявил о начале своей новой президентской кампании

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 г. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.

Американский лидер подчеркнул, что США сейчас процветают и идут к новым высотам. «Наша экономика служит предметом зависти для всего мира, возможно, она в лучшем состоянии за всю историю нашей страны», – уверен он. Трамп напомнил, что во время своего президентства он ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для Европы, создав серьезную конкуренцию Москве. «Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп», – заявил Трамп.

По словам президента США, в последние годы он и его сторонники «находились под осадой» из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который проверял информацию о возможном вмешательстве России в предыдущие президентские выборы и связях Трампа с Москвой. В результате Мюллер пришел к выводу, что сговора между сотрудниками избирательного штаба Трампа с Россией не было.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. Первые собрания партийных активистов состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 г. Съезд демократов, на котором будет выдвинут кандидат в президенты от демократической партии, запланирован на 13–16 июля 2020 г. в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут съезд с 24 по 27 августа 2020 г. в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Политика
Новости

Бывшего президента УЕФА Мишеля Платини освободили из-под стражи

Ведомости
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Экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, взятого ранее под стражу во французском Нантере, освободили. Об этом сообщает AFP.

Платини 18 июня был взят под стражу в рамках дела о коррупции при выборе страны – хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 г. Кроме него по делу проходят Клод Геан, занимавший ранее посты генерального секретаря администрации президента Франции Николя Саркози и министра внутренних дел страны. Была также задержана бывший советник Саркози Софи Дион. Всех их вызвали в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями.

Изначально Платини должны были допросить в качестве свидетеля. Однако когда бывший президент УЕФА прибыл в офис управления, он был задержан. Платини провел там несколько часов. В каком статусе по этому делу он сейчас находится, агентство не уточняет.

Скандал вокруг выбора страны – хозяйки ЧМ разгорелся после того, как британские СМИ сообщили, что бывший член исполкома ФИФА Мохамед бин Хаммам заплатил более $5 млн чиновникам, чтобы Катар получил право провести чемпионат. В 2014 г. ФИФА провела проверку и не нашла нарушений в процессе выборов. В 2016 г. власти Франции допустили возможность собственного расследования в связи с получением Катаром права на проведение турнира.

Финансы
Новости

Промсвязьбанк заявил об исчезновении арестованных картин из музея Ананьева

Ведомости
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Из хранилищ музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ), основанного бывшим совладельцем Промсвязьбанка Алексеем Ананьевым, исчезла коллекция картин. Об этом сообщили РБК и RNS со ссылкой на пресс-службу Промсвязьбанка. В конце мая на полотна был наложен арест в качестве обеспечительной меры по иску банка.

Судебные приставы решили проверить арестованные произведения, «стоимость которых достигает сотен миллионов рублей», но не нашли их в хранилищах музея. Выяснилось, что картины были сняты с экспозиции.

Согласно показаниям сотрудников ИРРИ, они были переданы музеем «в пользу кипрской компании Diolelta Investments Limited, связанной с супругой Алексея Ананьева». «Таким образом, есть основания полагать, что картины были вывезены из ИРРИ в нарушение запрета Арбитражного суда Москвы», – заявили РБК в банке. Собеседник издания подчеркнул, что Промсвязьбанк исходит из необходимости сохранения коллекции ИРРИ на территории России.

В начале июня ИРРИ закрылся после того, как Арбитражный суд столицы наложил арест на имущество экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на 283 млрд руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требования банка. По иску Промсвязьбанка были арестованы картины таких авторов, как Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, Георгий Нисский. Полотна находились в оперативном управлении ИРРИ.

Какие картины из коллекции Алексея Ананьева попали под арест

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Политика
Новости

МГУ показал лучший за 15 лет результат в рейтинге QS World University

Ведомости
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МГУ им. М. В. Ломоносова занял 84-е место в международном списке лучших вузов мира – QS World University Rankings 2020. Об этом сообщается в пресс-релизе рейтинга. Это на шесть строчек выше, чем в прошлом году, и лучший результат университета с 2005 г., когда он достиг рекордной 79-й позиции.

Всего в список попали 25 российских вузов. Два университета, входивших в него в прошлом году, в этом году в рейтинг не попали. Кроме того, сменился вуз, который среди российских занимает вторую строчку. В прошлом году это был СПбГУ, но в нынешнем рейтинге он, поднявшись с 235-й на 234-ю строчку, занял третье место. Второе место – у Новосибирского государственного университета, который с 224-й строчки поднялся сразу на 231-ю.

В целом большинство из российских вузов – 60% – улучшили свои позиции в рейтинге. Наилучший результат из топ-10 российских вузов показал Уральский федеральный университет – он поднялся сразу на 48 строчек и занял 364-е место. Пять из 25 вошедших в рейтинг российских вузов заняли более низкие места.

Как отмечается в пресс-релизе, есть основания полагать, что усилия правительства России по интернационализации системы высшего образования начинают приносить результаты. В этом году доля иностранных студентов в российских вузах выросла и составила 16,76%.

Первые три строчки в рейтинге занимают вузы из США. Первое место, как и в прошлом году, занял Массачусетский технологический институт (MIT). Второе и третье места – у Стэнфордского и Гарвардского университетов.

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» опровергла претензии со стороны налоговиков

Ведомости
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В управляющей компании «Азбуки вкуса» – ООО «Городской супермаркет» прошла налоговая проверка деятельности за последние три года, сообщил «Ведомостям» президент «Азбуки вкуса» Денис Сологуб. Он отметил, что никакой неурегулированной задолженности и претензий налоговых органов к компании нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что СК России 17 июня начал проверку в отношении компании, управляющей розничной сетью «Азбуки вкуса». В материале отмечалось, что следователи изучали кредитные договоры, которые «Городской супермаркет» заключал с ООО «Эль-лайн» с 2014 г. по декабрь 2015 г. Согласно материалу, ритейлера подозревали в уклонении от уплаты налогов более чем на 144 млн руб. «Коммерсантъ», в свою очередь, указывает, что не смог получить подтверждение информации от СКР.

В «Азбуку вкуса» в данный момент входит более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть из них расположены в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге работает 12 магазинов сети.

Технологии
Новости

«Яндекс» начал тестировать партнерский сервис с лайфстайл-контентом

Ведомости
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«Яндекс» тестирует сервис «Яндекс.Зеркало», который в формате ленты новостей выдает новости от партнеров интернет-компании. Первым сервис обнаружило издание VC.

Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям»,что компания тестирует новый сервис. «Яндекс» постоянно проводит эксперименты, и «Яндекс.зеркало» – один из таких экспериментов. Это партнерский проект с лайфстайл-тематикой и с различными форматами контента (статьи партнерских изданий, фотогалереи и видео)», – рассказал он.

В сервисе возможно размещать только материалы партнеров «Яндекса», например СМИ: «РБК стиль», Forbes, Naked science, Men’s Health, Grazia, Esquire, пояснил представитель «Яндекса». Также компания сотрудничает с блогерами, которые предоставляют видеоконтент, говорит он.

Зарабатывает сервис на рекламе, но как компании делят доходы, представитель Яндекса» не ответил.

Прежде у «Яндекса» не было подобных тематических сервисов. «Идея в том, чтобы сделать тематический сервис про лайфстайл, чтобы люди, которым интересна эта тема, могли всю информацию получить в одном месте в персонализированной ленте», – поясняет представитель «Яндекса».

Что сейчас находится на месте будущей штаб-квартиры «Яндекса»

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