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Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию за незаконный отлов косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 37,6 млн руб. компанию «Сочинский дельфинарий» за нарушения правил рыболовства, сообщает «Интерфакс». Это одна из четырех компаний, обвиняемых в незаконном отлове косаток и белух, которые сейчас содержатся в «китовой тюрьме» в Приморье.

В картотеке суда есть информация о том, что материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства, компании вменяется ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Однако данных о решении суда нет.

По информации агентства, «Сочинский дельфинарий» свою вину не признал. Во время слушания дела компания настаивала на том, что состав правонарушения отсутствует.

Это уже третье решение, которое вынес приморский суд в отношении компании-отловщика. В начале июня Фрунзенский суд Владивостока наложил штраф в размере 28,2 млн руб. на компанию «Белый кит», а в середине месяца по той же статье он признал виновной компанию «Океанариум ДВ». Суд постановил взыскать с нее 56,4 млн руб. Дело четвертой компании «Афалина», которая была обвинена в незаконном отлове животных, также находится во Фрунзенском суде Владивостока.

В 2018 г. в Охотском море компании-отловщики выловили около сотни косаток и белух. В бухте Средняя животных поместили в «китовую тюрьму». Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г., но это поручение не было выполнено. В конце мая в Кремле были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство пообещало выпустить морских животных в июле – августе этого года.