Политика

Новости

Песков заявил о невыполнении поручений Путина по «китовой тюрьме»

Поручения президента России Владимира Путина по ситуации с косатками и белухами в «китовой тюрьме», как минимум частично, не выполняются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения», – сказал он, отметив, что необходимости давать дополнительные поручения нет.

Песков добавил, что в Кремле удивлены позицией компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи из «китовой тюрьмы». Ранее ее гендиректор Алексей Решетов заявил, что не планирует отпускать животных на волю.

В 2018 г. в Охотском море были выловлены около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г. В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что их выпустят в естественную среду обитания.