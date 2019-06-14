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Приморский суд оштрафовал вторую компанию – отловщика косаток

Ведомости
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Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн руб. вторую приморскую компанию-отловщика – «Океанариум ДВ», которая содержала косаток и белух в «китовой тюрьме», сообщает «Интерфакс». В «Океанариум ДВ» агентству заявили, что компания своей вины не признает и решение суда намерена обжаловать.

В картотеке суда есть информация о том, что материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства, компании вменяется ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Однако данных о решении суда нет.

Это уже второе решение, которое вынес приморский суд в отношении компании-отловщика. В начале июня Фрунзенский суд Владивостока наложил штраф в размере 28,2 млн руб. на компанию «Белый кит», которая также занималась отловом косаток и белух.

В 2018 г. в Охотском море были выловлены около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г. В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что их выпустят в естественную среду обитания. Но этого не случилось. В Кремле в конце мая были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство пообещало выпустить животных в июле – августе этого года.

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Политика
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В ЕС рассказали о попытках повлиять на выборы в Европарламент из России

Ведомости
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В ходе выборов в Европарламент из России предпринимались постоянные попытки снизить явку и повлиять на предпочтения избирателей с помощью дезинформации. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Еврокомиссией и отделом внешней политики ЕС, с которым ознакомилась Financial Times.

В документе не говорится, кто стоял за этой кампанией по дезинформации избирателей или как она координировалась. Злоумышленники пропагандировали экстремистские взгляды и пытались усилить разногласия в обществе. В качестве примера приводится использование скандала в австрийском парламенте и пожара в соборе Парижской Богоматери «для демонстрации упадка западных и христианских ценностей в Европе».

Тактика дезинформирования быстро развивается в ответ на те меры, которые предприняли технологические компании, отмечают авторы доклада. До конца года Еврокомиссия намерена оценить, стоит ли ей ужесточать регулирование соцсетей.

Выборы в Европарламент прошли в мае. Альянс проевропейских партий получил большинство на выборах. Евроскептики и ультраправые партии увеличили свое представительство в парламенте, но не смогли набрать критической массы, чего многие опасались.

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Новости

Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере

Ведомости
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Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета. Запись его выступления опубликована в Telegram-канале патриарха. Он назвал происшедшее не случайным явлением, а хорошо организованной акцией и добавил, что посмотрел, как молодые люди обсуждали эти протесты в социальных сетях.

По мнению патриарха, чтобы избежать конфликта, организаторам строительства следовало бы показать жителям, как выглядел бы собор и территория вокруг него по окончании строительства. «Не просто заборчик поставлен, а на этом заборчике – виды всего того, что здесь будет. Это, может, не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство», – подчеркнул он. Патриарх Кирилл отметил, что идея была в том, чтобы построить храм, а справа и слева от него разбить большой парк и сделать набережную, по которой могли бы гулять люди.

В Екатеринбурге в мае проходили массовые акции против строительства храма в сквере у Театра драмы. В течение нескольких дней противники строительства собирались в сквере и призывали власти отказаться от этих планов. Протесты закончились столкновениями с защитниками храма и правоохранительными органами. Всего было задержано около 100 человек, позже их отпустили. 16 мая президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и предложил провести опрос общественного мнения о месте строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население. До завершения опроса строительство храма приостановили.

Ранее власти Екатеринбурга и архитекторы представили список из шести новых площадок для строительства храма. Вскоре рабочая группа по месту его строительства, сформированная при гордуме, выберет дату опроса жителей. Затраты на его проведение оцениваются в 13 млн руб. Храм планируется возвести к 2023 г., когда город будет отмечать 300-летие.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Технологии
Новости

Гендиректор «СТС медиа» возглавил «НМГ студию»

Ведомости
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Вячеслав Муругов назначен президентом «НМГ студия», сообщила Национальная медиа группа. Он будет совмещать эту должность с руководством «СТС Медиа» и останется заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию. У «СТС Медиа» два владельца – НМГ и ВТБ.

«НМГ студия» запущена осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы, ее первым проектом стало сопродюсирование фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Картина выйдет в прокат в начале 2020 г. В этом году студия закрыла сделку по приобретению 50% Art Pictures Studio и недавно объявила о сопродюсировании еще двух проектов – сериала «Тесла» от Милоша Биковича и «Водород», а также интерактивного сериала Тимура Бекмамбетова «Русский интернет». Сама «СТС Медиа» владеет долей в кинокомпании «Водород».

Как руководитель студии Муругов также займется запуском проектов для международных рынков.

Мир медиа стремительно меняется, меняются каналы распространения, меняются модели дистрибуции, и только сам контент остается стабильным ядром индустрии, объясняет Муругов: «Поэтому для нас это фокус стратегического развития. И не только внутри России, ведь контент становится все более универсален, он пересекает границы и все чаще выходит за пределы только национальной аудитории».

У Муругова уже есть опыт создания производственных компаний: он был соучредителем «Леан-М», Art Pictures Vision. Также он участвовал в развитии таких студий, как Good Story Media и Yelloow, Black&White (обеими компаниями сейчас владеет конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»).

НМГ начала создавать свое подразделение по производству контента еще в 2015 г. И на старте этим также занимался Муругов, но в 2016 г. он был назначен гендиректором «СТС Медиа» и несколько лет был сосредоточен на развитии этого холдинга.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

Ведомости
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Корпоративные самолеты «Роснефти» несколько раз летали на курорты в то же время, когда там отдыхали главный исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения, сообщает Reuters.

Агентство отследило 290 рейсов «Роснефти» в период с января 2015 г. по май 2019 г. Из них 96 пришлись на праздничные дни или на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника.

За четыре с половиной года корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Майорку, подсчитал Reuters. «Роснефть» не публиковала информацию об официальных мероприятиях в этих местах, хотя компания не всегда раскрывает данные о своих встречах, отмечает агентство. При этом бывшая жена Сечина и его друзья публиковали в соцсетях фотографии из тех же мест, где в тот момент находились самолеты «Роснефти», пишет Reuters. Сам Сечин не появлялся в сообщениях в соцсетях с курортов, но агентство сфотографировало человека, похожего на него, когда он садился в самолет «Роснефти» в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

«Роснефть» на запрос Reuters ответила, что проводит свою работу с партнерами по всему миру и административные расходы осуществляются в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать агентству эту ситуацию, отметив, что это внутренний вопрос компании.

Новости СМИ2
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Новости

В России на автодорогах могут увеличить скоростной лимит

Ведомости
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Российский дорожный научно-исследовательский институт по заказу Росавтодора разрабатывает стандарт, который позволит устанавливать на некоторых дорогах скоростной лимит в 130 км/ч, сообщает «Коммерсантъ».

Увеличить скоростной лимит сегодня можно только на пяти участках трассы М4 («Дон») и на двух М11 (Москва – Санкт-Петербург), отмечает газета. На участке в течение года не должно быть очагов ДТП и глубокой колеи (не более 15 мм). Кроме того, на дороге должны применяться знаки переменной информации, чтобы ее владелец мог на время ухудшения погодных условий снизить лимит скорости.

Действующие правила дорожного движения предусматривают, что скорость на автомагистрали ограничена 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 т – 90 км/ч.

Новый стандарт также вводит требования к зонам для остановки. Если ширина обочины меньше 1,5 м, должны быть организованы площадки не менее 3,75 м шириной, отделенные от проезжей части широкой разделительной полосой. Еще разрабатываемый ГОСТ рекомендует сужать левые полосы на шести- и более полосных магистралях с 3,75 м до 3,5 м для выравнивания скоростей движения транспорта.

Бизнес
Новости

Бывший гендиректор «Сибура» купил нефтяную компанию First Oil

Ведомости
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Бывший генеральный директор «Сибура» Яков Голдовский приобрел нефтяную компанию First Oil у инвесткомпании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру «Газпрома» Анатолию Палию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание указывает, что аналитики оценивают сумму сделки в $200 млн.

Основные активы First Oil располагаются в Ханты-Манскийском автономном округе и республике Коми. Добыча в 2018 г. составила около 600 000 т нефти.

Голдовский в данный момент занимается нефтяным и химическим бизнесом через австрийский Petrochemical Holding, в который входит, в частности, химический завод «Корунд». По словам источников газеты, Голдовский намерен увеличить ресурсную базу, в том числе за счет покупки других активов в России. По словам источников «Коммерсанта», сделка была профинансирована через ВТБ, в банке это не стали комментировать. Связаться с Голдовским изданию не удалось. В Gem Capital подтвердили факт продажи актива, но не стали называть покупателя.

Голдовский известен тем, что в конце 1990-х гг. собрал в одну компанию разрозненные нефтехимические активы, на базе которых в итоге возникла крупнейшая в стране нефтехимическая компания «Сибур». В январе 2002 г. Голдовский был арестован в приемной предправления «Газпрома». Отсидев семь месяцев, Голдовский согласился продать «Газпрому» акции «Сибура» за $96 млн. После этого он переехал с семьей в Вену. В 2011 г. Голдовский хотел развивать нефтехимический бизнес с «Башнефтью», а позднее – с АФК «Система», но партнерство не сложилось.

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Финансы
Новости

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

Ведомости
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Средний чек россиянина за один поход в магазин в мае снизился на 4 руб. по сравнению с апрелем – до 553 руб., достигнув самого низкого значения с начала года, передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Отмечается, что средний чек снижается второй месяц подряд. «И, возможно, это еще не предел, если опираться на прошлогодний опыт», – считают авторы исследования. Средний чек в гипермаркетах в мае снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах – на 2,8%, в дискаунтерах – на 0,6%, в магазинах традиционной торговли – на 3,1%. При этом в годовом выражении показатель в дискаунтерах увеличился на 3,7%. В остальных форматах чек уменьшился. Авторы исследования указывают, что в целом в мае традиционно снижается потребительская активность из-за продолжительных праздников.

За май вырос средний чек на Дальнем Востоке (на 1,6% до 639 руб.), в Поволжье (на 1,2% до 503 руб.), на Урале (на 0,9% до 574 руб.) и в Южном федеральном округе (на 0,2% до 566 руб.). В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.). В Москве средний чек в мае снизился на 2,5% до 719 руб., в Санкт-Петербурге – на 2,6% составив 699 руб.

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

Политика
Новости

США отправили эсминец в Оманский залив из-за инцидента с танкерами

Ведомости
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В связи с атакой на танкеры в Оманском заливе США отправляют туда ракетный эсминец, передает CNN со ссылкой на пресс-службу Центрального командования США. Уточняется, что корабль ВМС США Mason (DDG 87) направлен к месту происшествия для оказания помощи.

Как заявил официальный представитель Центрального командования подполковник Эрл Браун, США не потерпят никакого вмешательства или создания препятствий действиям уже находящегося в заливе корабля USS Bainbridge, который поднял на борт экипаж одного из танкеров, подвергшихся нападению в Оманском заливе.

Он подчеркнул, что США не заинтересованы в новом конфликте на Ближнем Востоке, однако готовы защищать свои интересы. «Но война с Ираном не в наших стратегических интересах, в этом не заинтересовано и международное сообщество», – отметил Браун.

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Как стало известно позже, одно из двух судов арендовала японская транспортная компания Kokuka Sangyo. Второе принадлежало компании Frontline, зарегистрированной на Бермудских островах. США обвинили Иран в нападении на суда.

Агентство IRNA сообщало, что после нападения Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию. Представитель Frontline сообщал, что на борту принадлежащего компании судна находились 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

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Политика
Новости

Советник Трампа заявил, что Зеленский поможет наладить отношения США и России

Ведомости
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Избрание Владимира Зеленского президентом Украины дает шанс на улучшение отношений США с Россией, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. К таким выводам он пришел по итогам встречи с посланником госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, написал Болтон в Twitter.

По его мнению, избрание Зеленского также создает «новую возможность для мира в Донбассе», а это является ключевым шагом для налаживания отношений США и России. «Но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в процессе серьезно», – написал он.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. На его инаугурацию приехали министр энергетики США Рик Перри, спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон. Представителей России на церемонию не пригласили. Зеленский попросил представителей США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России.

4 июня Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией и выполнять минские соглашения, хотя до этого возможность переговоров отрицал. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вести речь о встрече Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным рано, поскольку со стороны Украины «звучат достаточно размытые сигналы».

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Политика
Новости

Пожарные потушили возгорание в Измайловском кремле

Ведомости
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Пожар на вернисаже в Измайловском кремле в Москве удалось потушить, никто не пострадал, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что сигнал о возгорании и задымлении поступил в 22.14, а уже в 23.15 его полностью потушили. К тушению привлекались 144 человека и 43 единицы техники. Площадь возгорания составила 50 кв. м.

Как пояснил гендиректор Измайловского кремля Александр Ушаков, причиной возгорания мог стать окурок, который бросили в тополиный пух возле одного из зданий. «Из-за неимоверной жары пуха вылезло больше, чем мы ожидали, дождей нет. Мы его поливаем каждый день, но, видимо, кто-то бросил окурок», – добавил он (цитата по «РИА Новости»). Он пояснил, что серьезного ущерба пожар не нанес, поэтому инцидент не сильно повлияет на работу музейно-развлекательного комплекса.

Измайловский кремль – это музейно-развлекательный комплекс, который построили в 1998–2007 гг. на территории усадьбы «Измайлово» на востоке столицы. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII вв. Вернисаж в Измайлове – ярмарка изделий и предметов художественного и прикладного искусства.

Политика
Новости

В Москве загорелся Измайловский кремль

Ведомости
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Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло на первом этаже, но огонь переходит на второй. На месте работают пожарные. Как пояснили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало. Позже в МЧС добавили, что пожар был локализован, площадь возгорания оценивается в 50 кв. м.

Измайловский кремль – это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998–2007 гг. на территории усадьбы «Измайлово». Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI–XVII вв.

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