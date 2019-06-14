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Приморский суд оштрафовал вторую компанию – отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн руб. вторую приморскую компанию-отловщика – «Океанариум ДВ», которая содержала косаток и белух в «китовой тюрьме», сообщает «Интерфакс». В «Океанариум ДВ» агентству заявили, что компания своей вины не признает и решение суда намерена обжаловать.

В картотеке суда есть информация о том, что материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства, компании вменяется ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство). Однако данных о решении суда нет.

Это уже второе решение, которое вынес приморский суд в отношении компании-отловщика. В начале июня Фрунзенский суд Владивостока наложил штраф в размере 28,2 млн руб. на компанию «Белый кит», которая также занималась отловом косаток и белух.

В 2018 г. в Охотском море были выловлены около сотни косаток и белух. Их поместили в вольеры бухты Средняя. Президент России Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных до 1 марта 2019 г. В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал, что их выпустят в естественную среду обитания. Но этого не случилось. В Кремле в конце мая были удивлены отказом компаний-отловщиков выпускать косаток и белух, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Росрыболовство пообещало выпустить животных в июле – августе этого года.