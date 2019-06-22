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Власти Грузии выпустили заявление о безопасности страны для туристов

Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на демонстрации в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении департамента туризма страны, которое цитирует «Интерфакс». «Все туристические направления и достопримечательности открыты для посетителей», транспорт работает без перебоев, перекрытия автомагистралей и второстепенных дорог не наблюдается, отмечают в ведомстве.

При этом туристам рекомендуется «соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси (здание парламента, пр. Руставели, пл. Свободы) 21–22 июня, хотя такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией». Это пожелание связано с беспорядками, которые произошли перед зданием парламента Грузии 20 июня.

Поводом для беспорядков стал протокольный казус на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, что было предусмотрено протоколом. Однако представители оппозиционных партий увидели в этом оскорбление Грузии и призвали своих сторонников выходить на улицы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и оккупантом и обвинила ее в заинтересованности в поддержании внутреннего противостояния в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расценил произошедшее в Тбилиси как «русофобскую провокацию».

21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять рейсы в Грузию, а также рекомендовал туроператорам воздерживаться от продажи туров в Грузию. По данным Ростуризма, в Грузии находятся около 1500 российских туристов.