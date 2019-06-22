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Путин назвал странной процедуру выбора премьера Великобритании

Президент Владимир Путин пообещал работать с любым избранным премьером Великобритании, но саму процедуру выбора первого лица в Соединенном Королевстве назвал «странной». Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Нам все время тычут пальцем по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что в Великобритании все властные полномочия находятся у премьер-министра, тогда как королева является формальным главой государства. «В итоге как приходит другой премьер на смену Терезе Мэй? С помощью всеобщих выборов? Нет. С помощью партийной тусовки. Это для меня, честно говоря, странно. Но такова английская система», – заметил Путин.

При этом российский президент пообещал с уважением относиться к будущему британскому премьеру и «работать со всеми, кто будет работать с нами».

24 мая британский премьер Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста лидера консервативной партии из-за сложностей в реализации Brexit. Свои обязанности лидера партии и премьера она исполняет до избрания преемника. В первом раунде голосования за пост лидера консерваторов большинство голосов получил экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.