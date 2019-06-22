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Телеканал «Россия-24» сообщил о нападении на свою съемочную группу в Тбилиси

Группа грузинских националистов напала на съемочную группу телеканала «Россия 24», сообщается на его сайте. Инцидент произошел в Тбилиси, когда корреспондент Станислав Бернвальд записывал интервью владельцев грузинского туристического агентства о последствиях запрета авиарейсов из России.

Хулиганы выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора канала, отмечается в сообщении. За журналистов вступился супруг хозяйки турагенства, после чего злоумышленники сбежали. Бернвальд утверждает, что хулиганы намеренно провоцировали драку.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете рейсов российских авиакомпаний в Грузию, а также рекомендовал труоператорам воздержаться от продажи туров в эту страну. Ранее в Грузии начались массовые акции протестов, связанные с участием российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.