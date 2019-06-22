Москва потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских граждан
МИД РФ потребовал от властей Грузии «обеспечить безусловную безопасность» как для российских журналистов, так и для всех российских граждан, находящихся на ее территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства. Оно связано с попыткой нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. «До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ», – отмечается в сообщении МИДа.
Как ранее сообщил телеканал, инцидент произошел днем 22 июня, во время записи корреспондентом Станиславом Бернвальдом интервью владельцев грузинского турагентства о последствиях запрета авиарейсов из России. Хулиганы провоцировали российских журналистов на драку, отметили телевизионщики: выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора телеканала.
Накануне июня президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. 22 июня Минтранс сообщил о запрете грузинскими авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию, также с 8 июля. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.