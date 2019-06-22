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Москва потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских граждан

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МИД РФ потребовал от властей Грузии «обеспечить безусловную безопасность» как для российских журналистов, так и для всех российских граждан, находящихся на ее территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства. Оно связано с попыткой нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. «До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ», – отмечается в сообщении МИДа.

Как ранее сообщил телеканал, инцидент произошел днем 22 июня, во время записи корреспондентом Станиславом Бернвальдом интервью владельцев грузинского турагентства о последствиях запрета авиарейсов из России. Хулиганы провоцировали российских журналистов на драку, отметили телевизионщики: выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора телеканала.

Накануне июня президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. 22 июня Минтранс сообщил о запрете грузинскими авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию, также с 8 июля. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

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«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Ведомости
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Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно. Признав, что бывает, Путин вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. «Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Как выяснили «РИА Новости», этот эпизод произошел в 2010 г. в Сыктывкаре.

Подробности агентству рассказал Владимир Щербина – супруг женщины, собиравшейся передать Путину свою записку, Елены Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в республиканскую Ассоциацию многодетных семей. В день визита Путина она уехала на площадь, которую должен был посетить президент. Щербина хотела передать Путину информацию о земельном вопросе для многодетных семей. На площади она познакомилась с другой женщиной – Валентиной. «Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына – как она считала, незаконно осужденного», – рассказал собеседник агентства.

В итоге две женщины «скооперировались и договорились: кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», – пояснил Владимир Щербина. Добраться до Путина удалось Валентине, которая «вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая». Охрана пыталась задержать женщину, но Путин потребовал, чтобы ее отпустили. «Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла», – пересказал собеседник. В итоге Путин забрал у женщины записку. Через какое-то время супруги Щербина увидели по телевидению обращение Путина о землях для многодетных семей и решили, что цель была достигнута.

Путин, пересказывая на прямой линии эпизод с запиской, верно предположил ее содержание. «Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде», – сказал президент. При этом он отметил, что далеко не все, о чем его просят, удается решить.

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Телеканал «Россия 24» сообщил о нападении на свою съемочную группу в Тбилиси

Ведомости
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Группа грузинских националистов напала на съемочную группу телеканала «Россия 24», сообщается на его сайте. Инцидент произошел в Тбилиси, когда корреспондент Станислав Бернвальд записывал интервью владельцев грузинского туристического агентства о последствиях запрета авиарейсов из России.

Хулиганы выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора канала, отмечается в сообщении. За журналистов вступился супруг хозяйки турагентства, после чего злоумышленники сбежали. Бернвальд утверждает, что хулиганы намеренно провоцировали драку.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете рейсов российских авиакомпаний в Грузию, а также рекомендовал туроператорам воздержаться от продажи туров в эту страну. Ранее в Грузии начались массовые акции протестов, связанные с участием российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

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Технологии
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Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград

Ведомости
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Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay. Соответствующее требование в адрес интернет-аукциона направил Роскомнадзор, говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор требует удалить 32 страницы объявлений. По данным ведомства, сейчас компания уже удалила 11 страниц. «Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством», – отмечается в сообщении службы.

Приобретение или сбыт госнаград в России является уголовно наказуемым преступлением. По ст. 324 УК РФ за него может грозить штраф до 80 000 руб., исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. 

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Бизнес
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FT узнала об интересе Evraz к покупке актива британского производителя стали

Ведомости
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Горнодобывающая компания Evraz, 28,77% которой контролирует бизнесмен Роман Абрамович, может быть заинтересована в приобретении актива второго по величине производителя стали в Великобритании – British Steel. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их информации, российская компания изучает бизнес группы во Франции по поставкам рельсов для железнодорожных линий.

Речь идет о заводе в  Эйанже на севере Франции, который является основным поставщиком для французской государственной железнодорожной монополии Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF). На производстве задействовано около 400 человек. Любая смена владельца может потребовать официального согласования из-за стратегической важности актива, пояснил изданию собеседник, близкий к французскому правительству. По его словам, интерес к этому активу проявляют и другие компании.

В конце мая Высокий суд Лондона объявил о принудительной ликвидации British Steel, поскольку компания, ее владелец фонд Greybull Capital, кредиторы и власти страны не смогли договориться об экстренном займе от правительства в размере 30 млн фунтов ($38 млн). Из-за банкротства компании без работы могут остаться 5000 человек.

Поиск потенциальных инвесторов ведет фирма EY. К продаже предлагается как весь бизнес, так и отдельные активы компании. Крайний срок подачи заявок был установлен на начало июня, но в итоге его решено было перенести на конец месяца из-за интереса потенциальных покупателей.

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Политика
Новости

Путин назвал странной процедуру выбора премьера Великобритании

Ведомости
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Президент Владимир Путин пообещал работать с любым избранным премьером Великобритании, но саму процедуру выбора первого лица в Соединенном Королевстве назвал «странной». Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Нам все время тычут пальцем по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что в Великобритании все властные полномочия находятся у премьер-министра, тогда как королева является формальным главой государства. «В итоге как приходит другой премьер на смену Терезе Мэй? С помощью всеобщих выборов? Нет. С помощью партийной тусовки. Это для меня, честно говоря, странно. Но такова английская система», – заметил Путин.

При этом российский президент пообещал с уважением относиться к будущему британскому премьеру и «работать со всеми, кто будет работать с нами».

24 мая британский премьер Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста лидера консервативной партии из-за сложностей в реализации Brexit. Свои обязанности лидера партии и премьера она исполняет до избрания преемника. В первом раунде голосования за пост лидера консерваторов большинство голосов получил экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

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Бизнес
Новости

Georgian Airways продолжит летать в Россию

Ведомости
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Самолеты грузинской авиакомпании Georgian Airways продолжат летать в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Накануне президент Владимир Путин ввел запрет на осуществление рейсов в Грузию для российских авиакомпаний с 8 июля.

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили в Georgian Airways. Изменений в нем пока нет. Авиакомпания осуществляет прямые рейсы из России в Грузию.

О полном прекращении авиарейсов в Грузию уже заявили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia.

Запрет на полеты в Грузию был введен на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые продолжаются с 20 июня. В первый день противостояния пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. В департаменте туризма страны заявили, что безопасности гостей Грузии ничто не угрожает.

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Финансы
Новости

Курс биткойна превысил отметку в $10 000

Ведомости
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Стоимость биткойна обновила годовой максимум, преодолев отметку в $10 000. Об этом свидетельствую данные бирж CoinDesk и CoinMarketCap. По данным CoinDesk, курс поднимался до $10 834 – на 11,21%. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в мае 2018 г.

Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 г., когда он торговался дороже $20 000, но год спустя его курс опускался ниже $4000.

С начала 2019 г., когда биткойн торговался на уровне $3500, он подорожал на 164%.

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Политика
Новости

Власти Грузии выпустили заявление о безопасности страны для туристов

Ведомости
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Поездки в Грузию остаются безопасными, несмотря на демонстрации в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении департамента туризма страны, которое цитирует «Интерфакс». «Все туристические направления и достопримечательности открыты для посетителей», транспорт работает без перебоев, перекрытия автомагистралей и второстепенных дорог не наблюдается, отмечают в ведомстве.

При этом туристам рекомендуется «соблюдать общие нормы предосторожности и избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси (здание парламента, пр. Руставели, пл. Свободы) 21–22 июня, хотя такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией». Это пожелание связано с беспорядками, которые произошли перед зданием парламента Грузии 20 июня.

Беспорядки начались после открытия сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, что было предусмотрено протоколом. Однако представители оппозиционных партий увидели в этом оскорбление Грузии и призвали своих сторонников выходить на улицы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и оккупантом и обвинила ее в заинтересованности в поддержании внутреннего противостояния в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расценил произошедшее в Тбилиси как «русофобскую провокацию».

21 июня президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять рейсы в Грузию, а также рекомендовал туроператорам воздерживаться от продажи туров в Грузию. По данным Ростуризма, в Грузии находятся около 1500 российских туристов.

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Бизнес
Новости

Российские авиакомпании начали отменять продажу билетов в Грузию

Ведомости
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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил о полном прекращении выполнения рейсов в Грузию с 8 июля. Это решение связано с указом президента о запрете российским авиакомпаниям на полеты в Грузию, отмечается в сообщении перевозчика.

В летнем расписании «Аэрофлота» было 14 рейсов в неделю в Тбилиси и из грузинской столицы. Авиакомпания обещает направить основные усилия на вывоз российских граждан из Грузии. Пассажиры, купившие билеты из Грузии в Россию на 8 июля или позже, смогут без доплат и штрафов перенести свой вылет или вернуть стоимость билетов. Тем, кто планировал лететь в Грузию после 8 июля, предлагается компенсация стоимости билетов или перенос вылета на более ранний срок. Также по этим билетам пассажиры смогут вылететь не в Тбилиси, а в Ереван или Владикавказ.

Ранее стало известно об отмене продажи билетов в Грузию S7, «Уральских авиалиний», Red Wings, «Победы» и Smartavia. Кроме них прямые рейсы из России в Грузию есть у грузинской Georgian Airways.

С 20 июня в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Поводом для недовольства стало то, что руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента. Это было предусмотрено протоколом мероприятия, но представители оппозиционных партий расценили произошедшее как оскорбление Грузии. Они сорвали сессию, потребовали выдворения российских делегатов и призвали своих сторонников выходить на улицы. В первый день противостояния пострадало не менее 240 человек, за участие в беспорядках было задержано более 300 человек.

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Бизнес
Новости

Дерипаска дополнил иск к минфину США об отмене санкций

Ведомости
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Российский миллиардер Олег Дерипаска дополнил свой иск к минфину США и министру Стивену Мнучину об исключении своего имени из санкционного списка. Исходный документ был подан 15 марта, дополнения поступили в Федеральный суд округа Колумбия 20 июня. Ссылку на дополненный иск опубликовал в своем Twitter журналист The New York Times Кеннет Фогель.

В санкционный список Дерипаска и подконтрольные ему компании были включены 6 апреля 2018 г. по решению управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США. Одним из аргументов в пользу этого решения стало то, что предприниматель через холдинг En+ контролировал компанию «Евросибэнерго», которая работает «в энергетическом секторе России». Позже бизнесмен снизил свою долю в En+до 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Это было условием снятия санкций с En+, а также UC Rusal и «Евросибэнерго». С компаний санкции были сняты 27 января, но в отношении самого Дерипаски они продолжают действовать до сих пор.

OFAC признал, что Дерипаска не владеет и не контролирует «Евросибэнерго», отмечается в обновленном иске предпринимателя. Это дает бизнесмену основание ходатайствовать о внесудебном пересмотре и отмене решения о включении его в санкционный список. В иске Дерипаска называется «последней жертвой политической борьбы» и реакции на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 г. Ущерб бизнесу предпринимателя от действий OFAC оценен в $7,5 млрд.

Также в иске содержится требование об исключении Дерипаски из так называемого «кремлевского списка», опубликованного минфином США в январе 2018 г. Это список чиновников и олигархов, которых Вашингтон считает близкими к российскому руководству, включение в него не ведет автоматического наложения санкций. В документе отмечается, что определение физического лица как «олигарха» исключительно на основании стоимости активов более $1 млрд нарушает законодательство США.

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Политика
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Кремль назвал вынужденной мерой запрет на полеты в Грузию

Ведомости
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Запрет российским авиакомпаниям летать в Грузию является вынужденной мерой на фоне «экстремистских действий в Тбилиси», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». Он добавил, что дата приостановки полетов 8 июля выбрана в связи с тем, что к этому времени завершится большинство туров в эту страну.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», – пояснил Песков РБК. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина уточнила в беседе с «Интерфаксом», что сейчас в Грузии находится не более 5000 организованных туристов из России. В то же время, по словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, россияне в основном отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, указывается в документе. Из российских компаний в Грузию летают «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Пресс-служба S7 уже заявила ТАСС, что прекратит полеты в эту страну, 25 июня компания пообещала уточнить порядок возврата купленных билетов.

В указе Путина также содержится рекомендация туроператорам и турагентам воздержаться от продажи путевок в Грузию на время действия запрета. Российскому МИДу Путин поручил координировать все шаги, связанные с безопасностью россиян и их возвращением в Россию, с грузинскими властями.

В Тбилиси с 20 июня происходят массовые протестные акции. В первый день во время столкновений с полицией пострадало не менее 240 человек. Протестующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. За участие в беспорядках было задержано 305 человек.

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