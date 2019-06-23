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В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости». Об этом сообщается на странице Независимого профсоюза журналистов в Facebook.

Аналогичные акции пройдут Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Омске и других городах. В Москве митинг запланирован на 17.00 на проспекте Сахарова, он согласован с городскими властями. В Санкт-Петербурге власти отказались согласовать акцию.

Организаторы акций – Независимый профсоюз журналистов и Либертарианская партия. Митинги и пикеты проходят в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Несмотря на то что уголовное дело против него прекращено, преследование других журналистов и активистов продолжается, отмечают организаторы.

Полицейские задержали Голунова 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили. В его поддержку выступили журналисты, общественные деятели, политики, бизнесмены. Позже полиция сняла обвинения с Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Двое генералов МВД были уволены.