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В России начались акции протеста против фабрикации уголовных дел

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Во Владивостоке и Хабаровске прошли акции протеста против политических репрессий и полицейского произвола «Общество требует справедливости». Об этом сообщается на странице Независимого профсоюза журналистов в Facebook.

Аналогичные акции пройдут Нижнем Новгороде, Калининграде, Краснодаре, Новосибирске, Ульяновске, Омске и других городах. В Москве митинг запланирован на 17.00 на проспекте Сахарова, он согласован с городскими властями. В Санкт-Петербурге власти отказались согласовать акцию.

Организаторы акций – Независимый профсоюз журналистов и Либертарианская партия. Митинги и пикеты проходят в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Несмотря на то что уголовное дело против него прекращено, преследование других журналистов и активистов продолжается, отмечают организаторы.

Полицейские задержали Голунова 6 июня в Москве. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Журналист отказался признать вину и заявил, что наркотики ему подбросили. В его поддержку выступили журналисты, общественные деятели, политики, бизнесмены. Позже полиция сняла обвинения с Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Двое генералов МВД были уволены.

Новости СМИ2
Финансы
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Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой

Ведомости
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Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.

Москва вошла в тройку российских регионов с самой недоступной ипотекой. На обслуживание кредита москвичи в среднем тратят 73% своей зарплаты. Первое место занимает Севастополь. У жителей этого города 80% зарплаты уходит на ипотеку.

В целом по стране доля зарплаты, которую будет тратить средний заемщик на платежи по ипотечному кредиту, снизилась. В конце мая условный россиянин потратил на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле это доля составляла 46,9%, а в феврале — 47,5%.

Расчеты аналитиков «Росбанк Дом» основывались на данных Росстата о среднемесячной зарплате и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в первом квартале 2019 г., а также на уровне средневзвешенной базовой процентной ставки по ипотечным кредитам.

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Политика
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В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Ведомости
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Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Дело на Гусеву заведено по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), уточнил сторонник Навального Леонид Волков. Позже руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что Гусеву отпустили, никаких обвинений ей не предъявили, и процессуального статуса у нее нет.

Ранее штаб опубликовал видео, где, по словам сторонников Навального, сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Для этого они использовали базу с персональными данными жителей Петербурга. В штабе пообещали направить жалобу в Следственный комитет.

Беглов заявил, что он не имеет к этому никакого отношения. По его словам, «либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость».

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области накануне сообщило, что по инициативе Беглова проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства.

Политика
Новости

Президент Грузии призвала дать российским туристам возможность приезжать в страну

Ведомости
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Российские туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, заявила в интервью Euronews президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Существующие проблемы России и Грузии должны решать политики и руководители, считает Зурабишвили. По ее мнению, на туристов и население эта ситуация не должна оказывать влияние.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинскими авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митинга у здания грузинского парламента в Тбилиси. Он начался после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.

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Политика
Новости

«РИА Новости» узнали детали о записке, за потерю которой Путину было стыдно

Ведомости
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Историю о потерянной записке президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос ведущих о том, бывает ли ему стыдно. Признав, что бывает, Путин вспомнил, как в одном из регионов к нему подошла пожилая женщина, упала на колени и передала записку с просьбой. «Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду, мне и сейчас стыдно», – сказал Путин. Как выяснили «РИА Новости», этот эпизод произошел в 2010 г. в Сыктывкаре.

Подробности агентству рассказал Владимир Щербина – супруг женщины, собиравшейся передать Путину свою записку, Елены Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в республиканскую Ассоциацию многодетных семей. В день визита Путина она уехала на площадь, которую должен был посетить президент. Щербина хотела передать Путину информацию о земельном вопросе для многодетных семей. На площади она познакомилась с другой женщиной – Валентиной. «Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына – как она считала, незаконно осужденного», – рассказал собеседник агентства.

В итоге две женщины «скооперировались и договорились: кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», – пояснил Владимир Щербина. Добраться до Путина удалось Валентине, которая «вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая». Охрана пыталась задержать женщину, но Путин потребовал, чтобы ее отпустили. «Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла», – пересказал собеседник. В итоге Путин забрал у женщины записку. Через какое-то время супруги Щербина увидели по телевидению обращение Путина о землях для многодетных семей и решили, что цель была достигнута.

Путин, пересказывая на прямой линии эпизод с запиской, верно предположил ее содержание. «Я почти уверен наверняка, что там было, прочитав десятки таких записок. Помощь сыну, который сидит в тюрьме, или что-нибудь в этом роде», – сказал президент. При этом он отметил, что далеко не все, о чем его просят, удается решить.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Москва потребовала от Грузии обеспечить безопасность российских граждан

Ведомости
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МИД РФ потребовал от властей Грузии «обеспечить безусловную безопасность» как для российских журналистов, так и для всех российских граждан, находящихся на ее территории. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского ведомства. Оно связано с попыткой нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси. «До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ», – отмечается в сообщении МИДа.

Как ранее сообщил телеканал, инцидент произошел днем 22 июня, во время записи корреспондентом Станиславом Бернвальдом интервью владельцев грузинского турагентства о последствиях запрета авиарейсов из России. Хулиганы провоцировали российских журналистов на драку, отметили телевизионщики: выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора телеканала.

Накануне июня президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. 22 июня Минтранс сообщил о запрете грузинскими авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию, также с 8 июля. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Политика
Новости

Телеканал «Россия 24» сообщил о нападении на свою съемочную группу в Тбилиси

Ведомости
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Группа грузинских националистов напала на съемочную группу телеканала «Россия 24», сообщается на его сайте. Инцидент произошел в Тбилиси, когда корреспондент Станислав Бернвальд записывал интервью владельцев грузинского туристического агентства о последствиях запрета авиарейсов из России.

Хулиганы выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить корреспондента и оператора канала, отмечается в сообщении. За журналистов вступился супруг хозяйки турагентства, после чего злоумышленники сбежали. Бернвальд утверждает, что хулиганы намеренно провоцировали драку.

21 июня президент Владимир Путин подписал указ о запрете рейсов российских авиакомпаний в Грузию, а также рекомендовал туроператорам воздержаться от продажи туров в эту страну. Ранее в Грузии начались массовые акции протестов, связанные с участием российской делегации в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор потребовал у eBay удалить посты о продаже военных наград

Ведомости
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Объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны должны быть удалены с сайта американской компании eBay. Соответствующее требование в адрес интернет-аукциона направил Роскомнадзор, говорится на сайте ведомства.

Роскомнадзор требует удалить 32 страницы объявлений. По данным ведомства, сейчас компания уже удалила 11 страниц. «Государственные награды и другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не могу быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством», – отмечается в сообщении службы.

Приобретение или сбыт госнаград в России является уголовно наказуемым преступлением. По ст. 324 УК РФ за него может грозить штраф до 80 000 руб., исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. 

Бизнес
Новости

FT узнала об интересе Evraz к покупке актива британского производителя стали

Ведомости
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Горнодобывающая компания Evraz, 28,77% которой контролирует бизнесмен Роман Абрамович, может быть заинтересована в приобретении актива второго по величине производителя стали в Великобритании – British Steel. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника. По их информации, российская компания изучает бизнес группы во Франции по поставкам рельсов для железнодорожных линий.

Речь идет о заводе в  Эйанже на севере Франции, который является основным поставщиком для французской государственной железнодорожной монополии Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF). На производстве задействовано около 400 человек. Любая смена владельца может потребовать официального согласования из-за стратегической важности актива, пояснил изданию собеседник, близкий к французскому правительству. По его словам, интерес к этому активу проявляют и другие компании.

В конце мая Высокий суд Лондона объявил о принудительной ликвидации British Steel, поскольку компания, ее владелец фонд Greybull Capital, кредиторы и власти страны не смогли договориться об экстренном займе от правительства в размере 30 млн фунтов ($38 млн). Из-за банкротства компании без работы могут остаться 5000 человек.

Поиск потенциальных инвесторов ведет фирма EY. К продаже предлагается как весь бизнес, так и отдельные активы компании. Крайний срок подачи заявок был установлен на начало июня, но в итоге его решено было перенести на конец месяца из-за интереса потенциальных покупателей.

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Политика
Новости

Путин назвал странной процедуру выбора премьера Великобритании

Ведомости
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Президент Владимир Путин пообещал работать с любым избранным премьером Великобритании, но саму процедуру выбора первого лица в Соединенном Королевстве назвал «странной». Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

«Нам все время тычут пальцем по поводу демократических процессов в России, избирательного права и так далее», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что в Великобритании все властные полномочия находятся у премьер-министра, тогда как королева является формальным главой государства. «В итоге как приходит другой премьер на смену Терезе Мэй? С помощью всеобщих выборов? Нет. С помощью партийной тусовки. Это для меня, честно говоря, странно. Но такова английская система», – заметил Путин.

При этом российский президент пообещал с уважением относиться к будущему британскому премьеру и «работать со всеми, кто будет работать с нами».

24 мая британский премьер Тереза Мэй объявила о своем уходе с поста лидера консервативной партии из-за сложностей в реализации Brexit. Свои обязанности лидера партии и премьера она исполняет до избрания преемника. В первом раунде голосования за пост лидера консерваторов большинство голосов получил экс-министр иностранных дел страны Борис Джонсон.

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Бизнес
Новости

Georgian Airways продолжит летать в Россию

Ведомости
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Самолеты грузинской авиакомпании Georgian Airways продолжат летать в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Накануне президент Владимир Путин ввел запрет на осуществление рейсов в Грузию для российских авиакомпаний с 8 июля.

«Новый запрет действует на российские авиакомпании и полеты из России в Грузию, поэтому мы продолжаем летать по расписанному графику», – пояснили в Georgian Airways. Изменений в нем пока нет. Авиакомпания осуществляет прямые рейсы из России в Грузию.

О полном прекращении авиарейсов в Грузию уже заявили «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Победа» и Smartavia.

Запрет на полеты в Грузию был введен на фоне массовых акций протеста в Тбилиси, которые продолжаются с 20 июня. В первый день противостояния пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. В департаменте туризма страны заявили, что безопасности гостей Грузии ничто не угрожает.

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Финансы
Новости

Курс биткойна превысил отметку в $10 000

Ведомости
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Стоимость биткойна обновила годовой максимум, преодолев отметку в $10 000. Об этом свидетельствую данные бирж CoinDesk и CoinMarketCap. По данным CoinDesk, курс поднимался до $10 834 – на 11,21%. Последний раз криптовалюта торговалась на этом уровне в мае 2018 г.

Пиковых значений биткойн достигал в конце 2017 г., когда он торговался дороже $20 000, но год спустя его курс опускался ниже $4000.

С начала 2019 г., когда биткойн торговался на уровне $3500, он подорожал на 164%.

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