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В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального

Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.

Дело на Гусеву заведено по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), уточнил сторонник Навального Леонид Волков. Позже руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что Гусеву отпустили, никаких обвинений ей не предъявили, и процессуального статуса у нее нет.

Ранее штаб опубликовал видео, где, по словам сторонников Навального, сотрудники бюджетных учреждений заполняют подписные листы за временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Для этого они использовали базу с персональными данными жителей Петербурга. В штабе пообещали направить жалобу в Следственный комитет.

Беглов заявил, что он не имеет к этому никакого отношения. По его словам, «либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость».

Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области накануне сообщило, что по инициативе Беглова проводит проверку по факту появления видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства.