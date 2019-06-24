Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

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Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва»

Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вместо ушедшего из жизни Сергея Доренко, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», — заявил Бабаян. По его словам, Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны, поэтому принимать такой пост после Доренко — отдельный вызов.

«Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — пообещал Бабаян.

Журналисту 51 год. Он много лет готовил репортажи для ВГТРК и «Первого канала», работал в горячих точках и был политическим обозревателем. С 2009 г. является ведущим программы «Право голоса» на ТВЦ, в 2017 г. стал лауреатом премии «ТЭФИ». Бабаян баллотировался в Госдуму по списку «Справедливой России» в 2016 г., но не был избран. В 2019 г. он подал документы для выдвижения кандидатом на выборы в Мосгордуму. Он выдвинулся по округу №5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино), где также баллотируется экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Выборы в столичный парламент пройдут 8 сентября.

Радиостанция «Говорит Москва» осталась без главного редактора, когда в возрасте 59 лет погиб журналист Сергей Доренко. Это произошло 9 мая, радиоведущий ехал на мотоцикле и почувствовал себя плохо. Причиной смерти стал разрыв аорты. Прощание с журналистом состоялось на Троекуровском кладбище. После этого его тело было кремировано.

Доренко основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 г., переформатировав станцию Ru.fm. Это одна из немногих разговорных радиостанций, которые сохранили вещание в России. Доренко был на станции главным редактором, а также вел утреннее шоу. Дневная аудитория радиостанции – более 360 000 человек, сообщалось в отчете Mediascope с января по март 2019 г.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии