Политика

Новости

Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочий

Российская делегация в ПАСЕ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом написал на своей странице в Facebook вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет делегацию. «Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», — отметил он.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, делегация вернется к работе в ПАСЕ в полном составе, если не будут приняты попытки вновь ввести какие-либо ограничения ее деятельности. «А такая возможность сохраняется», — передает его слова ТАСС. Он объяснил, что в регламенте ПАСЕ по-прежнему остается норма, по которой 30 представителей ассамблеи из пяти стран имеют право оспорить полномочия той или иной национальной делегации при их подтверждении.

Ранее своего несогласие с возвращением российской делегации основных парламентских полномочий выразили представители Украины и Грузии.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила Россию в основных парламентских полномочиях.