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Делегация России в ПАСЕ подает заявку на подтверждение полномочий

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Российская делегация в ПАСЕ подает заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом написал на своей странице в Facebook вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который возглавляет делегацию. «Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», — отметил он.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, делегация вернется к работе в ПАСЕ в полном составе, если не будут приняты попытки вновь ввести какие-либо ограничения ее деятельности. «А такая возможность сохраняется», — передает его слова ТАСС. Он объяснил, что в регламенте ПАСЕ по-прежнему остается норма, по которой 30 представителей ассамблеи из пяти стран имеют право оспорить полномочия той или иной национальной делегации при их подтверждении.

Ранее своего несогласие с возвращением российской делегации основных парламентских полномочий выразили представители Украины и Грузии.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ПАСЕ два раза рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия объявила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая восстановила Россию в основных парламентских полномочиях.

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Распространители лотерей ожидают роста выручки до 58 млрд рублей к концу года

Ведомости
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По итогам 2019 г. распространители лотерей ожидают, что рынок вырастет на 20-30%, а совокупная выручка достигнет 58 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Снижение реальных доходов населения существенно не скажется на развитии этого рынка, уверены опрошенные изданием распространители. Сейчас россияне тратят на развлечения в сфере лотерей и игорного рынка не более 0,1% дохода, но уже через три года показатель может вырасти как минимум в два раза, а объем лотерейного рынка может превысить 100 млрд руб., цитирует газета прогноз компании «Infoline-аналитика».

С июля 2014 г.а в России разрешено проводить только государственные лотереи. Их организаторами стали Минспорт и Минфин. Оператором лотереи Минспорта является компания «Государственные спортивные лотереи», а «Спортлото» — это оператор лотерей Минфина. Распространителем обеих лотерей является ТК «Центр». У ТК «Центр» есть более 60 000 розничных пунктов и онлайн-супермаркет stoloto.ru. Ранее ТК «Центр» сообщал, что в 2014 г. в России всего 4% взрослого населения участвовало в лотереях, в 2018 г. их стало до 27%.

Лотерейный билет является импульсивной покупкой, к которым граждане больше склонны в розничных сетях. Кроме того, лотерейные билеты стали продаваться в отделениях «Почты России» и через мобильные приложения, что также повышает продажи, пишет газета.

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Украинская делегация может покинуть ПАСЕ, если Россию восстановят в правах

Ведомости
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Украинская делегация может покинуть заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если российскую делегацию восстановят в правах. Об этом написал в своем Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев. «Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать», — добавил он, охарактеризовав дебаты как «фестиваль лицемерия» и «компромисс с совестью».

24 июня ПАСЕ начала рассматривать резолюцию о восстановлении прав российской делегации после двухгодичного лишения полномочий. Резолюция была внесена членом ПАСЕ от Бельгии. Против восстановления прав России выступают делегации Грузии и Украины.

В тексте резолюции более 200 поправок. Их рассмотрение растянулось на 9 часов до 25 июня.

В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

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По мотивам доклада Мюллера в США поставят в пьесу с участием звезд Голливуда

Ведомости
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Американская юридическая организация Law Works превратила доклад Мюллера о российском влиянии на выборы в США в пьесу из десяти актов. Адаптированный текст со сцены в Нью-Йорке прочтут и разыграют 20 актеров, в числе которых есть и звезды Голливуда: Сигурни Уивер («Чужой»), Кевин Кляйн («Рыбка по имени Ванда») и Закари Куинто («Звездный путь»). Об этом сообщают Reuters и CNN.

Над текстом произведения, которое получило название «Расследование: поиск правды в десяти актах»,  работал обладатель Пулицеровской премии Роберт Шенккан. Продюсерами пьесы стали представители семьи Дисней — Сьюзан Дисней Лорд, Эбигейл Дисней и Тимоти Дисней, отмечает агентство.

Law Works не только поставит пьесу, но и будет транслировать ее на своем сайте в 9 вечера по нью-йоркскому времени (4.00 мск). Постановка будет однократной. Часть звезд не будет участвовать в трансляции и заранее записали видеоролики своих выступлений. Например, так поступили обладательница «Золотого глобуса» Джулия Луи-Дрейфус (сериал «Сайнфелд») и исполнитель роли Люка Скайуокера («Звездные войны») Марк Хэмилл.

Это не первая попытка преобразовать доклад Мюллера в художественное произведение. Например, издательство IDW заявило о том, что превратит доклад в графический роман. Его напишет журналист Стив Дуин и оформит художник Шеннон Уилер. Кроме того, сам текст доклада Мюллера в настоящее время занимает 17-е место в списке бестселлеров книг на Amazon.com и в течение восьми недель в этом году возглавлял в список литературы нон-фикшн, которая продается в мягкой обложке, по версии New York Times, добавляет Reuters.

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

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Политика
Новости

Мексика разместила почти 15 000 солдат на границе с США для сдерживания мигрантов

Ведомости
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Мексика разместила около 15 000 военнослужащих на границе с США, в северной части страны, для сдерживания потока мигрантов из Центральной Америки. Об этом журналистам сообщил министр обороны страны Луис Сандоваль, передает AFP.

Он отметил, что нелегальное пересечение границы — это административное правонарушение, а не преступление. Поэтому нелегалов задерживают и передают властям.

В начале июня Мексика под давлением президента США Дональда Трампа согласилась направить на южную границу 6000 бойцов Национальной гвардии для усиления контроля. Масштабы присутствия военных на северной границе не раскрывались.

Ранее Трамп похвалил Мексику за строгие иммиграционные законы. По его словам, мексиканские власти останавливают людей еще до того, как они приближаются к южной границе США.

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Финансы
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Бывшая сотрудница Baring Vostok подала иск к Аветисяну на 1,7 млрд рублей

Ведомости
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Миноритарий банка «Восточный» и бывшая сотрудница инвестфонда Baring Vostok Марина Ушакова подала иск в Арбитражный суд Амурской области к бывшему совладельцу банка «Юниаструм» Артему Аветисяну и экс-председателю правления банка Алле Цытович, сообщается на сайте суда.

Ушакова требует солидарно взыскать с Аветисяна и Цытович 1,66 млрд руб. В заявлении говорится, что «Юниаструм» незадолго до присоединения к «Восточному» в январе 2017 г. совершил несколько убыточных сделок на эту сумму.

В «Финвижн» Аветисяна удивились тому, что Ушакова называет эти сделки убыточными. Чистая прибыль по компаниям, доли в которых приобретались «Юниаструмом», составила 2 млрд руб. В «Финвижн» также назвали голословным обвинения в выводе активов, отметив, что они используются как инструмент давления на компанию, чтобы она отказались от своего права на пакет акций банка «Восточный».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison, структуру Baring Vostok, исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 18 июня опцион был исполнен.

Политика
Новости

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

Ведомости
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США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает Bloomberg.

США ограничат доступ Хаменеи к финансовым ресурсам. Санкции также коснутся членов администрации иранского лидера. Они будут введены против восьми командиров военно-морских сил, аэрокосмических и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции, уточняется в заявлении минфина США.

На прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник. В Иране заявили, что американский дрон пересек воздушное пространство Ирана. США утверждают, что он находился в международном воздушном пространстве.

После инцидента Трамп распорядился нанести удары по нескольким объектам в Иране, но в последний момент изменил свое решение. По словам президента США, в результате удара могли погибнуть 150 человек, что стало бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.

Политика
Новости

Грузия может потерять $750 млн из-за приостановки авиасообщения с Россией

Ведомости
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Ущерб Грузии из-за прекращения авиасообщения с Россией и остановки потока российских туристов может достичь 2,1 млрд лари (около $750 млн) за летний сезон. Об этом на пресс-конференции заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, передает ТАСС. По его оценкам, наибольшие потери понесет черноморское побережье Аджарии.

Бронь в Грузию отменяют в основном низкобюджетные туристы, отметил Алавердашвили. Те, кто пользуется премиум-классом, ищут альтернативные пути для приезда в страну.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне оказались на первом месте по количеству визитов. Они совершили более 172 000 визитов в страну в прошлом месяце.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.

Политика
Новости

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Ведомости
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Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп. По его словам, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.

Филипп подчеркнул, что французские компании привержены российскому рынку. Предположения о сокращении российско-французского взаимодействия не соответствуют действительности, добавил он.

Евросоюз 20 июня продлил на полгода экономические санкции против России и на год санкции за присоединение Крыма. Лидеры стран, входящих в союз, приняли это решение единогласно. В ЕС заявили, что занимают твердую позицию в вопросах целостности Украины и не признают присоединения полуострова к России.

Политика
Новости

Более 70 человек пострадали из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане

Ведомости
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В Казахстане в результате взрыва на складе боеприпасов пострадал 71 человек, сообщил глава национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, передает «Казинформ». Из них 23 самостоятельно обратились к врачам, 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.

Еще один человек погиб, в его автомобиль попал снаряд, уточнил в ходе брифинга глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По информации минобороны Казахстана, 24 июня на одном из арсеналов, расположенном рядом с гордом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно привело к разрыву части боеприпасов.

В связи со взрывом была объявлена чрезвычайная ситуация, жителей Арыси эвакуируют. Президент Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Политика
Новости

Бойко-Великий попросил Титова помочь ему выйти из СИЗО

Ведомости
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Обвиняемый в многомиллионной растрате средств банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий попросил уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова обратить внимание на расследование дела против него и поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Аверьянова. По его словам, защита обжаловала арест бизнесмена и настаивает на избрании для бизнесмена меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По словам адвоката, Бойко-Великий считает обвинение необоснованным, а задержание расценивает как создание «условий для отъема бизнеса». 20 июня суд принял решение о заключении бизнесмена под арест до 19 августа 2019 г. В пресс-службе бизнес-омбудсмена сообщили «Ведомостям», что по состоянию на 24 июня 2019 г. официального обращения от Бойко-Великого или его представителей в аппарат Титова не поступало.

По версии следствия, с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Кабанова и Чуева были отправлены в СИЗО, как и Бойко-Великий, для остальных фигурантов дела судом был предусмотрен домашний арест сроком на два месяца.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

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Политика
Новости

В России появится стратегия военно-технического сотрудничества

Ведомости
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В России появится стратегия военно-технического сотрудничества. Ее проект в понедельник, 24 июня, обсудила комиссия по военно-техническому сотрудничеству во главе с президентом страны, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее такого документа не было, его разработка объясняется изменившимися после введения санкций условиями, в которых находится экспорт российских вооружений, говорят два федеральных чиновника.

Открывая заседание комиссии, президент Владимир Путин заявил, что финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) приблизились к $16 млрд. За первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется, отметил президент.

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд», – отметил президент. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения увеличилась на 45%, портфель заказов достиг рекордного значения – почти $54 млрд, добавил он. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, считает Путин.

Глава государства также заявил, что благодаря последовательной реализации решений, принятых в прошлом году, перевыполнен план поставок за границу товаров военного назначения на 2%.

Во время Петербургского международного экономического форума гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что экспорт вооружения и военной техники Россией в 2018 г. составил $13,7 млрд. «Мы особо и гнать не хотим, но есть и определенные сдерживающие моменты, которые не позволяют нам резко увеличивать объем», – комментировал он финансовые показатели.

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