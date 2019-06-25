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Transparency рассказала о высоких расходах российских чиновников на командировки

Минпромторг в 2016–2017 гг. потратил на проживание своих чиновников в зарубежных отелях как минимум 19,3 млн руб. Об этом сообщает российское отделение антикоррупционной организации Transparency International, которое проанализировало данные, размещенные ведомством на сайте государственных закупок.

В ноябре 2016 г., к примеру, руководитель Минпромторга Денис Мантуров провел сутки в президентском номере отеля The Peninsula Shanghai за 1,388 млн руб. в сутки, пишет организация, ссылаясь на акт о выполненных работах, где указана эта сумма. В 2017 г. он переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб., а в 2016 г. провел две ночи в отеле JW Marriott Hotel Zhengzhou в китайском городе Чжэнчжоу почти за 327 500 руб.

Как указала Transparency, в России действуют установленные приказом Минфина в 2004 г. предельные нормы расходов на проживание чиновников во время зарубежных поездок. По этому приказу для каждой страны существует своя норма, к примеру, для Ливана – до $60, а для Германии – до 200 евро. Однако на практике, отметила организация, нормы легко обойти: в 2005 г. правительство вывело из-под действия лимитов целую группу должностных лиц, в частности федеральных министров, руководителей федеральных служб и агентств.

На поездки по России, на которые приходится львиная доля государственных затрат, тоже действуют предельные нормы, подчеркнула Transparency: это 550 руб. в сутки на проживание и 100 руб. суточных. Однако и они превышаются: в 2016 г., например, Мантуров посетил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, чтобы прочитать лекцию, и остановился на день в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 000 руб. Его заместитель Виктор Евтухов за месяц до этого проживал в хабаровском люксе за 52 000 руб.

Transparency запросила информацию о расходах на командировки у всех федеральных министерств и агентств. На запрос ответили только два. Минтруд сообщил, что в 2018 г. потратил на гостиницы для своих сотрудников чуть более 14 млн руб., а на перелеты – 60 млн руб. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям в 2016–2018 гг. израсходовало на оплату проживания, проезда к месту командирования и обратно 16,9 млн руб.

Transparency направила заявление в Генпрокуратуру по фактам превышений норм. Материалы были перенаправлены в Федеральное казначейство, которое пообещало учесть эту информацию. Также Transparency направила заявления в Счетную палату и рекомендации в Управление делами президента и правительство.