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США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

Ведомости
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США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по управлению запасами вооружений, говорится на сайте Госдепартамента США. Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов. Деньги на возведение объектов будут перечислены минобороны Украины в ближайшие два года.

Власти США рассчитывают, что такая помощь поможет сделать хранение украинских боеприпасов более безопасным. «В 2018 г. в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" США финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1700 тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине», — отмечается в сообщении.

С 2004 по 2018 г. Вашингтон предоставил Киеву более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, хранение которых осуществлялось со времен СССР, уточняется в пресс-релизе. «В последние годы мы расширили это партнерство с целью спасения жизней, оказывая поддержку в обезвреживании мин и другого взрывоопасного оружия вдоль линии соприкосновения между украинскими и российскими вооруженными силами на востоке Украины. Только в 2018 г. правительство США финансировало действия по уничтожению обычных вооружений, очищению более 227 000 кв. м», — отметил Госдепартамент.

В 2017 г. при пожаре на складах боеприпасов под Винницей украинские вооруженные силы потеряли 32 000 т снарядов общей стоимостью $800 млн. В 2018 г. в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 10 000 человек, в радиусе 20 км от района взрыва было перекрыто автомобильное движение.

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«Коммерсантъ» узнал о запуске «Мегафоном» сети выдачи заказов

Ведомости
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«Мегафон» запускает проект по установке постаматов и пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. До конца этого года оператор планирует открыть пункты выдачи заказов в пилотных салонах по всей географии присутствия, рассказал изданию гендиректор компании «Мегафон-Ритейл» Кирилл Шибанов. Окончательное число салонов, которые будут задействованы в проекте, определят по результатам «пилота». На данный момент оператор рассматривает различные варианты инвестиций в проект — «от нулевого варианта до стопроцентного финансирования закупки оборудования», добавил Шибанов. По его словам, выдавать заказы в салонах «Мегафона» смогут более 7500 интернет-магазинов.

С июля проект по установке постаматов в салонах «Мегафона» запускает PickPoint, заявила газете гендиректор компании Надежда Романова. «Потенциально мы можем говорить об использовании 200 магазинов сети»,— сказала она. На данный момент у оператора более 4000 салонов.

Аналогичные пункты выдачи заказов уже развивают МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). С 2014 г. в МТС и с 2018 г. в «Вымпелкоме» работают пункты выдачи заказов интернет-магазина Ozon. В салонах Tele2 установлены пункты выдачи интернет-заказов AliExpress. В свою очередь сеть «Связной—Евросеть» в августе прошлого года запустила службу курьерской доставки товаров партнеров, в том числе Lamoda и Ozon.

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Экономика
Новости

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

Ведомости
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На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья в 2019 — 2022 гг. выделят более 1 трлн руб., что составляет 1% годового ВВП России, сообщает РБК со ссылкой на методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований. О том, что дополнительная помощь будет выделена, президент Владимир Путин обещал в послании Федеральному собранию. В прошлогодних аналогичных материалах Минфина не было предусмотрены выделение ассигнования на реализацию ежегодного послания главы государства, отмечает издание.

Большую часть средств – почти 370 млрд руб. —  направят на социальные доплаты к пенсии, на выплаты в связи с рождением первого и второго детей дополнительно потратят около 286 млрд руб. На субсидирование процентной ставки по ипотеке до 6% семьям с двумя и более детьми направят 53,6 млрд руб. в отчетном периоде. Еще 938 млрд руб. выделят на субсидии «Дом.РФ» для погашения затрат на ипотеку семьям с детьми. Планируется увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом с 5500 до 10 000 руб., на эти цели выделят 97,3 млрд руб. в ближайшие четыре года.

На софинансирование расходов регионов на социальные контракты со следующего года и до 2022 г. выделят 21 млрд руб. 

В феврале первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов говорил, что деньги на дополнительную помощь придется изыскать при исполнении бюджета. В 2019 г. стоимость обещанных социальных льгот составит около 80 млрд руб., на текущий год такие средства в бюджете имеются, однако в последующие годы расходы придется увеличить, отмечала вице-премьер Татьяна Голикова.

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Политика
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Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Ведомости
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Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем Белого дома, сообщила первая леди США Мелания Трамп в своем Twitter. «Президент и я не можем представить более подходящего человека на службе администрации и стране», – отметила супруга американского президента Дональда Трампа.

Гришэм приступает к обязанностям с 1 июля. Она останется также официальным представителем первой леди и будет, таким образом, совмещать обе должности. До работы с первой леди Гришэм была пресс-секретарем разных чиновников и должностных лиц, в том числе сотрудничала с кандидатом в президенты США на выборах 2012 г. – республиканцем Миттом Ромни.

Действующий пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет с этой должности в конце июня. Ранее сообщалось, что она вернется в штат Арканзас. Трамп, объявляя об уходе Сандерс, выразил надежду, что Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Сама Сандерс тогда заявила, что хотела бы проводить больше времени со своими двумя детьми, и пообещала и дальше поддерживать президента США.

Сандерс занимала эту должность с 2017 г., сменив своего предшественника Шона Спайсера. Последние месяцы она перестала проводить пресс-конференции для журналистов, поскольку, по мнению Трампа, представители СМИ были несправедливы по отношению к ней. «Причина, по которой Сара Сандерс не выходит больше так часто на трибуну, заключается в том, что пресса освещает ее слова очень грубо и неточно, в особенности это касается некоторых представителей прессы», – объяснял он.

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Бизнес
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Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках

Ведомости
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Государственные органы начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники газеты считают, что это может быть связано с подготовкой к введению Россией запрета на импорт вина из Грузии.

Эти данные собирает Минсельхоз, рассказал «Коммерсанту» топ-менеджер крупной продуктовой компании. Источник на алкогольном рынке слышал, что в торговые сети поступали подобные вопросы от Роспотребнадзора. Собеседник газеты на рынке розничной торговли уточнил, что это неформальные запросы, официальных обращений по этому поводу пока не поступало. Роспотребнадзор отказался прокомментировать информацию, которая «не является оформленным официальным документом».

В Auchan рассказали, что грузинские вина занимают не более 8% категории. Доля грузинских вин в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» составляет 5–6,5%. В «Ленте» вина из Грузии занимают около 9% ассортимента.

Роспотребнадзор 24 июня сообщил об ухудшении качества грузинского вина. Ведомство пообещало усилить контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии. Это произошло на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, который уже привел к приостановке авиасообщения между странами.

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Бизнес
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Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Ведомости
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Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов. Соответствующие поправки будут внесены в правительство 26 июня.

«Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, настолько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», – рассказал Сазанов. Он не ожидает роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в связи с этими изменениями.

Сейчас государство компенсирует нефтяникам 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизтоплива для сдерживания роста цен на топливо на внутреннем рынке. В 2020 г. формула компенсации изменится, и государство будет возвращать нефтяникам 68 и 65% этой разницы.

Чтобы компенсировать государству потери от выплат нефтяникам, Минфин предлагал поднять НДПИ. Однако Минэнерго не было согласно с такой позицией.

Недвижимость
Новости

Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов

Ведомости
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Компания Airbnb запустила сервис Airbnb Luxe, который позволяет бронировать эксклюзивную недвижимость, в том числе виллы, средневековые замки и даже частные острова, говорится в сообщении компании. «Airbnb Luxe предоставляет доступ к уникальным и впечатляющим объектам недвижимости», – отмечает Airbnb.

Жилье, забронированное через Airbnb Luxe, будет «искусно спроектированным» и «в идеальном состоянии – с роскошными удобствами, услугами», обещает компания. Предлагаемые дома соответствуют более 300 критериям, установленным Airbnb. Bloomberg отмечает, что для премиум-клиентов предусмотрен личный менеджер, который не только организует проживание, но и поможет забронировать столик «в мишленовском ресторане». Предложение включает трансфер из аэропорта, личный прием и персонал – «от личных шеф-поваров до массажистов».

Сейчас Airbnb Luxe предлагает более 2000 объектов для бронирования. Средняя цена недельной аренды составляет $14 000, но на некоторые объекты может достигать $1 млн. Больше всего вариантов жилья расположено в районе Карибских островов. Следом идут Латинская Америка, Азия и Австралия. В США доступны шесть направлений (Гавайи, Лос-Анджелес, Палм-Спрингс, Парк-Сити, штат Юта и лыжный курорт Вайл), в Европе – пять (Лондон, итальянские регионы Апулия, Сицилия и Тоскана, швейцарские Альпы). Вариантов премиального жилья в России на платформе нет.

По словам стратегического директора Airbnb Ника Гуэзены, многими объектами, которые предлагает Airbnb Luxe, владеют звезды и миллиардеры. Но определить хозяина недвижимости не удастся: эта информация засекречена для клиента. «По-моему, этого не хватало: «Я хочу приехать в дом класса люкс, но я не уверен, где его искать и кому можно доверять», – отметил он в беседе с Bloomberg.

Бизнес
Новости

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

Ведомости
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IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».

Сейчас компания находится на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать. По словам Эрнтелла, это сложный процесс, необходимо учесть много факторов. Он также отметил, что пока непонятно, будут ли они это делать сами или в партнерстве с кем-то.

На этой неделе IKEA запускает в Москве первый магазин нового городского формата. В перспективе компания планирует открыть еще пять таких магазинов в пределах МКАД, добавил Эрнтелл.

Председатель совета директоров группы компаний Ingka, в которую входит IKEA, Патрик Энтони уже анонсировал запуск сервиса по аренде мебели в России в интервью «РИА Новости». Это отдельная стратегия по повторному использованию и переработке мебели, рассказал он. В Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Польше IKEA сейчас тестирует подобные проекты и планирует расширить их на 30 стран в 2020 г.

Бизнес
Новости

Топ-менеджеры «Интер РАО» могут получить вознаграждение акциями

Ведомости
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«Интер РАО» предложит совету директоров новую мотивационную программу для топ-менеджмента, сообщил «РИА Новости» представитель компании. Она предусматривает выплату вознаграждений или их части акциями.

На фоне этого предложения в «Интер РАО» ожидают существенного увеличения акций в собственности высшего руководства, отметил собеседник агентства. Ближайшие заседания совета директоров пройдут 27 и 28 июня.

В то же время гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук 19 июня перестал владеть пакетом акций компании в 0,1523%. Проданные акции он ранее выкупил в рамках опционных программ, пояснил представитель «Интер РАО».

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах Европы и СНГ. Ее основной акционер – государственный «Роснефтегаз», которому принадлежит 27,63% акций. Треть акций компании находятся в свободном обращении.

Политика
Новости

Госдума одобрила смягчение запрета на использование нацистской символики

Ведомости
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Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о снятии ограничений на использование нацистской символики в фильмах и книгах при отсутствии признаков пропаганды. Авторы инициативы – председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Его авторы обращали внимание на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Первый запрещает пропаганду и показ нацистской символики, а второй — использование такой символики в любой форме. Если формально исполнять существующие нормы, «то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены», объясняла Ямпольская.

Новый документ должен устранить это противоречие. Законопроект вносит в оба закона поправки, разрешающие использовать нацистскую символику в произведениях науки, литературы, искусства, а также с просветительскими и учебными целями. При этом пропагандировать или оправдывать нацизм по-прежнему нельзя. Обязательным условием останется «осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии» при использовании такой символики.

В пакете с этим документом внесен законопроект, отменяющий в указанных случаях предусмотренное сегодня КоАПом административное наказание за демонстрацию нацистской символики.

Бизнес
Новости

Обувной ритейлер Tervolina может избежать банкротства

Ведомости
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Обувной ритейлер Tervolina планирует за два месяца погасить долг перед ФНС. Об этом представитель компании сообщила на заседании Арбитражного суда Москвы, передает «Интерфакс».

В настоящее время идет активное погашение долга компании, отметила представитель Tervolina. ФНС подтвердила это заявление и не возражала против отложения слушания.

Размер долга компании перед ФНС не назывался. Представитель компании отказалась назвать ее объем, сказав лишь, что она «небольшая».

Сеть салонов обуви и аксессуаров Tervolina была основана в 1992 г. На начало 2019 г. у нее насчитывалось 100 собственных салонов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.

Политика
Новости

Украина отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Ведомости
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Украина отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин на своей странице в Facebook. «Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно», – сообщил он. Климкин подчеркнул, что решение ПАСЕ «еще аукнется всей Европе».

По словам Климкина, международная организация из лидера в деле защиты прав человека превратилась в «простого менеджера, причем такого себе». «Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», – заключил украинский министр. Он назвал решение ПАСЕ «особенно обидным» для украинской стороны на фоне того, что председательствует в Совете Европы Франция – участник нормандского формата.

Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия сообщила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении России в основных парламентских полномочиях.

Россия 25 июня подала заявку на участие в ПАСЕ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ. Украинская делегация ранее также заявляла о намерении покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах.

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