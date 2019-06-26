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США выделят Украине деньги на строительство складов для боеприпасов

США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по управлению запасами вооружений, говорится на сайте Госдепартамента США. Согласно документу, Вашингтон выделит $4 млн на строительство на украинской территории шести складов для хранения боеприпасов. Деньги на возведение объектов будут перечислены минобороны Украины в ближайшие два года.

Власти США рассчитывают, что такая помощь поможет сделать хранение украинских боеприпасов более безопасным. «В 2018 г. в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" США финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1700 тонн устаревших боеприпасов советского производства в Украине», — отмечается в сообщении.

С 2004 по 2018 г. Вашингтон предоставил Киеву более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, хранение которых осуществлялось со времен СССР, уточняется в пресс-релизе. «В последние годы мы расширили это партнерство с целью спасения жизней, оказывая поддержку в обезвреживании мин и другого взрывоопасного оружия вдоль линии соприкосновения между украинскими и российскими вооруженными силами на востоке Украины. Только в 2018 г. правительство США финансировало действия по уничтожению обычных вооружений, очищению более 227 000 кв. м», — отметил Госдепартамент.

В 2017 г. при пожаре на складах боеприпасов под Винницей украинские вооруженные силы потеряли 32 000 т снарядов общей стоимостью $800 млн. В 2018 г. в Черниговской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Тогда из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 10 000 человек, в радиусе 20 км от района взрыва было перекрыто автомобильное движение.