Трамп назвал легендарной встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен сегодняшними переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Это был прекрасный день», – сказал Трамп журналистам после короткой встречи в демилитаризованной зоне на границе двух Корей (трансляцию вел телеканал CNN). «Это очень легендарно, никто такого не ожидал», – добавил президент США.
Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась. Президент подчеркнул, что с начала переговоров с Вашингтоном Пхеньян отказался от проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. На вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски ракет в КНДР без применения баллистических технологий, Трамп ответил, что ничего не имеет против, потому что «почти все испытывают такие ракеты».
Говоря об американских санкциях в отношении КНДР, Трамп отметил, что хотел бы их отменить, но пока они остаются в силе. В будущем, по его словам, ситуация может измениться.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сопровождавший Трампа в демилитаризованную зону, в свою очередь назвал сегодняшнюю встречу уникальной и исторической.
Трамп вместе с южнокорейским коллегой 30 июня посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это была первая в истории встреча США, КНДР и Южной Кореи на высшем уровне. Перед началом переговоров Трамп по приглашению Ким Чен Ына переступил через демаркационную линию, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.