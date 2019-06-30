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Трамп назвал легендарной встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен сегодняшними переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Это был прекрасный день», – сказал Трамп журналистам после короткой встречи в демилитаризованной зоне на границе двух Корей (трансляцию вел телеканал CNN). «Это очень легендарно, никто такого не ожидал», – добавил президент США.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась. Президент подчеркнул, что с начала переговоров с Вашингтоном Пхеньян отказался от проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. На вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски ракет в КНДР без применения баллистических технологий, Трамп ответил, что ничего не имеет против, потому что «почти все испытывают такие ракеты».

Говоря об американских санкциях в отношении КНДР, Трамп отметил, что хотел бы их отменить, но пока они остаются в силе. В будущем, по его словам, ситуация может измениться.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сопровождавший Трампа в демилитаризованную зону, в свою очередь назвал сегодняшнюю встречу уникальной и исторической.

Трамп вместе с южнокорейским коллегой 30 июня посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это была первая в истории встреча США, КНДР и Южной Кореи на высшем уровне. Перед началом переговоров Трамп по приглашению Ким Чен Ына переступил через демаркационную линию, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США