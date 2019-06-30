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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь. «Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее», – добавил Песков.

Путин встретился с Мэй на саммите G20, который проходил 28 и 29 июня в японской Осаке. Эта встреча стала первой после отравления Скрипалей в Солсбери. После переговоров Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только в том случае, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны Москвы.

В марте прошлого года Лондон сообщил, что в Солсбери было совершено нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их нашли на скамейке возле торгового центра с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Скрипали в состоянии комы были отправлены в больницу, где провели несколько недель.

Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за случившееся, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отвергает эти обвинения, настаивая на том, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.

Мировые лидеры на саммите G20 в Осаке