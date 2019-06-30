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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Ведомости
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Встреча проходила в резиденции белорусского лидера.

Путин 30 мая прибыл в столицу Белоруссии для участия в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. После переговоров лидеры трех стран отправятся на церемонию.

Ранее в воскресенье Путин встретился в Минске с членами российской сборной, участвующими в Европейских играх. Спортсмены подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел.

Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3600 спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.

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Политика
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Чемезов пообещал «ни за какие деньги» пока не продавать С-500 иностранцам

Ведомости
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Россия пока не будет продавать свои новейшие оборонные разработки иностранным государствам «ни за какие деньги», заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». «Мы самое последнее не продаем, прежде всего все это делаем для нашей армии», – сказал Чемезов. Он пояснил, что новое оружие можно будет продавать только после того, как его получит российская армия. В частности, это касается ракетных комплексов С-500.

Чемезов напомнил, что Россия сейчас продает зетные ракетные комплексы С-400, а комплексы следующего поколения – С-500 – уже запускают в производство. «Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну, я думаю, что в ближайшее время появится», – сказал гендиректор «Ростеха». Он отметил только, что от С-400 новые комплексы будут отличаться дальностью действия.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» готова к серийному производству – ее основные характеристики уже подтверждены в ходе испытаний.

С-500 разрабатывает концерн «Алмаз-Антей». Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности, а при необходимости – и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

Какие новинки получит российская армия

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Технологии
Новости

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из миссии Starlink

Ведомости
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Три спутника из 60, запущенных на орбиту SpaceX в рамках миссии Starlink, перестали выходить на связь, сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании. Отключившиеся спутники больше не функционируют и будут постепенно сходить с орбиты, говорится в сообщении SpaceX.

Кроме того, как следует из заявления компании, еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы».

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Ежегодно компания намерена запускать до 2000 спутников.

Политика
Новости

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Ведомости
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Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей», – заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Мэй вела разговор с Путиным в «достаточно жесткой форме», а российский президент отвечал «достаточно доходчиво». Британская сторона до сих пор не предоставила каких-либо доказательств по делу Скрипалей, подчеркнул пресс-секретарь. «Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее», – добавил Песков.

Путин встретился с Мэй на саммите G20, который проходил 28 и 29 июня в японской Осаке. Эта встреча стала первой после отравления Скрипалей в Солсбери. После переговоров Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только в том случае, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны Москвы.

В марте прошлого года Лондон сообщил, что в Солсбери было совершено нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их нашли на скамейке возле торгового центра с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Скрипали в состоянии комы были отправлены в больницу, где провели несколько недель.

Власти Великобритании возложили на Россию ответственность за случившееся, заявив, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР и России. Москва отвергает эти обвинения, настаивая на том, что Великобритания не предоставила никаких доказательств.

Мировые лидеры на саммите G20 в Осаке

Новости СМИ2
Политика
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Военные переброшены в зону наводнения в Иркутской области

Ведомости
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Группа военных из Центрального округа выдвинулась в зону наводнения в Иркутской области для оказанию помощи населению. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в редакцию «Ведомостей». Военнослужащие совершают марш с техникой из Кемеровской области в Нижнеудинск, отмечается сообщении.

В общей сложности от Центрального военного округа задействованы около 50 военнослужащих – это военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения. Также в Иркутскую область направлено более 20 единиц техники, в том числи три плавающих транспортера ПТС-2, которые будут использоваться для доставки спасателей, грузов и продовольствия по затопленным территориям, а также для эвакуации населения.

В Иркутской области с начала недели наблюдаются сильные паводки, возникшие из-за дождей, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Вода уничтожила более 1200 домов, около 4000 строений подтоплено, стихия затронула почти 50 населенных пунктов. Из-за паводков ограничено движение по федеральной трассе «Сибирь», разрушены 13 автомобильных мостов. Более 350 человек пострадали, пятеро погибли.

Поздно вечером 29 июня в Иркутской области состоялось совещание с участием президента Владимира Путина. Он распорядился своевременно оказывать пострадавшим всю необходимую помощь и начать выплачивать им компенсации. Также президент потребовал от ФАС и МВД контролировать цены на товары первой необходимости.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

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Политика
Новости

Основатель «Рольфа» не считает дело в отношении него заказным

Ведомости
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Основатель компании «Рольф» Сергей Петров считает, что возбужденное в отношении него уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. не является заказом конкурентов и не связано напрямую с его политической деятельностью. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Это не заказ», – сказал Петров.

Бизнесмен также рассказал, что в 2014–2015 гг. сотрудники ФСБ прослушивали его разговоры с оппозиционерами, в которых он обмолвился, что выводит деньги из страны, поскольку в России нет возможности инвестировать. При этом, по словам Петрова, речь шла о выводе через дивиденды, а не о незаконном выводе средств, как поняли оперативники.

«Рольф» является крупнейшим российским автодилером. На этой неделе стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя компании. По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые якобы изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене на 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Помимо Петрова по делу проходят еще три человека. В пятницу Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолия Кайро. Сам Петров находится за границей и заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Хроника преследований российских бизнесменов

Бизнес
Новости

Миллиардер Гапонцев договорился о мировом соглашении с властями США

Ведомости
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Гендиректор и председатель совета директоров американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и минфин США договорились заключить мировое соглашение по иску о включении миллиардера в «кремлевский доклад». Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных судебной системы США.

Условия мирового соглашения в документе не приводятся, они должны быть согласованы в течение трех недель. «Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения», – говорится в базе данных.

Министерство финансов США в январе прошлого года опубликовало так называемый «кремлевский доклад», в который включило российских предпринимателей, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В список попали 96 бизнесменов, в том числе и Гапонцев. Также в доклад были включены 114 высокопоставленных российских политиков. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

Гапонцев оспорил в суде включение его в «кремлевский доклад». Он подал иск в федеральный суд округа Колумбия против минфина США и его руководителя Стивена Мнучина.

Основатель IPG Photonics занимает 54-е место в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes. В 2019 г. журнал оценил состояние Гапонцева в $1,8 млрд. Кроме того, в сентябре прошлого года семья миллиардера заняла третье место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. Состояние Валентина Гапонцева и его сына Дениса, частного инвестора, было оценено в $3,14 млрд. В 2017 г. их в рейтинге не было.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

Ведомости
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Международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, результаты которого приводит «Российская газета», в среднем за прошлый год каждый россиянин должен был заплатить за коммунальные услуги по 17 936 руб., что на 5,3% больше, чем годом ранее.

Регионом с самыми дорогими услугами ЖКХ по итогам 2018 г. стала Магаданская область. Как утверждается в исследовании, среднестатистический житель этого региона в прошлом году тратил на коммунальные услуги в среднем по 3511 руб. в месяц. На втором месте – Камчатский край (3420 руб. в месяц). Замыкает тройку Мурманская область (3003 руб.). Также в первую пятерку вошли Чукотский автономный округ (2774 руб.) и Московская область (2607 руб.).

Меньше всех за коммунальные услуги, согласно исследованию, платят жители Дагестана (в среднем 457 руб. в месяц). Второе место заняла Республика Тыва (478 руб.), на третьем – Ингушетия (488 руб.).

Где в России больше всего высокооплачиваемых работников

Политика
Новости

Трамп назвал легендарной встречу с Ким Чен Ыном

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что остался доволен сегодняшними переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Это был прекрасный день», – сказал Трамп журналистам после короткой встречи в демилитаризованной зоне на границе двух Корей (трансляцию вел телеканал CNN). «Это очень легендарно, никто такого не ожидал», – добавил президент США.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась. Президент подчеркнул, что с начала переговоров с Вашингтоном Пхеньян отказался от проведения испытаний баллистических ракет и ядерного оружия. На вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски ракет в КНДР без применения баллистических технологий, Трамп ответил, что ничего не имеет против, потому что «почти все испытывают такие ракеты».

Говоря об американских санкциях в отношении КНДР, Трамп отметил, что хотел бы их отменить, но пока они остаются в силе. В будущем, по его словам, ситуация может измениться.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сопровождавший Трампа в демилитаризованную зону, в свою очередь назвал сегодняшнюю встречу уникальной и исторической.

Трамп вместе с южнокорейским коллегой 30 июня посетил демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Корей, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Это была первая в истории встреча США, КНДР и Южной Кореи на высшем уровне. Перед началом переговоров Трамп по приглашению Ким Чен Ына переступил через демаркационную линию, став первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

Трамп стал первым ступившим на территорию КНДР президентом США