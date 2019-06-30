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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Встреча проходила в резиденции белорусского лидера.

Путин 30 мая прибыл в столицу Белоруссии для участия в церемонии закрытия Вторых Европейских игр. После переговоров лидеры трех стран отправятся на церемонию.

Ранее в воскресенье Путин встретился в Минске с членами российской сборной, участвующими в Европейских играх. Спортсмены подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел.

Вторые Европейские игры начались в столице Белоруссии 21 июня, в них принимают участие около 3600 спортсменов. Сборная России стала победителем медального зачета Европейских игр.