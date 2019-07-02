Политика

Новости

Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение в суде

Прокуроры предъявили окончательное обвинение по делу о тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» руководителю службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрею Бурсину, чье дело рассматривает Заводской районный суд Кемерова. Его обвинили в халатности, которая повлекла за собой смерть 60 человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), передает корреспондент ТАСС из зала суда. Бурсин не узнал у осведомленных лиц о том, есть ли люди в помещении, не дал указания об их спасении, заключили прокуроры.

Бурсин свою вину не признал и заявил, что обвинение ему не понятно, отмечает ТАСС.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

Дело Бурсина поступило в Заводской суд Кемерова в июне 2019 г. Месяцем раньше туда же попало еще одно дело о пожаре в «Зимней вишне», в котором фигурируют семь человек. Это гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова. Сегодня, 2 июля, суд объединил оба дела в единое производство.

Другим фигурантам дела уже предъявлены обвинения. В частности, Богданову, Соболева и Судденок обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и в нарушении требований безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин проходят только по 219-ой статье, Антюшин — только по 238-ой. Генин обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).