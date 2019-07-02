Новости
Политика
Новости

Руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» предъявили обвинение в суде

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуроры предъявили окончательное обвинение по делу о тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» руководителю службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрею Бурсину, чье дело рассматривает Заводской районный суд Кемерова. Его обвинили в халатности, которая повлекла за собой смерть 60 человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), передает корреспондент ТАСС из зала суда. Бурсин не узнал у осведомленных лиц о том, есть ли люди в помещении, не дал указания об их спасении, заключили прокуроры.

Бурсин свою вину не признал и заявил, что обвинение ему не понятно, отмечает ТАСС.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 г. Жертвами пожара стали 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детская комната. По факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел.

Дело Бурсина поступило в Заводской суд Кемерова в июне 2019 г. Месяцем раньше туда же попало еще одно дело о пожаре в «Зимней вишне», в котором фигурируют семь человек. Это гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова. Сегодня, 2 июля, суд объединил оба дела в единое производство.

Другим фигурантам дела уже предъявлены обвинения. В частности, Богданову, Соболева и Судденок обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и в нарушении требований безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин проходят только по 219-ой статье, Антюшин — только по 238-ой. Генин обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Новости СМИ2
Политика
Новости

Представитель красноярского губернатора объяснила его слова о пострадавших от паводка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вызвавшие резонанс слова губернатора Красноярского края Александра Усса в ответ на жалобу жительницы Канска, где произошло наводнение, вырваны из контекста, написала на своей странице в Facebook начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева.

Ранее издание «НГС 24» опубликовало видео встречи Усса с жителями Канска. Одна из жительниц спросила его, видел ли он дорогу, отметив, что они будут отрезанны от внешнего мира, если ее размоет. Губернатор ответил ей: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» Потом он добавил, что дорогу восстановят, если ее размоет.

Уляшева написала, что «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором». По ее мнению, неважно, как именно он ответил местной жительнице, а важно то, что Усс приехал к пострадавшим.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы. Ситуация в Канске тяжелая, но люди ждут помощи, а не истерику, сказал он «РИА Новости».

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний, сообщает пресс-служба минтранса республики. В сообщении уточняется, что ограничения сняты в ответ на решение российского Минтранса разрешить Czech Airlines полеты в Россию. Однако Россия разрешила чешскому авиаперевозчику полеты лишь до 7 июля, поэтому Прага также разрешила полеты российских авиакомпаний в Чехию только до этого срока.

Продление срока действия разрешения будет зависеть от договоренностей между чешскими и российскими авиационными властями. «Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», – отметили в чешском минтрансе. В ведомстве подчеркнули, что чешская сторона не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но «должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков».

Ранее сегодня несколько российских авиакомпаний отменили рейсы в Чехию из-за решения ее авиационных властей аннулировать выданные им разрешения на полеты. Часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва отменил «Аэрофлот». «Уральские авиалинии» также приостановили полеты между Прагой и аэропортами «Кольцово» в Екатеринбурге и «Жуковский» в Подмосковье. Кроме того, «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары. Это нарушает соглашение о воздушном сообщении с Россией, заявили в российском Минтрансе.

Официально причины, по которым Чехия аннулировала разрешения на полеты, не сообщались. Это не связано с политикой, речь идет только об экономических вопросах, говорил ТАСС заместитель председателя палаты депутатов чешского парламента Войтех Филип. «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что это произошло из-за недовольства Праги условиями транссибирских маршрутов для ее национального перевозчика Czech Airlines: российский Минтранс не согласовал полеты авиакомпании по маршруту Москва – Сеул. Ограничения с российской стороны были введены 30 июня. После этого Чехия воспользовалась правилом паритетности и аннулировала разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний».

Политика
Новости

Прокуроры не нашли систем оповещения о ЧС в пострадавшем районе Иркутской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура Иркутской области, в которой объявлен режим чрезвычайной ситуации, обнаружила, что в одном из районов региона не было системы оповещения населения о ЧС, говорится в сообщении ведомства. Речь идет о Тайшетском районе, который больше всего пострадал от паводка.

В результате паводка в конце июня в Иркутской области шесть районов оказались затоплены, число жертв уточняется, известно о 12 погибших и девяти пропавших без вести – и сотнях пострадавших. Под воду ушли 83 населенных пункта, на затопленной территории живет 32 777 человек, эвакуировано 2200.

По версии прокуратуры, администрация Тайшетского района не отреагировала должным образом на информацию, которую получила от глав Рождественского, Зареченского и Шиткинского муниципальных образований о повышении уровня воды в реках. Администрация не информировала население об угрозе, правилах поведения и способах защиты, не организовала эвакуационных мероприятий. Это произошло потому, что комплексной системы оповещения в районе нет. Таким образом, администрация нарушила 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 1522-й указ президента от 2012 г. «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Администрации района вынесено представление об устранении нарушений.

Это не первый случай, когда при ЧС не сработали системы оповещения населения. В 2012 г. паводок затопил тысячи домов в Геленджике, Крымске и Новороссийске, в ряде поселков Краснодарского края. По официальным данным, во время разгула стихии погибло около 170 человек. Крымск пострадал больше всего – там погибло 153 человека. Всего пострадавшими были признаны 35 000 человек. Свидетельские показания почти 2000 человек говорили о том, что система оповещения в Крымске практически отсутствовала, заявил тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Оповещение из огромного количества жителей города получили 52 человека, отметил он.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Росстат провел расчеты по новым методикам оценки производительности труда и признал, что они несовершенны, пишет РБК со ссылкой на данные анализа, которые ведомство представило на заседании своего научно-методологического совета. Всего обсуждалось две методики: одну из них предложило ранее Минэкономразвития, другую – сам Росстат. Обе они не позволяют точно оценить один из ключевых показателей экономики – производительность труда, считают в Росстате.

Согласно майским указам президента Владимира Путина, производительность труда в базовых несырьевых отраслях (к ним отнесли обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство, оптовую и розничную торговлю, транспорт) должна расти на 5% в год. Однако оперативно отследить рост оказалось проблематично.

Первая проблема – существенное отличие в показателях производительности труда у разных регионов из-за того, что доля базовых несырьевых отраслей в них различается. Вторая – учет производительности труда в торговле включает в себя торговлю сырьем, и ведомства пока не определились, стоит ли учитывать ее. В-третьих, предприятия, вынужденные сдавать статистическую отчетность до бухгалтерской, постоянно правят свои показатели. По данным замруководителя Росстата Ирины Масаковой, правки вносят до 70% предприятий России, их масштаб, по ее мнению, носит «катастрофический» характер.

Еще одной проблемой для подсчета является передача части задач предприятиями на аутсорсинг, что изменяет статистические показатели производства и трудовых затрат для конкретной компании. Для таких случаев нужна дополнительная отчетность, но на предприятиях ее не ведут. Наконец, компании часто объединяются в группы, которые не оформлены юридически и работают по своим внутренним правилам, устанавливая общее ценообразование и политику использования труда и капитала.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

«Уральские авиалинии» возобновили полеты из Екатеринбурга в Прагу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Ранее перевозчик заявил, что со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского из-за решения авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в страну. Запланированные на вторник рейсы «Уральских авиалиний» были задержаны на неопределенный срок.

Часть полетов из Москвы в Прагу по этой же причине отменил «Аэрофлот». «Победа» отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Причина, по которой Чехия аннулировала разрешения на полеты российским компаниям, официально не называлась. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Чехию не устроили условия транссибирских маршрутов для ее национального перевозчика.

Бизнес
Новости

СМИ назвали причину ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чехия ограничила авиасообщение с Россией из-за недовольства условиями транссибирских маршрутов для ее национального перевозчика Czech Airlines, сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

Источник РБК в одной из авиакомпаний пояснил, что Минтранс не согласовал полеты Czech Airlines по маршруту Москва — Сеул. Ограничения с российской стороны были введены 30 июня. Авиавласти Чехии воспользовались правилом паритетности и аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», рассказал собеседник «Интерфакса».

Ранее «Аэрофлот» отменил часть рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва. «Уральские авиалинии» сообщили, что со 2 июля приостанавливают полеты между Прагой и аэропортами «Жуковский» (Москва) и «Кольцово» (Екатеринбург). «Победа» во вторник отменила рейсы Москва – Карловы Вары.

Все перевозчики сослались на то, что авиавласти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на полеты. Официально о причинах такого решения не сообщалось.

Бизнес
Новости

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Прагу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливают выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского из-за решения авиационных властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в страну, сообщается на сайте авиакомпании.

Запланированные на вторник рейсы У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага и обратно задерживаются на неопределенный срок, добавили в авиакомпании.

Ранее «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения Чехии аннулировать разрешения на эти полеты. Кроме того, «Победа» отменила 2 июля рейсы Москва – Карловы Вары.

Из российских авиакомпаний только «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» летают на линии Москва – Прага. Кроме того, дважды в день из «Шереметьево» в Прагу летает Chezh Airlines.

Политика
Новости

Более 1200 человек пострадали в Иркутской области из-за наводнения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 1200 человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, из них 191 человек госпитализирован, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону. Уточняется, что среди госпитализированных 38 детей. У большинства диагноз – переохлаждение.

По официальным данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 человек неизвестна. Из зоны бедствия эвакуировано более 2000 человек, для них созданы пункты временного размещения.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Оно затронуло почти 50 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 4000 строений подтоплено. 29 июня регион посетил президент Владимир Путин. Он провел совещание по поводу наводнения и поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» заявил об отмене части рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу, запланированных на 2 июля, поскольку власти Чехии решили аннулировать разрешения на эти полеты, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются.

В частности, перевозчик указывает, что вынужден отменить рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. Пассажиров отмененных рейсов будут перевозить на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также рейсами других авиакомпаний. Кроме того, пострадавшим пассажирам предлагается оформить возврат перевозки либо изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без дополнительной платы.

«Аэрофлот» отмечает, что авиакомпания будет оперативно оповещать пассажиров обо всех изменениях. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя авиакомпании «Победа», перевозчик также отменяет 2 июля рейсы Москва – Карловы Вары.

На линии Москва – Прага из российских авиакомпаний летает только «Аэрофлот». Также «Уральские авиалинии» летают в Прагу из аэропорта «Жуковский». Кроме того, дважды в день из «Шереметьево» в Прагу летает Chezh Airlines.

Политика
Новости

США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства. Это может стать ответной мерой на субсидирование Евросоюзом авиапромышленности. Приложение к заявлению содержит несколько десятков наименований товара.

В том числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков. В заявлении указано, что новый перечень дополняет первоначальный список, который ведомство составило в апреле. Тогда оно выступило с инициативой ввести пошлины на европейские товары на $21 млрд.

Целью введения пошлин, согласно документу, может стать защита интересов США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Этот спор с Евросоюзом длится с 2004 г. и касается субсидирования Евросоюзом производства самолетов гражданской авиации.

Апелляционный орган ВТО в 2018 г. подтвердил принятое в 2016 г. решение о том, что Евросоюз и четыре входящих в него государства – Франция, Германия, Испания и Великобритания – незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, сообщает SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность исламских радикалов в интернете.

Ранее сообщалось, что в Чечне 1 июля на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе было совершено нападение. Согласно данным ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, около 14.00 мск неизвестный подошел к сотруднику МВД, нанес ему ножевое ранение, а затем бросил гранату. Напавший был ликвидирован. Однако от полученного ранения сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

В мае 2018 г. четверо боевиков пытались захватить в заложники прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Ответственность за это взяла на себя та же террористическая организация.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото