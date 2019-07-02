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Представитель красноярского губернатора объяснила его слова о пострадавших от паводка

Вызвавшие резонанс слова губернатора Красноярского края Александра Усса в ответ на жалобу жительницы Канска, где произошло наводнение, вырваны из контекста, написала на своей странице в Facebook начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева.

Ранее издание «НГС 24» опубликовало видео встречи Усса с жителями Канска. Одна из жительниц спросила его, видел ли он дорогу, отметив, что они будут отрезанны от внешнего мира, если ее размоет. Губернатор ответил ей: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?» Потом он добавил, что дорогу восстановят, если ее размоет.

Уляшева написала, что «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором». По ее мнению, неважно, как именно он ответил местной жительнице, а важно то, что Усс приехал к пострадавшим.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор должен извиниться за жесткие слова в адрес местной жительницы. Ситуация в Канске тяжелая, но люди ждут помощи, а не истерику, сказал он «РИА Новости».