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Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа. Он уточнил, что после проверок норвежские специалисты не зафиксировали повышения уровня радиации.

Минобороны России 2 июля сообщило, что днем ранее «в российских территориальных водах на научно-исследовательской подводной лодке, предназначенной для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе изучение рельефа дна возник пожар. В результате погибли 14 моряков, из них семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в Минобороны.