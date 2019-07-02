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Канадский премьер пообещал начать поставки оружия на Украину

Канада включила Украину в список государств, которым Оттава может поставлять оружие, заявил в эфире канадского телеканала CBC премьер Джастин Трюдо по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трюдо заявил, что Канада продолжит сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать, что она получает необходимую ейподдержку, как от канадских военных инструкторов, так и посредством поставок необходимого оборудования. В своем Twitter Трюдо написал, что Канада поддерживает украинский народ и будут защищать суверенитет Украины.

Трюдо также отметил, что Канада продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, он указал, что украинские моряки, которые были задержаны российскими пограничниками в керченском проливе в прошлом году, продолжают находиться в заключении. Это серьезно беспокоит руководство Канады, добавил Трюдо.

Ситуацию с задержанием моряков обсуждали на саммите в Осаке президенты России и США, об этом сообщал Владимир Путин: «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – отмечал Путин. Он уточнял, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства. Три корабля Военно-морских сил Украины в ноябре прошлого года нарушили порядок прохождения территориальных вод России при следовании из Черного в Азовское море. Моряков задержали и теперь обвиняют в нарушении государственной границы.