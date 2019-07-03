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Число регионов с эпидемией ВИЧ выросло на 40% за три года

За три года число регионов с эпидемией ВИЧ в России выросло более чем на 40%, при этом 70% новых заболевших в прошлом году – это экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы Роспотребнадзора, их подлинность изданию подтвердил собеседник в службе. Согласно этим материалам, в 13 регионах России ВИЧ заражены более 1% жителей. В 35 регионах страны доля населения с ВИЧ превышает 0,5%.

Больше всего ВИЧ-инфицированных в Иркутской, Свердловской и Кемеровской областях, свидетельствуют данные Роспотребнадзора, которые приводит РБК. В этих регионах вирусом иммунодефицита заражены 1,8% населения. Также более 1% зараженных зарегистрировано в Самарской, Оренбургской областях (по 1,4%), Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области (по 1,3%), Ленинградской, Тюменской, Новосибирской областях, Пермском крае (по 1,2%), Ульяновской области и Крыму (по 1%).

Выросло число небольших городов с высокой зараженностью ВИЧ-инфекцией, отмечает РБК. Например, в Североуральске, Кировограде, Тольятти, Новотроицке, Ленинск-Кузнецке, Орске, Березниках число заболевших в два – четыре раза превышает среднероссийский показатель.

В прошлый раз статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах была опубликована по итогам 2015 г. Тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превышало 1%.

В июле прошлого года РБК сообщал, что в Москве за 2017 г. было зарегистрировано на 20,4% больше случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016. Всего в 2017 г. было выявлено 2900 новых случаев заболевания.