Бывший руководитель «Автодора» прокомментировал информацию о деле против него
Бывшему руководителю государственной компании «Автодор» Сергею Кельбаху неизвестно об уголовном деле против него, сообщил он сам радиостанции «Говорит Москва».
Ранее 4 июля генпрокурор Юрий Чайка сообщил о том, что против руководителя «Автодора» возбуждено уголовное дело из-за нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Он не уточнил имени человека, ставшего фигурнатом дела: в феврале председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах покинул эту должность из-за срыва сроков строительства ЦКАД и был заменен на Вячеслава Петушенко. Вслед за этим представитель «Автодора» уточнил, что дело возбуждено против Кельбаха.
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