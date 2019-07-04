Бывший руководитель «Автодора» прокомментировал информацию о деле против него

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Самое дорогое выступление Трампа может посетить рекордно низкое число зрителей

Выступление Дональда Трампа по случаю праздника День независимости, который США празднуют 4 июля, обойдется американскому бюджету в $2,5 млн, что станет рекордной суммой в истории празднования, пишет американская газета The Washington Post. Однако его может посетить и рекордно низкое число зрителей, сообщили газете на условиях анонимности несколько источников в администрации президента.

Для Трампа, начиная с его инаугурации, вопрос посещаемости стоит остро. В 2017 г. церемонию посетили, по разным подсчетам, от 300 000 до 600 000 человек. Церемонию инаугурации его предшественника Барака Обамы посетили около 1 млн человек.

По словам представителей Белого дома, с которыми побеседовала газета, на выступление Трампа до сих пор не распродано много билетов. Это привело к тому, что билеты стали распространяться по ведомствам. Около 5000 билетов передали Пентагону. Билеты также отправили в Американскую ассоциацию банкиров, британское посольство и в некоммерческие организации страны, подтвердили газете источники.

По данным Службы национальных парков США, которая курирует мероприятие, помимо выступления Трампа в Вашингтоне пройдут парад военной техники и авиационное шоу, состоится праздничный салют.

Это не первое обвинение в нецелевом расходовании средств бюджета на пышные торжества, которое получил Трамп. На парад по случаю прошедшего Дня ветеранов (государственный праздник США, который отмечается 11 ноября) он планировал потратить $92 млн. Когда сумма затрат стала достоянием общественности и подверглась критике со стороны оппонентов Трампа, парад пришлось отменить. На своей странице в Twitter Трамп 3 июля ответил на упреки в завышенной стоимости праздничных церемоний по случаю грядущего Дня независимости. Он заявил, что стоимость праздника «несопоставима с его ценностью» для нации.

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