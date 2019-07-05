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Путин пересказал наставление папы Римского о Достоевском

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Президент Владимир Путин c разрешения папы Римского Франциска пересказал его наставление священнослужителям, передает «РИА Новости». «Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», – заявил Путин.

Папа Римский часто говорит священникам о том, что без осознания всей глубины философии Достоевского «нельзя быть настоящим священником», поделился Путин. По мнению президента, слова понтифика о Достоевском свидетельствуют об «общих глубоких духовных корнях».

Российский лидер в четверг, 4 июля, посетил с официальным визитом Италию. Во время поездки он встретился с папой Римским, итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте. Позже в доме приемов итальянского правительства состоялся обед с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Как прошла встреча Путина с папой Римским Франциском

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Бизнес
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«Татнефть» приобретет российские АЗС и терминал Neste

Ведомости
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«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефть». Он включает в себя из 75 АЗС и терминал в Санкт-Петербурге. Как обещают стороны, после совершения сделки рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste в течение не менее 5 лет.

Сумму сделки «Татнефть» и Neste не раскрывают. Стороны ожидают, то сделка будет завершена к концу года. Neste объяснила причину продажи желанием сосредоточиться на развитии бизнеса в Финляндии и странах Балтии, где у компании более 1000 АЗС. «Татнефть» отметила, что северо-западный регион, где сосредоточен розничный бизнес Neste, является приоритетным для компании, а покупка отвечает стратегии довести до 50% продажи производимого топлива на внутреннем рынке.

У «Татнефти» сейчас более 600 собственных автозаправочных станций, компания является четвертой крупнейшей розничной сетью АЗС.

По итогам прошлого года «Татнефть» получила почти на треть больше выручки, чем в 2017 г.: 933,8 млрд руб., EBITDA выросла на 58% до 294 млрд руб., а чистая прибыль почти удвоилась до 211,7 млрд руб. – максимум за пять лет. Наиболее крупными держателями акций «Татнефти» являются ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (59,55%) и АО «Центральный депозитарий Республики Татарстан» (30,45%).

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Политика
Новости

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Ведомости
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании по подозрению в госизмене россиянина Александра Воробьева, передает ТАСС. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. Где работает Воробьев и при каких обстоятельствах был задержан, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России не уточнили.

По информации «Интерфакса», Воробьева задержали 4 июля, с ним проводятся следственные действия. Ст. 275 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В июне Лефортовский суд Москвы арестовал обвиняемого в госизмене начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в «Роскосмос») Романа Ковалева. Ковалев предположительно связан с другим обвиняемым в госизмене сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым, говорил ранее адвокат последнего. Кудрявцева арестовали 20 июля прошлого года. По информации источника ТАСС, его обвиняют в передаче секретной информации по электронной переписке бельгийскому институту гидродинамики. Ученый находился в разработке ФСБ с 2014 г.

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Партийный эксперт посоветовал единороссам «заткнуть фонтан» при ответах на жалобы

Ведомости
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Член Высшего совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов посоветовал однопартийцам сначала оценивать свое эмоциональное и интеллектуальное состояние, а потом делать различные заявления. «Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков — «Если у тебя есть фонтан, заткни его», — цитирует Орлова «Интерфакс».

Он рекомендовал членам партии  воздержаться от высказываний, если их позиция «недостаточно проработана, продумана». Орлов напомнил, что логика «Единой России» — в ответственности: партия предлагает конкретные решения, которые будет оценивать избиратель. По его словам, лучше сделать выверенное ответственное заявление, основанное на базовом позиционировании нашей партии как ответственной политической силы, чем сказать что-то, что может оскорбить, уколоть людей, и, в конечном счёте, нанести партии ущерб. «Если эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным, то от заявлений надо тоже воздержаться», — добавил Орлов. При этом озвучивать решения следует «адекватным, сдержанным и корректным» способом. 

Орлов предостерег единоросов от советов избирателям: «Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе».

Единороссы не раз попадали в скандалы, связанные с грубостью по отношению к избирателям. Так, член партии и губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед жительницей пострадавшего от паводка города Канска Натальей, которой он дал резкий ответ на жалобу. Сити-менеджер башкирского Сибая в начале года оскорбил авторов видеообращения к Владимиру Путину, которые просили помочь решить экологические проблемы города. Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, также член «Единой России», в начале года неуважительно отозвался о малоимущих пенсионерах.

От извинений до отставок. За что просили прощения чиновники и депутаты

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Бизнес
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Капсульные поезда Маска между Москвой и Петербургом обойдутся дешевле ВСМ

Ведомости
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Строительство транспортной системы Hyperloop, разработанной основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском, обошлось бы дешевле, чем проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ). Оценочная стоимость ВСМ составляет 1,5 трлн руб. В то же время сверхскоростные капсульные поезда в минимальном однотрубном исполнении обойдутся в 1,18 трлн руб. Однако билет на такой поезд, который довезет из Москвы до Петербурга за 33 минуты, будет стоить пассажиру не менее 16 000 руб., если проект поддержит государство, и почти 50 000 руб. в самом дорогом варианте. В Минтрансе газете сообщили, что работа с Hyperloop в России пока не ведется.

ИПЕМ рассчитал затраты с учетом следующих показателей: срок окупаемости – 20 лет, заполняемость капсул – 100%, вместимость капсулы 28–40 мест, интервал движения – 6 минут. Исследуются два варианта финансирования: полностью частное и с 50% софинансирования государства.

Инновационную систему Hyperloop Маск начал разрабатывать в 2013 г. Маск рассказывал, что идея пришла ему, пока он стоял в автомобильной пробке. Маск видоизменил принцип пневмопочты и предложил сделать надземный вакуумный трубопровод, по которому с высокой скоростью (до 1200 км/ч) с короткими интервалами движутся одиночные капсулы, которые перевозят пассажиров. До сих пор проект не реализован на практике. Его тестируют на нескольких полигонах в США и Европе.

На данный момент в России нет и ВСМ, курсируют только высокоскоростные поезда (Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хельсинки, Москва – Нижний Новгород, Санкт-Петербург – Великий Новгород, Москва – Нижний Новгород). Из федерального бюджета на ВСМ будет потрачено 200 млрд руб. за шесть лет. Чиновники хотели вложить все эти деньги в первый участок ВСМ Москва – Казань до Нижнего Новгорода, но президент в апреле поручил проектировать дорогу до Санкт-Петербурга. До 2024 г. начнется строительство минимум одной из этих магистралей.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

Ведомости
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На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ». Первые сообщения от мошенников были зафиксированы еще в конце прошлого года, теперь же они приобрели массовый характер: мнимые заказчики рассылают предложения всем аудиторам из реестра на сайте Минфина.

В своих письмах они предлагают аудиторам заключить контракт на проведение годовой аудиторской проверки предприятия на сумму 3–5 млн руб. Среди документов, которые должна была представить компания для участия в тендере, заказчик просил сертификат о членстве в малоизвестной профессиональной ассоциации. Чаще всего речь шла о реестре Межрегиональной ассоциации надежных исполнителей (МАНИ), СДС «Реестр добросовестных исполнителей» или «Национальный реестр добросовестных исполнителей». Связаться с представителями этих ассоциаций газете не удалось.

Включение в реестр было платное – от 37 000 до 50 000 руб. После уплаты членского взноса заказчик не выходил на связь с аудиторской компанией. Также для участия в тендере мошенники требовали внести гарантийный взнос на депозит, что не противоречит российскому законодательству.

Аудиторы обнаружили факты мошенничества, когда заметили, что письма рассылают одни и те же лица с одних и тех же адресов электронной почты. Подобные схемы были вскрыты и в строительной отрасли: застройщиков просили вступить в профессиональную ассоциацию, а для достоверности просили составить смету по указанному объекту.

Бизнес
Новости

«Азбука вкуса» договорилась об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов»

Ведомости
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«Азбука вкуса» договорилась об открытии в своих магазинах аптек «Доктор Столетов», которые развивает ГК «Эркафарм», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на фармрынке. Представитель «Эркафарма» подтвердил газете эту информацию. В «Азбуке вкуса» не ответили на запрос газеты.

По словам источника издания, первые восемь точек «Доктор Столетов» откроются в закассовых зонах магазинов в июле. «После этого стороны договорятся об общем количестве аптек, которые будут открыты на базе продуктовой сети», – пояснил собеседник. Газета напоминает, что ритейлер уже развивает сеть аптечных зон в своих супермаркетах с Marathon Group, принадлежащей Александру Винокурову и Сергею Захарову. В 2017 г. компания получила преимущественное право на открытие премиальных аптек «Азбука Life». Сейчас у сети, по ее данным, 22 точки.

Наличие нескольких партнеров позволит продуктовой розничной компании повысить эффективность использования торговых площадей, а фармритейлеру – получить доступ к покупателям с доходами выше среднего, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с «Коммерсантом».

Сеть «Азбука вкуса» насчитывает более 100 супермаркетов и свыше 50 магазинов АВ Daily. Большая часть объектов находится в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге. Выручка оператора супермаркетов, компании «Городской супермаркет», в январе – марте составила 15,4 млрд руб. – на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные отчетности по РСБУ единственного операционного юрлица ритейлера. В ГК «Эркафарм» входит 1200 аптек под брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и другие.

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Бизнес
Новости

Металлургическая компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки

Ведомости
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Горно-металлургическая компании «Интергео», входящая в группу «Онэксим», попросила господдержку в 60 млрд руб. для своего медно-никелевого проекта на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений в Восточной Сибири. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо председателя совета директоров компании Александра Хлопонина, направленное в середине июня премьеру Дмитрию Медведеву.

«Интергео» планирует построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве мощностью по переработке руды в 24 млн т и Кингашский ГОК в Красноярском крае мощностью 20 млн т. Первый будет производить медный концентрат, второй – никелево-медный. Хлопонин в письме поясняет, что реализация «столь масштабного» проекта потребует капитальных затрат в 193,2 млрд руб., из них 58,8 млрд руб. – на строительство автодороги и линий электропередачи. Для последней цели компании и нужна помощь государства.

«Значительная доля затрат на объекты внешней инфраструктуры приводит к низким показателям экономической эффективности проекта, снижает его инвестиционную привлекательность для банков и внешних партнеров», – объяснил Хлопонин. Медведев, как выяснила газета, поручил Минтрансу, Минэнерго, Минфину и Минпромторгу внести предложения по поводу господдержки. Минфин подтвердил газете поручение Медведева, отметив, что оно «прорабатывается в рабочем порядке». «Государственную поддержку планируется оказать в форме субсидии на строительство объектов инфраструктуры – автодорог в размере 40 млрд руб. и линий электропередачи в 18,8 млрд руб.», – сообщили в Минпромторге. В Минтрансе и «Онэксиме» от комментариев газете отказались.

ООО «УК «Интергео» было создано в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. В начале 2007 г. бизнесмены сообщили, что разделят бизнес. Но долго не могли договориться, как поделить активы, – процесс развода занял около полутора лет. В итоге Прохоров получил лицензии на добычу, которые вошли и в «Интергео». В марте этого года «Интергео» привлекло в проект Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд, которые купили долю в 9,53% в компании.

Политика
Новости

Бразильский экс-губернатор признался в подкупе при выборе столицы Олимпиады-2016

Ведомости
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Несколько членов Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых были россиянин Александр Попов и украинец Сергей Бубка, получили деньги за голоса в пользу Рио-де-Жанейро при выборе столицы летней Олимпиады – 2016, заявил бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал, обвиняемый в коррупции. Его слова приводит газета UOL.

Выборы столицы Игр 2016 г. проходили 2 октября 2009 г. в Копенгагене на 121-й сессии МОК. В первом раунде голосования выбыл американский Чикаго, но наибольшее число голосов набрал Мадрид. Во втором – Токио, а победил Рио-де-Жанейро практически с двукратным перевесом (46 голосов против 29 у Мадрида). В заключительном – Рио-де-Жанейро обошел Мадрид, набрав 66 голосов против 32.

«Я не знал, чего ждать от очень сильного европейского лобби на выборах. Нузман (Карлос Артур Нузман являлся на тот момент главой Национального олимпийского комитета Бразилии) поворачивается ко мне и говорит: "Сержио, я хочу тебя познакомить с президентом IAAF Диаком, он даст нам серьезное преимущество", – пояснил Кабрал. Диак, по словам Кабрала, пообещал ему пять или шесть голосов за $1,5 млн. Деньги якобы дал бразильский бизнесмен Артур Соарес.

Олимпиада в Бразилии проходила с 5 по 21 августа 2016 г. и стала первыми летними Играми в Южной Америке. Кабрал, руководивший штатом с 2007 по 2014 г., был задержан в том же году по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras, а затем приговорен в общей сложности к 100 годам тюрьмы за коррупцию. Заявление о взятках Кабрал сделал во время судебного заседания, проведенного по инициативе его защиты. Бывший губернатор хочет заключить сделку со следствием, пояснила газета.

Политика
Новости

Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту

Ведомости
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Президент России Владимир Путин встретился в аэропорту Рима с бывшим премьером и председателем партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча прошла по окончании официального визита Путина в Италию. «Владимир Путин провел в римском аэропорту Фьюмичино краткую частную встречу с экс-председателем Совета министров Итальянской республики Сильвио Берлускони», – говорится в сообщении. Подробности встречи и темы, которые обсуждали политики, не приводятся.

Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал итальянского политика по имени, отметив, что тот «является политиком мирового масштаба, настоящим лидером», который твердо отстаивал интересы Италии на международной арене.

Российский президент 4 июля посетил Рим, где встретился с папой Франциском. Переговоры прошли в Ватикане и длились около часа. От заявлений по итогам переговоров и Путин, и понтифик воздержались, однако обменялись подарками. Папа подарил Путину гравюру с видом на площадь Святого Петра XVIII в, а Путин преподнес главе Католической церкви икону с апостолами Петром и Павлом, а также книгу о творчестве Микеланджело и DVD с фильмом Андрея Кончаловского «Грех», повествующим о жизни этого художника и скульптора. Российский лидер встретился также с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и главой итальянского правительства Джузеппе Конте в палаццо Киджи.

Как прошла встреча Путина с папой Римским Франциском

Бизнес
Новости

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

Ведомости
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В Москве начались проблемы с оформлением виз во Францию, сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на данные четырех туроператоров. Отмечается, что консульство ввело ограничение на прием документов.

По данным TourDom.ru, в визовых центрах также сокращено время, доступное заявителям: раньше подать документы можно было с 9.00 до 16.00, а сейчас – с 12.00 до 15.30. Ограничения могут быть связаны с попыткой навести порядок в визовом центре, где с весны наблюдаются очереди, отмечает TourDom.ru. На сайте посольства Франции в России нет информации об увеличении сроков оформления въездных документов.

Некоторые туроператоры сообщили порталу, что вынуждены ограничивать продажи туров во Францию, поскольку не все желающие успевают вовремя получить визу. В частности, в компании «Старый город» рассказали, что вынуждены прекращать продажи путевок во Францию за 20 дней до даты вылета. В туроператоре «Туртранс-вояж» также подтвердили информацию о сложностях с оформлением виз.

Туроператоры также пояснили изданию, что при высоком спросе на путевки во Францию из-за увеличенных сроков оформления въездных документов вынуждены предлагать путешественникам другие направления.

Выбор редактора
Политика
Новости

На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж в пользу России

Ведомости
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На Украине арестовали работника оборонно-промышленного предприятия, который подозревается в передаче информации военного характера российской разведке. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. Имя задержанного, его должность и название предприятия не называются.

По версии следствия, подозреваемый во время пребывания в России в 2014 г. был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра ГРУ. После этого завербованный украинец в течение нескольких лет якобы собирал и передавал России информацию о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных сил Украины, которая поступала на ремонт, а также о ее боеготовности, укомплектованности, принадлежности к конкретным воинским частям. За это гражданин Украины, как утверждает Генпрокуратура, получал денежное вознаграждение.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 3 июля при попытке пересечь украинско-российскую границу. При задержании у него были изъяты флешки и мобильные телефоны с информацией военного характера, которые украинец якобы собирался передать сотруднику генштаба Вооруженных сил России во время встречи в Воронеже.

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