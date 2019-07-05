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Путин пересказал наставление папы Римского о Достоевском

Президент Владимир Путин c разрешения папы Римского Франциска пересказал его наставление священнослужителям, передает «РИА Новости». «Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой», – заявил Путин.

Папа Римский часто говорит священникам о том, что без осознания всей глубины философии Достоевского «нельзя быть настоящим священником», поделился Путин. По мнению президента, слова понтифика о Достоевском свидетельствуют об «общих глубоких духовных корнях».

Российский лидер в четверг, 4 июля, посетил с официальным визитом Италию. Во время поездки он встретился с папой Римским, итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте. Позже в доме приемов итальянского правительства состоялся обед с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.

Как прошла встреча Путина с папой Римским Франциском