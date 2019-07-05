Политика

Новости

ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о задержании по подозрению в госизмене россиянина Александра Воробьева, передает ТАСС. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. Где работает Воробьев и при каких обстоятельствах был задержан, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России не уточнили.

По информации «Интерфакса», Воробьева задержали 4 июля, с ним проводятся следственные действия. Ст. 275 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В июне Лефортовский суд Москвы арестовал обвиняемого в госизмене начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в «Роскосмос») Романа Ковалева. Ковалев предположительно связан с другим обвиняемым в госизмене сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым, говорил ранее адвокат последнего. Кудрявцева арестовали 20 июля прошлого года. По информации источника ТАСС, его обвиняют в передаче секретной информации по электронной переписке бельгийскому институту гидродинамики. Ученый находился в разработке ФСБ с 2014 г.