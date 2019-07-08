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Бывший «народный мэр» Севастополя Чалый пошел на выборы самовыдвиженцем

Алексей Чалый, который в апреле 2014 г., после присоединения Крыма, был и. о. главы Севастополя, выдвинулся в депутаты заксобрания города в качестве самовыдвиженца. В прошлый состав регионального заксобрания Чалый, как и все его сторонники, был избран от «Единой России». После этого бывший «народный мэр» в течение двух лет был спикером городского парламента.

По словам Чалого, он не хотел участвовать в нынешних выборах, но передумал, а о причинах сообщит позже. Он призвал поставить подписи за выдвижение достойных кандидатов, добавив, что «Севастополю нужны такие депутаты, которые будут работать на город, а не зарабатывать на нем». Для регистрации на выборах требуется около 1200 подписей, на сбор осталось пять дней. В базе избиркома уже появилась информация о выдвижении Чалого.

На эти выборы сторонники Чалого идут от разных партий: от «Единой России», отделение которой возглавил первый зампред «Боевого братства» Дмитрий Саблин, от «Родины», «Зеленых», а также самовыдвиженцами. На выборы бывший Чалый пошел в одномандатном округе, где уже ранее был выдвинут его сторонник, вице-спикер заксобрания города Александр Кулагин.

Чалый покинул пост спикера законодательного собрания Севастополя в марте 2016 г. после длительного конфликта с главой города Сергеем Меняйло. Одним из поводов для конфликта было нежелание губернатора исполнять концепцию социально-экономического развития города, подготовленную Чалым. После перевода Меняйло на пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Чалый не стал выдвигаться на губернаторские выборы в Севастополе: главой города стал Дмитрий Овсянников.