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Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента. Зеленский выразил надежду на то, что через год войны в Донбассе уже не будет, отмечает «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта в Донбассе, одним из моментов он обозначил вопрос пенсий и соцвыплат. Зеленский напомнил, что для того, чтобы их получить, украинские переселенцы с оккупированных территорий не могут пребывать там более 60 дней. «Мы предложили следующий шаг (на переговорах в Минске) — давайте расширим возможность людям быть людьми и предложили срок в один год», — рассказал он.

Зеленский добавил, что стороны конфликта рассматривают возможность обмена военнопленными, но мешает этому то, что списки сторон не совпадают, отмечает ТАСС. Он призвал также подготовить четкий перечень продуктов и товаров, которые нельзя провозить между подконтрольной и неподконтрольной Украине территориями Донбасса, чтобы облегчить жизнь гражданам, «не играющим в политические игры».

Конфликт в Донбассе длится с апреля 2014 г. В том же году бывший президент Украины Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде», по которому с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик были выведены государственные банки и учреждения, а также были прекращены выплаты пенсий и зарплат. В 2015 г. выплаты взяли на себя власти ДНР и ЛНР.