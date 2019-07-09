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Написавшего о пытках якутского журналиста обвинили в «воздействии на подсознание»

Ведомости
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На журналиста еженедельной газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова составили протокол о злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП) из-за статьи, в которой говорится о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель главного редактора издания Виталий Обедин.

В материале Романова рассказывалось, что сотрудники ФСБ похитили, избивали и пытали научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске. Как рассказал Обедин, участковый уполномоченный посчитал, что в статье журналиста фраза «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».

По п. 1 ст. 13.15 КоАП Романову грозит штраф в несколько тысяч рублей. В региональной полиции «Коммерсанту» сообщили, что дело о злоупотреблении свободой информации направлено в Якутский городской суд.

Руководитель юридического отдела Союза журналистов России Наталья Голоносова сообщила, что организация впервые столкнулась с обвинением журналиста в злоупотреблении свободой информации. Союз держит ситуацию на контроле, подчеркнула она.

Как отмечает «Коммерсантъ», газета «Якутск вечерний» была первым СМИ, к сотрудникам которого пытались применить положение закона о фейковых новостях (также предусмотрено ст. 13.15 КоАП). Якутские полицейские намеревались привлечь Обедина к административной ответственности из-за публикации об изнасиловании несовершеннолетней мигрантки из Таджикистана, однако проиграли суд.

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Финансы
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Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда. Суд начал процедуру банкротства в феврале по заявлению Русского трастового банка и 9 июля рассмотрел вопрос по существу.

Согласно решению суда имущество должника будет распродано в течение полугода. Согласно данным суда, в ходе процедуры реструктуризации долгов выявлено, что у Бернштама есть доли в трех квартирах в Москве, акции «Газпрома» на 600 000 руб. и коллекция фигурок стоимостью 201,6 млн руб.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал Бернштама на две недели по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как пояснял адвокат Бернштама, по версии обвинения, в 2012 г. Бернштам ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться. Бернштам считает себя невиновным, поскольку деньги вкладчикам была должна его компания, а не он лично.

В апреле прошлого года «Домашние деньги» допустили дефолт по пятилетнему выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб. Компания не исполнила обязательства на 848 млн руб. Дефолт не стал неожиданностью для инвесторов, так как перед офертой бумаги торговались по цене 70–80% от номинала.

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Бизнес
Новости

В бургерах McDonald's и KFC обнаружили антибиотики

Ведомости
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Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет. В продукции нескольких сетей были обнаружены «малые дозы» антибиотиков, говорится в сообщении Роскачества.

«Вся продукция испытывалась на содержание самых распространенных антибиотиков, и лишь в пяти бургерах были выявлены их следы. Так, в «Биг маке» (McDonald's, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB & Burgers) эксперты лаборатории обнаружили тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) – энрофлоксацин, а в «Классическом King» («Мясоroob») – офлоксацин», – отмечается в сообщении.

Роскачество обращает внимание на то, что концентрация антибиотиков в бургерах при этом была очень низкой, что свидетельствовало о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков были выявлены только при использовании высокочувствительного метода, доступного не во всех регионах, уточняется в сообщении. Тернидазол и энрофлоксацин применяются в целях профилактики и лечения скота от различного рода инфекций, а офлоксацин является противомикробным средством широкого спектра действия, поясняет Роскачество. Помимо этого Роскачество установило, что в бургерах практически всех сетей превышено количество соли, рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения.

Роскачество проводило проверку бургеров McDonald's, Farsh, «Мираторга», Burger King, KFC, Ketch Up, BB & Burgers, Black Star Burger, Burger Club, «Мясоroob» и Jerry Wings. Проверяемая продукция закупалась в Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

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Бизнес
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Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства России направило в регионы рекомендации по предотвращению массовой гибели пчел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза. Ведомство не назвало какие-либо цифры.

Причинами гибели пчел может быть не только применение пестицидов, но и другие факторы, отметили в Минсельхозе. Однако ведомство напомнило аграриям о необходимости предупреждать пчеловодов о планах применять пестициды не позднее чем за три дня до обработки посадок.

Этим летом случаи массовой гибели пчел случились сразу в нескольких регионах России, отмечает «Интерфакс»: в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областях, Краснодарском, Алтайском, Ставропольском краях. Причины произошедшего устанавливаются. По данным «РИА Новости», массовая гибель пчел может быть связана с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов.

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Политика
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Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков полицией обычной практикой

Ведомости
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Две трети россиян – 66% – считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычной практикой. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Менее пятой части опрошенных – 18% – назвали такую практику редкой и носящей единичный характер.

Шансы решить проблему в случае несправедливого преследования 52% россиян оценили как низкие. Высокими свои шансы в этом случае считают только 9%. На вопрос о том, кто сможет помочь им в случае несправедливого преследования, почти треть – 28% – россиян ответили, что влиятельные знакомые. 24% указали, что решить проблему поможет прокуратура. Суд и правозащитные организации получили по 19%.

Более половины – 56% – опрошенных слышали о деле Голунова. Большинству из них – 85% – известно и о стихийных протестах против преследования журналиста. 32% считают, что причиной для освобождения Голунова стало отсутствие фактического основания для уголовного дела. Чуть меньше – 29% – назвали причиной именно акции протеста. По мнению 28% россиян, с Голунова сняли обвинения по решению руководства страны, чтобы погасить протесты накануне Дня России и прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

55% опрошенных заявили, что события, связанные с делом Голунова, не будут иметь серьезных последствий для работы МВД. Более трети, 36%, выразили обратное мнение.

Опрос проводился с 27 июня по 4 июля методом личного интервью. В нем приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах и 50 субъектах России.

Голунова задержали 6 июня, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили из-за его расследования, посвященного похоронному бизнесу. В Москве и по всей России после задержания журналиста началась кампания в его поддержку. 8 июня его отправили под домашний арест, а спустя три дня сняли все обвинения. В связи с произошедшим были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Райффайзенбанк будет выдавать кредиты через соцсети и мессенджеры

Ведомости
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Райффайзенбанк запускает дистанционный сервис подачи заявок на получение кредита через соцсети и мессенджеры, сообщает РБК. По информации издания, благодаря новому сервису банк планирует привлечь новых клиентов, которые проживают на территории, где нет отделений Райффайзенбанка.

Банк тестирует новый сервис с мая. Воспользоваться им могут пользователи «В контакте», Telegram и Viber. Сервис доступен в 50 городах с населением свыше 100 000 жителей. До конца лета Райффайзенбанк планирует распространить возможность подачи заявки на кредит еще на 41 город, где работают отделения банка.

Во время тестового режима наибольшей популярностью пользовались заявки через Viber (44% запросов от общего количества) и «В контакте» (30%). На третьем месте – Telegram, его предпочли 26% пользователей.

Райффайзенбанк запустил услугу дистанционного кредитования в начале 2019 г. Желающие могли подать заявку на кредит через приложение банка, при этом не клиенты – только через сайт. За полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) банк получил около 100 000 заявок и выдал кредитов более чем на 500 млн руб., уточняет РБК.

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Политика
Новости

Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке

Ведомости
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Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета по регламенту Совфеда Сергея Мамедова. Причину такого решения он не назвал.

Позже Гехт в разговоре с агентством RNS подтвердила эту информацию. Она рассказала, что займет пост заместителя губернатора. Информированный источник «Интерфакса» сообщал, что Гехт будет курировать социальный блок.

В июне РБК со ссылкой на источники сообщал, что после региональных выборов в сентябре этого года не менее девяти сенаторов могут покинуть Совет Федерации. Собеседники издания называли среди уходящих в отставку и Гехт. Она эту информацию подтверждала.

В Челябинской области в марте сменился руководитель региона. Временно исполняющим обязанности губернатора вместо Бориса Дубровского был назначен Алексей Текслер. До этого он был первым заместителем министра энергетики. 8 сентября этого года, в единый день голосования, в регионе пройдут выборы губернатора.

Политика
Новости

Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине

Ведомости
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Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала». В частности, российский лидер рассказал о своем отношении к официальной позиции Киева по отношению к Москве. Инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 г., Путин назвал провокацией, которую устроил бывший президент Украины Петр Порошенко во время предвыборной кампании.

«Порошенко знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть», – пояснил Путин.

Фильм Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенка посвящен политическим событиям на Украине после Майдана 2013 г. Лопатенок рассказал ТАСС, что премьера картины состоится на телеканале «Россия 1» 19 июля в 21.00. Мировая премьера фильма состоялась на 65-м кинофестивале в Таормине. Картина была отмечена Гран-при.

Это не первое интервью Путина Стоуну. В 2016 г. вышел в свет документальный фильм Стоуна «Украина в огне». В нем рассказывается о событиях, произошедших в стране в 2014 г. В ленту были включены интервью с Путиным и с бывшим украинским лидером Виктором Януковичем. В 2017 г. вышел в прокат четырехсерийный фильм Стоуна о Путине «Интервью с Путиным».

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Бизнес
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«Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты

Ведомости
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Группа компаний «Шоколадница» сейчас ведет переговоры о поставках кофе под собственным брендом в магазины «Дикси», Billa и гипермаркеты X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу «Шоколадницы».

X5 Retail Group и Billa не стали комментировать данную информацию. «Дикси» не смогла оперативно предоставить комментарий по поводу возможного сотрудничества с «Шоколадницей». Однако представитель торговой сети напомнил, что «Дикси» уже запустила совместную линейку «Д+кофе хауз» («Кофе хауз» входит в ГК «Шоколадница». – «Ведомости»).

Сейчас в портфеле «Шоколадницы» находится сеть одноименных кофеен, сети «Кофе хауз» и «Ваби саби». Помимо этого группа развивает по франшизе рестораны KFC, Pizza Hut, Max Brenner и Panda Express. Основной владелец группы – Александр Колобов, 40% принадлежит Acmero Capital Симана Поваренкина.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Шоколадница» – не единственный оператор, решивший сотрудничать с ритейлерами. Поставлять кофейные напитки в магазины также собираются сети «Даблби» и «Правда кофе». Основательница «Даблби» Анна Цфасман рассказала, что сеть планирует поставлять в розницу тоники и лимонад на кофейной основе, а также чай в банках объемом 330 мл. Сейчас эти напитки представлены во всех кофейнях сети, стоимость каждого составляет около 200 руб. По словам Цфасман, поставки в одну или сразу несколько сетей супермаркетов начнутся до конца года. О каких именно сетях идет речь, она не уточнила. «Правда кофе», управляющая приблизительно 70 кофейнями в России и Казахстане, планирует поставлять в магазины классические напитки – холодный американо и капучино в жестяных банках. «В случае успешного тестирования этих продуктов мы начнем вести переговоры с ритейлерами и АЗС», – уточнили в пресс-службе сети.

Пока что организовать продажу холодных напитков в магазинах удалось только сети Starbucks. Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.

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Технологии
Новости

«Мегафон» и Tinder запустят сервис знакомств

Ведомости
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«Мегафон» совместно с с Tinder запускает сервис знакомств, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора. За абонентскую плату в размере 499 руб. в месяц пользователи получат доступ к сервису Tinder Gold. При этом даже при отрицательном балансе у абонентов «Мегафона» будет сохраняться безлимитный доступ к приложению, отметил представитель оператора. Оплатить доступ к сервису можно будет напрямую со счета мобильного телефона. Оператор собирается продвигать сервис среди абонентов, а также через маркетинговые каналы. Доход от платежей будет делиться между партнерами.

Благодаря такому партнерству «Мегафон» рассчитывает повысить вовлечение «прогрессивной аудитории», пользующейся цифровыми сервисами, и увеличить LTV (Lifetime Value – совокупная прибыль компании от клиента за все время сотрудничества). На данный момент сервисом Tinder в России пользуется около 500 000 человек, из них примерно 30% – это абоненты «Мегафона», утверждает оператор.

По данным Mediascope, в апреле этого года Tinder в России входил в топ-4 приложений для знакомств наряду с Badoo, Mamba и Hornet. Партнерство с «Мегафоном» позволит увеличить базу пользователей, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его мнению, скорее всего, Tinder будет отдавать оператору более 50% доходов от платежей.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. Приложение сейчас доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.

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Технологии
Новости

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Ведомости
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Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.

В частности, Instagram начал внедрять функцию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет уведомлять пользователя перед публикацией комментария о том, что он может быть воспринят как оскорбительный. Тестирование показало, что это побуждает людей отменять публикацию и делиться чем-то «менее обидным».

Социальная сеть также скоро начнет тестировать функцию, с помощью которой можно будет ограничить возможность других пользователей комментировать публикации, не информируя их об этом. Они смогут оставлять комментарии, но никто их не будет видеть.

Эта функция будет полезна тем, кто не хочет блокировать или жаловаться на пользователей, которые оставляют оскорбительные комментарии, потому что это может обострить ситуацию, пояснили в Instagram. Особенно это актуально для тех, кто взаимодействует со своим обидчиком в реальной жизни.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Политика
Новости

Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с оппозицией на Барбадосе, передает телеканал NTN24.

Повестка переговоров состоит из шести пунктов, рассказал Мадуро, но подробности уточнять не стал. Он сказал, что «очень позитивно» относится к этому процессу.

Ранее представители президента Венесуэлы и оппозиции провели два раунда переговоров в Осло. Норвегия принимает в них участие в качестве посредника.

В январе состоялась инаугурация Мадуро на второй президентский срок, после чего в Венесуэле начались протесты. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. США, Канада, Великобритания, Франция и Германия, а также большинство стран Латинской Америки поддержали Гуайдо. Россия, Китай и Турция поддерживают Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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