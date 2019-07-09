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Написавшего о пытках якутского журналиста обвинили в «воздействии на подсознание»

На журналиста еженедельной газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова составили протокол о злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП) из-за статьи, в которой говорится о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Об этом сообщил «Коммерсанту» заместитель главного редактора издания Виталий Обедин.

В материале Романова рассказывалось, что сотрудники ФСБ похитили, избивали и пытали научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова за комментарии в социальных сетях, связанные со взрывом в Архангельске. Как рассказал Обедин, участковый уполномоченный посчитал, что в статье журналиста фраза «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».

По п. 1 ст. 13.15 КоАП Романову грозит штраф в несколько тысяч рублей. В региональной полиции «Коммерсанту» сообщили, что дело о злоупотреблении свободой информации направлено в Якутский городской суд.

Руководитель юридического отдела Союза журналистов России Наталья Голоносова сообщила, что организация впервые столкнулась с обвинением журналиста в злоупотреблении свободой информации. Союз держит ситуацию на контроле, подчеркнула она.

Как отмечает «Коммерсантъ», газета «Якутск вечерний» была первым СМИ, к сотрудникам которого пытались применить положение закона о фейковых новостях (также предусмотрено ст. 13.15 КоАП). Якутские полицейские намеревались привлечь Обедина к административной ответственности из-за публикации об изнасиловании несовершеннолетней мигрантки из Таджикистана, однако проиграли суд.