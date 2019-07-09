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Парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью, сообщается в постановлении на сайте парламента страны. Атамбаева лишили неприкосновенности в ходе заседания 27 июня. После опубликования документа его могут привлечь к уголовной ответственности.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в мае подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий. Депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По мнению парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Атамбаев же заявляет о своей невиновности, однако при этом не хочет участвовать в следственных действиях. Он заявил, что не пустит сотрудников МВД на порог своего дома.

«Не намерен участвовать в этом цирке, для начала власть должна вернуться в правовое поле, только после этого можно говорить о каких-то правовых действиях», – заявил Атамбаев (цитата по «Интерфаксу»). Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 г. по 24 ноября 2017 г.