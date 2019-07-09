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Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, что деньги на проведение военного парада в День независимости будут направлены на премии военным. Сам парад проводиться в этом году не будет.

Зеленский напомнил, что обычно парад проводится 24 августа. «Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен ($11,7 млн) на премии всем нашим военным», – заявил украинский президент.

Он отметил, что праздноваться День независимости будет, но в новом формате. О каком формате идет речь, Зеленский не уточнил.

Независимость Украины от СССР была провозглашена 24 августа 1991 г. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, прошедшем в декабре 1991 г. Акт провозглашения независимости поддержали 90,3% украинцев.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации