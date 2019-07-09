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Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, что деньги на проведение военного парада в День независимости будут направлены на премии военным. Сам парад проводиться в этом году не будет.

Зеленский напомнил, что обычно парад проводится 24 августа. «Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен ($11,7 млн) на премии всем нашим военным», – заявил украинский президент.

Он отметил, что праздноваться День независимости будет, но в новом формате. О каком формате идет речь, Зеленский не уточнил.

Независимость Украины от СССР была провозглашена 24 августа 1991 г. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, прошедшем в декабре 1991 г. Акт провозглашения независимости поддержали 90,3% украинцев.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых акцизах на вино

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые поднимают акцизы на вино. Они опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает унифицировать ставки акцизов на тихие и игристые вина, производимые на территории России и ввозимые из-за рубежа.

Также законопроект относит к подакцизной продукции виноматериалы (за исключением тех, что предназначены для производства дистиллятов) и виноград, который используется для производства тихого и игристого вина и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для производителей, которые делают вино из российского винограда, поправки предусматривают налоговые льготы.

С 2020 г. ставки акцизов на вино поднимутся: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, узнали накануне «Ведомости». Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснял представитель Минфина.

Унификация акцизов не будет препятствовать развитию российского виноделия, считают в Минфине. К подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла, а производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, рассказывал представитель министерства. Это позволит поддержать российских виноделов, добавил он.

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Ритейлер «Красное и белое» заявил об отсутствии претензий к сети после обысков

Ведомости
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Проверка торговой сети алкогольной продукции «Красное и белое» завершена, претензий к сети со стороны проверяющих нет, сообщила ТАСС пресс-служба ритейлера. «Проверка закончилась, все было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих», – уточнила компания.

Об обысках в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске «Ведомостям» ранее сообщил представитель ритейлера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС). В пресс-службе сети уточняли, что цель проверки – подтвердить деловые связи между ритейлером и его контрагентом. Имени контрагента представитель «Красного и белого» не раскрыл.

В декабре прошлого года сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, Федеральной службы безопасности и ОМОНа уже проводили обыски на складах и в головном офисе ритейлера. Тогда их причиной стали подозрения в адрес компании в продаже контрафакта и неуплате налогов. Поводом для претензий к компании со стороны ФНС была разрозненность структуры, писал также РБК.

Сеть «Красное и белое» является одним из крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети сменили владельца. Ранее их напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников (российский Forbes оценивает его состояние в $850 млн). Теперь компании принадлежат бизнесмену через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Он по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской Amelior Investments Limited перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

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Бизнес
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En+ заявила о планах провести листинг на Московской бирже

Ведомости
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En+ заявила о своей перерегистрации с о. Джерси (Великобритания) в Россию, следует из сообщения En+. Уведомление о том, что она с 9 июля включена в Единый государственный реестр юридических лиц России в качестве международной компании (публичного акционерного общества), En+ получила от Корпорации развития Калининградской области. После завершения перерегистрации En+ планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с нее.

Вопрос о переездe En+ в Россию впервые был поднят еще в 2018 г. после вступления в силу пакета законов об амнистии капиталов. Перерегистрацию компании в России одобрил совет директоров En+ в конце прошлого года.

Согласно законодательству контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на о. Октябрьском в Калининграде и о. Русском во Владивостоке. При смене юрисдикции компания обязуется инвестировать в Россию минимум 50 млн руб. в течение полугода. Взамен она может скрыть информацию о своих бенефициарах, не платить налог с прибыли от продажи активов, а также налог с дивидендов от дочерних компаний.

Переехать в Калининградскую область планирует и подконтрольная En+ UC Rusal. В мае Минэкономразвития сообщило, что в Калининградской области были зарегистрированы семь новых международных компаний, связанных с «Базэлом» (структура, управляющая активами бизнесмена Олега Дерипаски).

В апреле 2018 г. минфин США ввел санкции против 15 компаний и 24 высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России. В этот список попали и сам Дерипаска, и восемь его компаний бизнесмена, в том числе En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия для снятия санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – Дерипаска должен был отказаться от контроля над этими компаниями. В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.

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Финансы
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В Тольятти задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды

Ведомости
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Руководитель потребительского кооператива «Фабрика продуктов ВС» в Тольятти Галина Федотова задержана по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

По информации прокуратуры региона, с мая 2018 г. по февраль 2019 г. руководство потребкооператива «Фабрика продуктов ВС» организовало финансовую пирамиду. В офисе компании в Тольятти под предлогом получения личных сбережений от пайщиков кооператива была организована деятельность по привлечению денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществлялась за счет денег других пайщиков. Им обещали доход в размере от 13 до 20% годовых.

Ущерб предварительно оценивается в 3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ. Прокуратура Центрального района Тольятти собирается обратиться в суд с исками о запрете деятельности потребкооператива и признании информации, рекламирующей компанию в интернете, запрещенной. Точное число обманутых вкладчиков уточняется. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн написал в Twitter, что в деле уже порядка 250 потерпевших.

В прошлом году Центробанк обнаружил крупную финансовую пирамиду «Кэшбери». Это оказалась одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую регулятор выявил за последние годы. Сначала ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. Самостоятельно он не мог остановить ее работу, потому что у компании не было лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. В ноябре «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Владелец платформы Артур Варданян обещал погасить все долги перед клиентами.

МММ: жертвы и поклонники

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Бизнес
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PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн

Ведомости
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Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает около 21 млн акций Polymetal в ходе процедуры ускоренного букбилдинга, говорится в сообщении Goldman Sachs, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Goldman Sachs выступает букраннером сделки. «Ведомости» направили запрос представителю Polymetal.

Исходя из цены закрытия торгов 9 июля, такой пакет оценивается примерно в $267 млн, говорится в сообщении. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения. Пакет, выставленный на продажу, соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.

Торги акциями Polymetal на LSE 9 июля закрылись на отметке 10,12 фунта стерлингов за бумагу.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Основные акционеры Polymetal – группа «Ист» Александра Несиса (27,4%) и PPF (11%). В свободном обращении – более 50%.

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Экономика
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Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Ведомости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram. Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в город, где базируется «АвтоВАЗ», на Lada Xray.

«Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти», – сообщил он.

Орешкин отметил, что хочет в пути пообщаться с предпринимателями. В конечной точке путешествия Орешкин должен оказаться в понедельник, а выехать он намерен в пятницу, 12 июля, и планирует сделать две остановки: в Нижнем Новгороде и Казани. Основной задачей поездки Орешкин назвал подготовку позиции для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7.

В 2010 г. Владимир Путин, тогда занимавший должность премьер-министра, устроил автопробег из Хабаровска в Читу также на автомобиле российского производства – желтой Lada Kalina Sport. Путина сопровождал целый кортеж из джипов и две запасные машины той же модели, что и у премьера. После начала автопробега на телефонную горячую линию «АвтоВАЗа» обрушился шквал звонков от желающих купить такую же машину.

Политика
Новости

Судившийся с IKEA бизнесмен получил 8 лет колонии за махинации

Ведомости
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Люберецкий суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии бизнесмена Константина Пономарева, который проходит главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен судебным спором с шведским концерном IKEA, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Предпринимателя и его адвоката Максима Загорского суд признал виновными в том, что они организовали «контролируемые» уголовные дела с подставными участниками в мировых судебных участках подмосковного города Раменское. Вынесенные решения бизнесмены использовали в своих бизнес-интересах. В частности, речь идет о спорах бизнесмена с «Кубаньэнерго» и с компанией IKEA. В первом случае Пономарев якобы предоставлял компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, во втором – предметом спора стали генераторы, арендованные для гипермаркетов мебельной компании в Петербурге.

«Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Пономарева к восьми годам колонии общего режима, Загорского – к семи годам восьми месяцам», – уточнил собеседник агентства. Прокуратура просила назначить фигурантам более строгое наказание – по 8,5 года колонии. Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение 10 дней.

Пономарев стал известен благодаря многолетней судебной тяжбе с IKEA. В 2006 г. он поставил ритейлеру 200 дизельных электростанций для гипермаркетов в Петербурге, по завершении срока аренды которых между сторонами возник хозяйственный спор. В 2010 г. Пономарев через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению, напоминает РБК. Нынешнее уголовное преследование бизнесмен связывал именно с этим спором. Вину он не признал и заявлял, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».

Политика
Новости

Парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента Киргизии

Ведомости
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью, сообщается в постановлении на сайте парламента страны. Атамбаева лишили неприкосновенности в ходе заседания 27 июня. После опубликования документа его могут привлечь к уголовной ответственности.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в мае подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий. Депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По мнению парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Атамбаев же заявляет о своей невиновности, однако при этом не хочет участвовать в следственных действиях. Он заявил, что не пустит сотрудников МВД на порог своего дома.

«Не намерен участвовать в этом цирке, для начала власть должна вернуться в правовое поле, только после этого можно говорить о каких-то правовых действиях», – заявил Атамбаев (цитата по «Интерфаксу»). Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 г. по 24 ноября 2017 г.

Бизнес
Новости

В Госдуме предложили дать Счетной палате право проверять расходы нефтекомпаний

Ведомости
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Госдума может попросить правительство наделить Счетную палату полномочиями по проверке нефтяных компаний при расходовании ими средств, полученных из бюджета от демпфера. Об этом заявил в ходе пленарного заседания председатель комитета по бюджету Андрей Макаров, его выступление транслировалось на сайте парламента.

Он сообщил, что 10 июля в Госдуме обсудят законопроект, который меняет схему заключения соглашения с нефтяными компаниями по контролю за ценами на нефтепродукты на законодательное регулирование цен. Макаров предложил поручить Счетной палате мониторинг работы этого механизма, а также дать ей полномочия следить за тем, как используют средства нефтяные компании. «Ведь нефтяные компании получают в результате бюджетные средства, средства ФНБ», – пояснил Макаров. Он не уточнил, коснутся ли проверки госкомпаний или всех участников рынка.

В конце 2018 г. правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В рамках соглашения действовал демпфирующий механизм: правительство частично возмещало компаниям недополученную прибыль при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Соглашение перестало действовать с 1 июля 2019 г.

Помимо этого сейчас государство компенсирует нефтяным компаниям 60% разницы между экспортной и фиксированной ценой бензина и дизельного топлива для сдерживания роста цен. В 2020 г. формула компенсации изменится: нефтяникам будут возвращать 68 и 65% этой разницы.

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Бизнес
Новости

Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам

Ведомости
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Президент Владимир Путин перечислил последствия отказа от традиционных источников энергии и перехода на альтернативную энергетику, среди них – гибель птиц и вибрация почвы. С таким заявлением президент выступил на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) в Екатеринбурге, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры». «Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они так трясутся, что червяки вылезают из земли», – пояснил президент. Он подчеркнул, что это не шутки, а серьезные последствия применения современных способов получения энергии.

Но остановить движение вперед нельзя, уверен Путин. По его мнению, будущее за термоядерной энергетикой, с помощью которой потенциально можно получить «неисчерпаемый источник энергии». Россия активно работает в этом направлении, подчеркнул президент. Призывы отказаться от технологического прогресса он назвал «популизмом» и «мракобесием».

Несмотря на позицию президента, государство развивает также рынок возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2013 г. правительство поставило цель до 2020 г. (затем срок был сдвинут на 2024 г.) довести долю ВИЭ до 4,5% в общей выработке энергии в России. К ВИЭ относят солнце, ветер, воду (кроме крупных ГЭС), геотермальные источники, биотопливо, т. е. все источники, энергия которых считается неисчерпаемой. В 2018 г. эксперты Vygon Consulting констатировали, что к 2025 г. доля ВИЭ в общей выработке составит лишь 1%, или 11,3 млрд кВт ч. Для достижения целевых показателей нужно построить 25 ГВт мощностей, но существующая программа рассчитана на строительство лишь 5,5 ГВт мощностей солнечных и ветряных станций и малых ГЭС и еще 445 МВт мусорных электростанций, поясняли они.

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Бизнес
Новости

Marriott выплатит $124 млн штрафа из-за утечки данных

Ведомости
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Marriott выплатит штраф в $124 млн из-за произошедшей в ноябре 2018 г. утечки данных гостей. Об этом говорится в сообщении на сайте управления комиссара по информации Великобритании – регулятора в сфере данных.

В нем отмечается, что в результате «киберинцидента» утекло 339 млн записей о гостях по всему миру. 30 млн из них, подчеркивается в сообщении, связаны с жителями 31 страны Европейской экономической зоны, а 7 млн – с жителями Великобритании. Управление комиссара добавило, что Marriott произвела необходимые улучшения в области безопасности.

Как поясняла в ноябре 2018 г. Marriott, утечка произошла из-за несанкционированного доступа в систему бронирования сети отелей Starwood, принадлежащей Marriott. Всего в системе бронирования данные 500 млн клиентов, отмечала компания, учетные записи 327 млн клиентов содержали такие данные, как имена, даты рождения, пол, номера телефонов, данные паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. Marriott также предупредила тогда, что хакеры могли получить сведения и о банковских картах некоторых гостей.

Это второй крупный штраф за неделю, отмечает CNN. 8 июля британское управление комиссара по информации сообщило, что обяжет British Airways выплатить $230 млн из-за утечки данных 500 000 клиентов.

Компания Marriott International основана в 1927 г. Она объединяет более 6700 гостиниц под десятками брендов в 130 странах мира. Центральный офис находится в пригороде Вашингтона – Бетесде. Помимо бренда Marriott компании также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и др. В 2015 г. Marriott International и Starwood Hotels & Resorts объявили о слиянии.

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