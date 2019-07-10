Политика

Новости

Вице-мэр Москвы Ликсутов назвал свой оклад

Заместитель мэра и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что его ежемесячный оклад после уплаты налогов составляет 181 000 руб., передает Русская служба ВВС. Помимо оклада ему полагаются надбавки за доступ к государственной тайне и ненормированный рабочий день, но уточнять общий размер своего вознаграждения Ликсутов не стал.

По мнению Ликсутова, госслужба не может быть источником высокого дохода. «Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение – частные компании или собственный бизнес. Госслужба – это знания и бесценный опыт», – подчеркнул чиновник.

Согласно декларации, в 2018 г. Ликсутов заработал 19,9 млн руб. Вице-мэр пояснил Русской службе ВВС, что его годовой доход складывается из зарплаты, средств от продажи имущества и «других доходов, учитывая прошлую жизнь [в бизнесе]». Сейчас Ликсутову принадлежат три участка, жилой дом и два нежилых помещения. В пользовании у несовершеннолетних детей Ликсутова – еще две квартиры. Также ему принадлежат Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

Ликсутов пришел в правительство Москвы в 2011 г. из транспортного бизнеса: его называли совладельцем транспортных компаний «Трансмашхолдинг», «Трансгрупп АС», «Аэроэкспресс», «Городская транспортная система скоростного трамвая», «Московские монорельсовые дороги» и совместных компаний с РЖД – «Рейлтрансавто», Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). По данным декларации за 2012 г., ему принадлежало несколько земельных участков в России и Италии, а также две квартиры, шесть земельных участков и отрезок дороги в Эстонии.

В 2013 г. Ликсутов развелся с женой Татьяной, но перед этим отдал ей часть своего бизнеса. По решению Замоскворецкого суда Москвы вся зарубежная собственность перешла к бывшей супруге чиновника, имеющей гражданство Эстонии. Оппозиционер Алексей Навальный заявлял, что развод заммэра с супругой является фиктивным и он владеет зарубежными активами в обход закона. Навальный требовал уволить Ликсутова и направлял информацию о возможном нарушении в мэрию и Генпрокуратуру. Ликсутов настаивал, что нарушения закона не было: он развелся с женой до вступления в силу закона, запрещающего чиновникам и их супругам владеть зарубежными активами. Ликсутов также сообщал «Ведомостям», что доли в российских бизнес-активах он продал.