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СК выделил материалы в отношении отца сестер Хачатурян в отдельное производство

Следственный комитет России выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна – отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Материалы выделены в отдельное производство по факту совершения Хачатуряном преступлений в отношении своих дочерей. По мнению следствия, его действия должны быть квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин в эфире «Дождя» пояснил, что дело в отношении Хачатуряна еще не заведено. Это может произойти только после выяснения позиции его родственников. «Если они откажутся, будет отказ в возбуждении дела в связи со смертью. Это не считается реабилитирующим обстоятельством, и, таким образом, все преступления будут подтверждены», – сказал он.

В июле прошлого года тело Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в совершении убийства были задержаны три его дочери. Они признались в убийстве и рассказали, что отец издевался над ними. Суд сначала заключил их под стражу, но потом смягчил им меру пресечения.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян