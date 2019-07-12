Десять человек погибли в Тыве при пересечении реки на автомобиле

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В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга

Палата представителей конгресса США поддержала поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 г., предусматривающую введение новых санкций по российскому суверенному долгу из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, заседание транслировал телеканал C-SPAN.

Авторы поправки – представители демократической партии от Калифорнии Брэдли Шерман и Максин Уотерс. Согласно документу, ни один гражданин США не сможет совершать сделки с российским суверенным долгом. Как Шерман во время заседания, власти США намерены оценить, способна ли Россия не вмешиваться в выборы хотя бы в течение одного электорального цикла. Если вмешательства не будет, то санкции могут быть сняты.

«Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что они сделали на предыдущих выборах, и сдержать их», – отметил он. Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. После того как он будет утвержден обеими палатами конгресса США, документ будет подписан президентом страны.

Президент США Дональд Трамп в июне во время встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США. Так он отреагировал на реплику американской журналистки, спросившей будет ли Трамп требовать от Путина не влиять на американский избирательный процесс. Повернувшись к Путину, Трамп с улыбкой дважды произнес: «Не вмешивайтесь в выборы». Когда фразу перевели на русский язык, Путин тоже заулыбался.

В 2016 г. после победы Трампа на выборах спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование, которое вел спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и отмечала отсутствие доказательств правонарушений со своей стороны.