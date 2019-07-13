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Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2020 году

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 г. Документ опубликован на официальном сайте правительства, он был рассмотрен и одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений еще 31 мая.

В соответствии с постановлением выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.

Таким образом, в начале следующего года россияне будут отдыхать восемь дней – с 1 по 8 января. По случаю Дня защитника отечества выходными будут дни с 22 по 24 февраля. В марте тоже будет три праздничных дня – с 7 по 9. В мае запланирован пятидневный отдых с 1 по 5 мая и трехдневный с 9 по 11 мая. Кроме того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю Дня России и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.