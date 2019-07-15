Политика

Новости

СКР сообщил о задержании «вора в законе», подозреваемого в убийстве депутата

В Подмосковье задержали «вора в законе» Олега Шишканова, известного под прозвищем Шишкан, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). В операции по задержанию Шишканова участвовали сотрудники СКР и Федеральной службы безопасности.

Шишканова подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. СКР отмечает, что задержанного проверяют на причастность и к другим преступлениям.

Информированный источник «Интерфакса» рассказал, что Шишканов был задержан на своей даче в Раменском. Собеседник агентства уточнил, что в то же время в Люберцах задержали еще несколько криминальных авторитетов, включая внука Аслана Усояна (Дед Хасан), убитого в январе 2013 г.

Уголовное дело об убийстве депутата Сидоровой было возбуждено в феврале 2012 г. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в ее дом в Малахове, они увидели, что в доме все перевернуто, и нашли там следы крови. Пропали Сидорова, ее 73-летний муж, руководивший местной сельскохозяйственной фирмой, 28-летний сын и 64-летняя сестра, напоминает «Интерфакс». Следователи не исключали, что причиной убийства могла стать служебная или предпринимательская деятельность Сидоровой. Помимо работы в заксобрании она занимала пост гендиректора компании «Племзавод Раменское».